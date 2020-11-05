Ситуация с набором лекарств в аптеках Петербурга в период второй волны могла бы сойти за вредительство в масштабах страны. И дело не только в пресловутом QR-коде.

«Я понимаю, я в России живу... но это — идиотизм». В аптеках Петербурга «ковидные» лекарства, может, и есть, но их вам не продадут

автор фото Даниил Большаков / «Фонтанка.ру»

Коронавирусная ситуация в Санкт-Петербурге становится всё тяжелее, несмотря на рапорт президенту. Пациентам с COVID-19 из-за растущей нагрузки на больницы приходится все чаще болеть дома, и, пока город не наладил им обещанную бесплатную выдачу препаратов, врачи выписывают лекарства, которые нужно покупать самостоятельно. Да вот только приобрести из списка назначений можно очень ограниченный набор. С проблемой отсутствия препаратов для домашнего лечения столкнулись читатели «Фонтанки» из разных районов города. Поводом возмущений стала не только пропажа нужного в аптеках, но и невозможность приобрести то, что ещё осталось.

«Моя мама заболела коронавирусом, к ней пришёл врач, выписал лекарства (антибиотик «Левофлоксацин», кроворазжижающее «Курантил»), сказал, что для госпитализации сейчас нет оснований, лечитесь дома, но по факту лечиться нечем. Я смотрел аптеки «Озерки», «Лекоптторг», все крупные сети в интернете, — нигде нету. Ещё звонил в несколько, мне сказали, что антибиотиков нет. Ближайшая аптека, где есть — Кингисепп, — одна упаковка. Лечить коронавирус нечем», — рассказал читатель Алексей.

Фото: скриншот с сайта аптечной сети Фото: скриншот с сайта аптечной сети Фото: скриншот с сайта аптечной сети

Читатель Илья 2 ноября получил положительный тест на коронавирус. К нему на дом пришёл врач и прописал «Азитромицин» и «Леволет». Но ни в ближайшей аптеке, ни в большинстве точек поблизости нужного не нашлось, а где препараты были, их не могли продать из-за введения с первого июля новой маркировки на товар. «Лекарство есть у нас, но на нём старый штрихкод, а так как у нас сейчас изменилась система, то мы не можем по этому штрихкоду пробить лекарство. Сейчас на всех препаратах должен быть QR-код. А старые — извините, мы вам продать не можем», — передаёт слова провизора читатель «Фонтанки».

В июле 2020 года в России стала обязательна специальная маркировка лекарств для повышения сбора налогов и искоренения фальсификата. На упаковках препаратов появились новые QR-коды, каждый из которых нужно пробивать и заносить в базу по отдельности. А лекарства поступают на склады сотнями тысяч и сканируются не с первого раза. Всё это приводит к длительным задержкам в доступе к лекарствам и увеличению их цены в разы. Обход новой системы чреват штрафами. Увидев разрушительные последствия своих нововведений, премьер Мишустин велел временно перевести систему регистрации каждой пачки таблеток в уведомительный режим, чтобы не ждать по 10 дней ответного разрешения на выпуск в торговлю. Но практика Петербурга показывает — именно благодаря «новшествам, гарантирующим покупателям отсутствие подделок на прилавках аптек, люди остаются без лекарств в сложных ситуациях. «Мне пришлось самому с коронавирусом объехать все аптеки Невского района, и какая-то небольшая аптека продала из-под прилавка, без упаковки, без чека, за наличные лекарство. Меня убил этот бред. Я понимаю, что я в России живу, но это идиотизм. Вам прописывают лекарство, сейчас пик коронавируса, а тебе его не купить», — разводит руками Игорь.

Корреспондент «Фонтанки» 4 ноября отправился на поиски препаратов, перечисленных в присланных читателями рецептах врачей для ковидных больных. Обошел 10 аптек в разных районах, лишь в одной нашёлся только один из шести. Всё остальное из списка раскуплено уже как две недели, уверяют провизоры.

автор фото Даниил Большаков / «Фонтанка.ру»

В аптеке на Ленинском проспекте, 154, сообщили, что нужных лекарств у них нет, а даже если бы имелись, то вряд ли удалось бы что-то продать.

«Всё раскупили, больше ничего не привозили. Уже недели две так. Да еще сейчас проблема с новой маркировкой: с ней нельзя продать, потому что нет специального аппарата, чтобы пробить. У нас всё как всегда. Наше правительство бежит вперёд паровоза», — сказал фармацевт. О ситуации с пропажей лекарств рассказала провизор в аптеке на Варшавской, 112: когда необходимый товар окажется на торговых полках, там не знают. «То, что было, всё раскупается. Новых поставок нет, потому что наше государство начудило, а люди наши чудят ещё больше. Они не болеют, но закупают. Когда появятся лекарства — неизвестно. Некоторые препараты не поставляют неделю, некоторые — две недели, некоторые — месяц. Препараты застревают на пути производителя к аптекам, — говорит сотрудник аптеки. — Лекарства, которые произведены с первого июля, должны быть учтены в системе MDOP по Data Matrix коду. Препараты, произведенные после этого числа, должны вноситься в эту базу — это долго. То, что было до этого, распродано, а сейчас... наше любимое государство».

Отсутствовали лекарства из нашего списка и в точках на Московском, 197, и Краснопутиловской, 121 (две точки). На площади Конституции в двух аптеках заверили, что этих лекарств в городе вообще нет. То же самое сообщили через окошко на Ленинском, 147, и в отделении выдачи лекарств «Aптека.ру». Фармацевты советуют обращаться в городские справочные, чтобы узнать, где ещё можно с боем получить нужный препарат. Вечером 4 ноября справочная комздрава Петербурга (8 (812) 63-555-63) назвала 12 адресов, где возможно купить «Азитромицин», несколько адресов для «Курантила», а вот «Леволет» (или «Левофлаксоцин») отсутствовал в Петербурге совсем. «Нужно заходить, стучаться в каждую аптеку, которую я вам продиктовала, звонить, обзванивать, бронировать — если есть возможность. Если нет — бежать туда и покупать. Товара мало. Оригинальных препаратов уже нет», — предупредили на другом конце провода. Посоветовали обратиться в справочные службы тех аптек, где ещё сохранились последние упаковки. «Ну просто невозможно! Мы не успеваем не то что бронировать... Всё это нон-стоп заказывается и тут же влёт уходит. Тут какое-то количество присутствует, я могу с какой-то долей вероятности забронировать. «Метипред», «Курантил» и антибиотики — три позиции, которые сейчас чаще всего бронируются и исчезают. Мы бронируем, аптека отзванивается, что уже отложены для других, — сообщили в справочной одной из аптечных сетей. — Ситуация не то чтобы ухудшается, она накаляется. Звонят из регионов. Кто-то бронирует, выкупает у своих знакомых, рассылает по всей стране. У нас такой шквал заказов, мы перегружены полностью. Курьерская служба тоже дымится. Ситуация такова, что лечиться нечем, люди вынуждены сами позаботиться о себе, поэтому скупают всё заранее».

Депутат Законодательного собрания Петербурга Вера Сергеева провела рейд по 15 аптекам города в разных районах. Одних лекарств нет, а другие стоят от 5200 до 6748 рублей за упаковку таблеток 200 мг, например «Арепливир» и «Коронавир». В комитете по здравоохранению города сообщили, что все аптеки розничной продажи лекарств являются негосударственными, а значит, никто из чиновников не несёт ответственности за наличие у них товара и его цену. Перечисленные ранее препараты не входят в список необходимых лекарств, в том числе для лечения коронавируса, поэтому аптеки не обязаны иметь их в наличии. «Комитет по здравоохранению не обеспечивает ассортимент частных аптек и не обладает никакими функциями как-то повлиять на ситуацию. У комитета по здравоохранению в полномочиях только обеспечение льготников препаратами. Вот сейчас ведётся большая работа для того, чтобы на дому выдавать больным лекарства. При должном лечении будут выдавать бесплатно. Но эти препараты не включены в перечень обязательного ассортимента аптек», — прокомментировала положение дел пресс-секретарь Комздрава Петербурга Ольга Рябинина.

Даниил Большаков для «Фонтанки.ру»