«Если заболеваемость растет, значит, что-то недоработали». Смольный рассказал, как справляется со второй волной пандемии

Коек для коронавирусных больных пока хватает, но нет уверенности, что система здравоохранения справится без дополнительных ограничений. Вакциной всех желающих пока не обеспечат, но обещают бесплатные лекарства для тех, кто лечится дома.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

«За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется, к сожалению, вводить жесткие ограничения», — пригрозил 2 ноября в эфире «Радио России» губернатор Александр Беглов. Пока глава города выступал перед радиослушателями, его подчиненные держали ответ перед бизнесом о своих успехах в борьбе с пандемией в формате видеоконференции.

Главный вопрос, который волновал предпринимателей, — закроют снова или нет — не был задан прямо. Вместо этого участники онлайн-совещания поинтересовались тем, как обстоят дела в больницах. Ранее чиновники заявляли, что не заинтересованы в локдауне, но начнут вводить меры, когда места в ковидных стационарах закончатся и больных начнут размещать в коридорах.



Смольный уже ужесточил режим, чтобы затормозить рост заболеваемости, напомнил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов. Так, с 26 октября в городе введен «комендантский час» для общепита, запрещено работать детским развлекательным центрам, также власти продлили школьные каникулы и усилили контроль за тем, как бизнес и граждане соблюдают масочный режим.

Эффект пока отразился только в приросте полученных QR-кодов. Коронавирус усилия чиновников проигнорировал, но они продолжают верить в лучшее. «Мы поймем сразу [что меры сработали] по истечении двух недель или через период? На школьные каникулы есть надежда?» — поинтересовался Александр Ситов у замглавы комздрава Андрея Сараны.

Надежда есть, заверил тот коллегу. Но предсказать, хватит ли запретов для того, чтобы выйти на плато, чиновник не решился. Очевидно одно: если меры дадут эффект, статистика новых случаев это покажет. «Если растем, значит, что-то недоработали в плане мероприятий», — заявил Андрей Сарана. Но прежде чем вводить новые ограничения, например обязательную изоляцию для людей старше 65 лет или продление школьных каникул еще на две недели, чиновники сделают математические расчеты, чтобы узнать, как конкретная мера сможет облегчить нагрузку на систему здравоохранения, пообещал он.



Пока коллапса нет, подтвердил наблюдения читателей «Фонтанки» Андрей Сарана. На 2 ноября в Петербурге развернуто 7913 коек для лечения ковидных больных в 16 медицинских учреждениях. Сейчас в петербургских больницах лечатся 1158 тяжелых пациентов, в том числе 235 на койках с ИВЛ, 5374 пациента средней тяжести и 516 легких пациентов, которые имеют какую-то сопутствующую патологию и не могут лечиться дома. Свободно 20% коек.

Ранее сообщалось, что всего в городе зарезервировано 13 тысяч мест для ковидных больных. Таким образом, две трети резерва город уже исчерпал. Ранее эксперты Политехнического университета представили Смольному прогноз, согласно которому ко 2 января в городе может оказаться 48,5 тысяч активных больных коронавирусом. Он основан на данных комздрава, который, в отличие от Роспотребнадзора, считает ковидными не только обладателей положительного теста ПЦР, а учитывает клиническую картину: например кто госпитализируется в среднем и тяжелом состоянии с «матовым стеклом» на КТ и отсутствующим обонянием. Пока прогноз не пересчитывался с учетом введенных ограничений, уточнил Сарана.



Исполнительный директор Американской торговой палаты в Санкт-Петербурге Мария Чернобровкина поинтересовалась, разработан ли алгоритм вакцинации от коронавируса сотрудников предприятий Северной столицы.

На массовую прививочную кампанию рассчитывать не приходится, ответил Андрей Сарана. Всего в России на данный момент зарегистрированы две вакцины — «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «Спутник V» от Центра им. Гамалеи. Пока у Смольного в руках 442 дозы препарата Центра им. Гамалеи. Соглашение с Минздравом предполагает поставку 4677 доз. Желающих же привиться уже 22 тысячи. В конце ноября будет «значимое увеличение», но пока этого все равно не хватает для «первой очереди».

«На сегодняшний момент мы прививаем только анестезиологов и реаниматологов, вслед за ними будут привиты доктора-эндоскописты, следом патологоанатомы и работники ПЦР-лабораторий, приемных отделений скоро помощи, а также те, кто работает в красной зоне, и терапевты, которые ходят к пациентам с положительным ПЦР», — сказал замглавы комздрава. После медицинских работников получить вакцину смогут сотрудники полиции, работники метрополитена, учителя. «В последнюю очередь дойдет до граждан», — заявил Сарана.



Кроме того, по его словам, организовать кампанию по вакцинации на предприятиях будет «достаточно сложно». Помимо выдерживания специального температурного режима для препаратов, каждого пациента надо занести в федеральный реестр вакцинации, убедившись, что у него нет антител и отрицательный ПЦР.

Зато с лекарствами дела обстоят неплохо. В аптеках и стационарах есть месячный запас антибиотиков. Также Минздрав выделит Петербургу 203 млн рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится на дому. «Районы начнут выдавать всем легким пациентам и больным средней степени, с пневмонией и без пневмонии», — заявил Сарана. Это также позволит не перегружать систему здравоохранения.

Бизнес волновало и практическое применение коронавирусных стандартов безопасности. Например, что делать, если при ПЦР-тестировании персонала было выявлено 8 положительных результатов на коронавирус, а при повторном только один? — спросила Елена Кириленко, генеральный директор ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал». При этом все «положительные» не имеют симптомов и хорошо себя чувствуют.



По словам Андрея Сараны, лучше верить положительным тестам и немедленно «высаживать» таких сотрудников на удалёнку. Ошибки могут возникать по трем причинам. Во-первых, взять правильно мазок не так просто. «Сантиметров на 12 должен быть введен зонд в нос, чтобы коснуться задней стенки глотки, чтобы из нее мазнуть, потом с миндалин вторым зондом. Если вам просто ввели, немножко повозили и сделали анализ, вполне вероятно, что у вас ничего не найдут», — пояснил он. Во-вторых, проблема может возникнуть на этапе транспортировки. «Должны быть соблюдены определенные термостатические условия, чтобы доехало живым в лабораторию», — отметил Сарана. Наконец, в самом тесте заложена ошибка на несколько процентов.

По словам замглавы комздрава, в случае первых положительных тестов сотрудников немедленно нужно переводить на самоизоляцию. Всем контактным нужно мерить температуру два раза в день и обработать все поверхности дезинфицирующими растворами.

Через восемь дней снова сделать всему персоналу тесты ПЦР. Но если за этот период у кого-то обнаружится повышенная температура, взять анализ немедленно.



Если у тех, кого «высадили на удаленку», есть сомнения насчет диагноза, им следует сделать повторный тест. Если результат отрицательный, закрепить его еще одним тестом через день.

«Выздоровевшим человек считается, если два раза через сутки отрицательный результат», — пояснил Андрей Сарана.

Жалоб на рейды, которые в усиленном режиме чиновники проводят с 26 октября, у предпринимателей не возникло. Они даже похвалили Центр развития и поддержки предпринимательства за то, что специалисты работают поздно вечером и в выходные, помогая бизнесу заполучить вожделенные QR-коды.

Вопрос о том, почему необходимый для оформления обособленных подразделений функционал появился лишь в пятницу, 29 октября, тогда как последним сроком было названо 1 ноября, остался за кадром. Зато, как выяснилось, здесь чиновники оказались в равных условиях с бизнесом.

«В предыдущую пятницу стало известно, что ККИ, КИО, ГКУ «Имущество Петербурга» и районные администрации занимаются срочным оформлением. Выходит, что проверяющие органы, которые требуют выполнять закон, сами не имеют QR-кодов», — заявил владелец нестационарных торговых объектов Юрий Рагулин. К слову, отсутствие знака само по себе является нарушением. За это грозит штраф до 50 тысяч для ИП и до 300 тысяч — для юрлица.

«Упрек отчасти справедлив. QR-коды пытаемся получить. Но мы все меры предосторожности соблюдаем», — заверил предпринимателя начальник управления развития предпринимательства комитета по промышленной политике Сергей Кузин. Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов позднее пояснил «Фонтанке», что на данный момент все QR-коды у органов власти оформлены. Но некоторым пришлось их переоформлять, в том числе из-за новых правил, требующих уникальный знак для каждого подразделения.

«Не слишком ли много проверяющих?» — поинтересовался Олег Ванюков, глава Общественного совета по малому предпринимательству при администрации Красносельского района. По его словам, есть риск, что одновременно с чиновниками в рейды выйдут «непорядочные предприниматели», которые начнут вымогать деньги за несоставление протоколов. Представители Смольного посоветовали проявлять бдительность и звонить при малейшем подозрении на горячую линию.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

