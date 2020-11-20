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Смольный обещает в два раза увеличить ежедневное число тестирований на коронавирус. Лаборатории могут начать круглосуточную работу

В Петербурге в среднем проводят от 30 до 45 тысяч тестов на коронавирус. Мощности планируют увеличить в два раза, сообщил 20 ноября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Олег Эргашев.

Точных сроков увеличения количества тестирований он не назвал, отметив, что это может произойти в ближайший месяц, а может — на следующей неделе. Также Эргашев отметил, что в скором времени планируется решить вопрос о переводе государственных лабораторий на круглосуточный режим работы.

По данным Смольного, работники лабораторий ковидом не болеют совсем. «На сегодняшний день случаи внутрилабораторного заражения отсутствуют», — заявил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике при комитете по здравоохранению Андрей Иванов.

Ранее «Фонтанка» изучила ситуацию с задержками выдачи результатов тестов в Петербурге, в результате которых люди не могут выйти на работу или узнать о своем здоровье по месяцу и даже более. По новым правилам Роспотребнадзора исследование на коронавирус теперь должно проводиться за 48 часов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Okmita
Ну теперь статистика еще больше в рост пойдет.
doorbal_
стригут бабло
kuk-vasyusha
Смольнинские ковидидиоты₽
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