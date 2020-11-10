Двести миллионов на все про все. Поликлиники начинают искать, где купить «бесплатные» лекарства от COVID-19

«Фонтанка» весь день искала в районах деньги на лекарство от коронавируса, которое анонсировал Минздрав. Найти удалось не везде, но администрация поликлиник полна решимости каждому больному купить по набору рекомендованных таблеток. Как их развезти по домам — вопрос пока открытый.

автор фото Виктор Коротаев/«Коммерсантъ»

Заявление представителей Минздрава о том, что деньги на лекарства федеральный центр перевел еще на прошлой неделе, прозвучало как немой укор. Если в больницах коронавирусных больных снабжают таблетками бесплатно (по крайней мере — в теории), то тех, кому повезло оказаться с легкой формой, чеки в аптеках за выписанные участковым лекарства могут неприятно удивить.

Даже после того, как самые новые препараты кратно подешевели, общая стоимость курса из нескольких специфических необходимых средств может достигать 15–20 тысяч рублей. То, что используется по старинке, может обойтись до пяти тысяч. Это если без особых осложнений. Если же заболеет сразу вся семья, а это более чем вероятный случай, кому-то уже может понадобиться кредит на лечение. Мало того, за таблетками еще придется побегать по городу с неочевидным результатом: нужные сейчас примерно 14 тысячам больных коронавирусом лекарства просто негде купить.



На скольких больных хватит имеющихся 203 млн рублей — вопрос открытый, потому что непонятно, какие именно таблетки будут покупаться. Если новые и дорогие, по 15–20 тысяч за курс, то денег не хватит и на месяц. Если же администраторы в поликлиниках пойдут по консервативному пути, то велика вероятность дотянуть на выделенной правительством сумме и до Нового года.

Решение федерального центра снабжать таблетками больных бесплатно кажется неплохой «антикризисной» мерой. Есть в нем и рациональное зерно: велика вероятность, что многие «легкие» больные решили бы сэкономить на дорогих и труднодоступных таблетках, увеличивая свои шансы перейти в разряд более тяжелых. А это обошлось бы фонду ОМС уже куда как в более крупную сумму.

Тем не менее за каждой хорошей идеей должна следовать качественная реализация, а вот как с этим будет обстоять ситуация не в отчетах администраторов, а на практике, пока не очень ясно. Судя по тому, что рассказали «Фонтанке» пара десятков представителей поликлиник, на которых, собственно, и перекладывается сейчас вся почетная обязанность воплощать в жизнь заботу президента о гражданах, с этим могут возникнуть сложности. По крайней мере, как именно все это будет организовано, никто из ответственных лиц, похоже, не знает.



«Выделенные правительством РФ средства на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 в размере 203 млн рублей доведены до районных администраций. В ближайшее время учреждениями будут организованы закупочные процедуры, которые должны состояться в самые короткие сроки, — говорится в ответе «Фонтанке» комитета по здравоохранению Петербурга. — Лекарства будут выдаваться пациентам бесплатно по назначению врача. Список препаратов полностью соответствует схемам лечения, которые содержатся во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 (версия 9) для лечения легкой и среднетяжелой форм коронавирусной инфекции. Они включают такие препараты, как фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, дексаметазон, парацетамол, интерферон альфа, антибиотики. Выдача лекарств будет организована пациентам на дому».

Ответ из комитета чуть пролил свет на то, как это все будет происходить, но вопросов осталось много. Что именно это будут за лекарства — новые дорогие или старые дешевые? Откуда они возьмутся, если их в аптеках нигде нет? Что будет, если поликлиники не смогут быстро их закупить? Кто и как будет считать, сколько нужно каждой поликлинике? Как именно лекарства попадут к больным, если у врачей и на прием времени совсем нет? На некоторых городских СМИ накал комментариев со ссылкой на высокопоставленные источники доходил чуть ли не того, что таблетки больным будут разносить волонтеры, — позже «Фонтанке» уточнили — такое крайне маловероятно. Сегодня уже понятно, что выдавать их пациенту будут медицинские работники поликлиники, необязательно врачи, но и медсестры, об этом «Доктору Питеру» сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.



«Никогда не было в практике оказания первичной медико-санитарной помощи выдачи лекарств пациентам на дому, но чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных подходов, — рассказал редакции главврач одной из поликлиник Невского района. — Выдача лекарств таким пациентам будет согласно протоколам лечения в зависимости от степени тяжести состояния, они эти лекарства будут получать и выздоравливать с божьей помощью и с нашим участием».

Какие именно лекарства планирует закупать учреждение, врач говорить отказался, чтобы больные не стали после его слов заниматься самолечением. «Хотелось бы пораньше, и мы все для этого делаем, это действительно измеряется днями, а не неделями, — заверил глава поликлиники. — Но это при самом благоприятном стечении обстоятельств. Потому что здесь не все зависит от поликлиник. Страна деньги выделила, город деньги выделил, сейчас идут процедуры поиска этих лекарств, мониторинг цен, процедуры закупок».

В ряде районов власти уже подтвердили, что деньги получены. По словам главы Петроградского района Ивана Громова, администрации сами будут определять лимиты для поликлиник. «На наш район выделено около 5 млн, — уточнил глава ведомства. — Деньги сегодня поступили к нам на счет. Мы раскидали их по учреждениям и теперь срочно организовываем закупку медсредств».



Правда, ни в одной из взрослых поликлиник Петроградского района не нашлось специалиста, готового поделиться планами по закупкам. В лучшем случае обещали перезвонить, куда чаще ссылались на отсутствие ответственного специалиста.

В отделе закупок одной из поликлиник Приморского района «Фонтанке» рассказали, что в учреждение бюджетные деньги еще не поступали. Сейчас сотрудники проводят мониторинг цен — после этого будет определена максимальная цена контракта и объявлен конкурс. Правда, сделать это будет не так просто — администрация еще не озвучила бюджет, в который нужно будет уложиться. Да и сам механизм работы пока не до конца понятен. Количество «бесплатных» лекарств врачи будут определять, так сказать, «наугад» — в зависимости от статистики за предыдущие месяцы и прогноза на следующие.

Информацию о получении бюджетных средств подтвердили еще в одной районной администрации. Там рассказали, что уже начали работу с поставщиками и сделали запросы. «Денежные средства распределены между поликлиниками исходя из численности прикрепленного к ним населения. Схема получения лекарств, насколько мне известно, еще дополнительно прорабатывается комздравом», — уточнил собеседник.



Найти хоть какие-то признаки госзакупок в медучреждениях, администрациях и даже профильном комздраве не удалось. В пресс-службе Фрунзенского района «Фонтанке» сообщили, что еще только готовится документация для проведения конкурсов.

Похоже, хотя деньги были выделены распоряжением правительства РФ еще 29 октября, а по факту в город пришли на прошлой неделе, организовать закупки получится в лучшем случае на следующей неделе. И вряд ли лекарства сразу после этого окажутся в поликлиниках в полном объеме. Так что тем, кто болеет уже сейчас, бесплатных таблеток ждать нет смысла.

Пока же очевидно, что система распределения денег и лекарств легко может привести к тому, что на больных, прикрепленных к одной поликлинике, их хватит, а пациентам другой — нет. И вряд ли главврачи будут склонны делиться с соседями своими запасами.

Производители коронавирусных препаратов о массовых закупках тоже пока ничего не слышали. Лекарства они выпускают «под заказ» и, как правило, напрямую с медучреждениями не связываются. Оперативно уточнить, были ли «большие» заказы от дистрибьюторов, не получилось.



По словам замглавврача одной из поликлиник Выборгского района, лекарств, которые непосредственно влияли бы на коронавирус — подавляли его, нарушали структуру ДНК, — не существует. Он также подчеркнул, что легкая степень болезни «не особо нуждается в специфической терапии». При этом лечить пациентов там планируют так же, как везде, — по рекомендациям Минздрава и на дому.

Стоит отметить, «Фонтанка» — не единственная, кто сегодня обрывал телефоны медучреждений. Сотни и тысячи больных ждут, когда им наконец прояснят ситуацию с лекарствами, потому что до сих пор обещания по телевизору оставались фикцией.

«Заболел неделю назад, следом тёща пришла, врач быстренько послушала, дала распечатку, как лечить ОРВИ, сказала 11-го к врачу. Хотите тест — делайте за деньги. Детей в школу и сад отправляйте. Сделали в понедельник (09.11) мне и тёще (детей дома оставили). Сегодня пришли плюсы. Опять вызвали врача. У меня с женой вроде более-менее, а у тёщи пневмония. Выписала антибиотики, сказала в городе особо нет, ищите! О бесплатных лекарствах не заикались даже!» — рассказывают читатели.

«Я болею. Никаких бесплатных лекарств не дают, да и врач не интересуется состоянием даже, — пишет читательница Мария. — Вторая неделя пошла. Позвонила только один раз, и то после моих сообщений. Все лекарства за свой счёт!!!»

«Пришла врач, прописала витамины, одно противовирусное, спросила температуру, послушала меня стробоскопом и назначила мазки. Не измерили ни давление, ни уровень кислорода, не спросили про аллергию, по итогу выписали одно лекарство с содержанием лактозы (у меня аллергия на неё, благо успел прочитать состав).

Когда спросили с девушкой, как купить все лекарства, нам сказали сходить в аптеку и никому об этом не говорить, мы, естественно, попросили бесстрашных друзей и родных нам с этим помочь», — рассказывает другой читатель. Ему прописанное врачом поликлиники лечение не помогло — в итоге пришлось срочно искать, где сделать компьютерную томографию — тоже на свои деньги. «Договариваться о КТ пришлось снова самому через череду непонятных номеров и вечного ожидания. Вся эта система — жуткая и уже неработающая», — подытоживает свои наблюдения петербуржец.

То, что первичное звено — не самая сильная сторона городской системы здравоохранения, подтверждает своей историей другая читательница: «Я с ковидом сама ходила в регистратуру вызвать врача на дом. Потому что трубки они не берут днями! В результате с температурой 38 меня отправили самой делать рентген, а там очереди огромные, вперемежку больные, здоровые. Два часа работает кабинет. Не сделала, поехала домой. Человек пять, может, заразила, пока стояла, кто знает. Лекарства выписали все самое дорогое, и то данных антибиотиков нет в городе! Смешно даже спрашивать о бесплатных. Официально ковид не поставили, тест не взяли, не спросили даже, кто ещё в семье болеет и у кого подтверждён. Была медсестра пять минут ровно».

«Вызвали мужу на температуру 38,5 участкового. Она с порога заявила, что мазков не берут, распоряжение такое (Пушкинский район). Как тогда они диагноз ставить будут? По платному анализу из «Хеликса»? Он стоит 2600 руб. для нашего района. На эти деньги можно самим купить все лекарства. Но проблема в том, что лекарств просто нет в аптеках, виной — ввод властями маркировки в период пандемии! Так что все эти громкие заявления, как всегда, ими и остаются», — пишет еще один читатель.

Еще один любопытный аспект — часть врачей не верит в лекарства из списка Минздрава, которые должны заказывать их поликлиники. Так, по рассказу читателя, врач в одной из поликлиник Василеостровского района, например, наотрез отказывается выписывать пациентам фавипиравир — даже тем, кто его уже купил за свои деньги. Ссылается на то, что эффективность лекарства не подтверждена. Другой доктор из той же поликлиники соглашается с коллегой и приводит пример: один из его пациентов стал принимать коронавир, — правда, на довольно поздней стадии, да к тому же отказавшись от госпитализации, — и умер. По словам специалиста, он и его коллеги выписывают лекарства в зависимости от симптомов, но дают рецепты, по которым бесплатно можно получить только препарат плаквенил — противомалярийный гидроксихлорохин. При этом пациент в таком случае должен подписать документ, в котором подтверждает, что знает о рисках и вероятности появления осложнений.

Александра Сидоркина, «Фонтанка.ру»

