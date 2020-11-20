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«Лидер у нас — Пушкинский». В остальных районах Петербурга бесплатные лекарства начнут раздавать только со среды

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана 20 ноября рассказал, что в Пушкинском районе могут начать выдачу бесплатных лекарств уже на выходных. По его словам, сегодня там получают и разгружают препараты.

«Лидер у нас — Пушкинский район. Если поставщики не подведут, то, возможно, завтра-послезавтра Пушкинский начнет первым выдавать, — заявил Андрей Сарана на пресс-конференции ТАСС. — В любом случае ориентировочная дата у нас понедельник —среда».

Он также подчеркнул, что со среды, 25 ноября, по «заверению райздравов», бесплатные препараты будут во всех районах Петербурга — у врачей амбулаторных отделений.

Федеральные деньги на закупку бесплатных препаратов районные администрации получили 10 ноября — затем чиновники должны были распределить их по поликлиникам. В комздраве сказали, что выдача лекарств будет осуществляться на дому. В перечень препаратов вошли позиции из временных рекомендаций Минздрава: фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, дексаметазон, парацетамол, интерферон альфа и антибиотики.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

ДЮрьевич
Кто сдох раньше или тратит на лечение последнее - спасибо господину Сране.
syshsun
Отличная новость.
Ждем с четверга 26 на Авито.
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