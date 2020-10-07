«Когда больных придется размещать в коридорах, начнем вводить ограничения». Смольный объяснил, при каких условиях закроет бизнес

К январю в Петербурге может оказаться 50 тысяч больных коронавирусом при 13 тысячах коек. Но пик пандемии даже в пессимистичном сценарии можно пережить без запретов. Достаточно носить маски, научиться лечить пациентов на дому и потратить еще 6 млрд рублей на лекарства.

Фото: Майя Жинкина/«Коммерсантъ»

Готовность Петербурга ко второй волне коронавируса стала темой совещания под председательством вице-губернатора Евгения Елина 6 октября. Официальным итогом стал пресс-релиз, в котором сообщалось, что правительство Северной столицы не будет вводить коронавирусные ограничения «в прежних объемах», предпосылок для перехода школьников на дистанционку пока нет, а рост заболеваемости не носит радикального характера. Между тем, согласно официальной сводке, ежедневное число новых случаев взмыло вверх и стремительно приближается к пиковым майским показателям — когда школы не работали, а ограничения были максимально жесткими.



Несмотря на оптимистичное резюме, тема ограничений не закрыта. Возвращать запреты власти города будут, если поймут, что количество заболевших выше, чем возможности медицинской системы, сообщил «Фонтанке» Евгений Елин. Ключевым показателем будет запас коечного фонда. «Когда больных придется размещать в коридорах, начнем вводить», — пояснил он. Пока мест в больницах хватает. На 7 октября помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 12 взрослых городских стационарах и в одном детском. Там 4930 коек, свободно 858, сказал губернатор Александр Беглов на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой инфекции. То есть на данный момент свободно примерно 17% мест. Ранее утвержденный оперативный план предусматривает дополнительное развертывание взрослых и детских коек: с гриппом и ОРВИ — 1626, с пневмонией — 1632, с COVID-19 — 8155. Итого максимально в городе будет 13 тысяч мест для коронавирусных больных. О том, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы, чиновникам рассказал проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков. В презентации он представил два разветвляющихся «дерева сценариев»: первый рассчитан по данным Роспотребнадзора, второй — по данным комздрава, полученным из федерального регистра лиц, больных COVID-19.

Если смотреть на ситуацию, вооружившись данными Роспотребнадзора, то пик второй волны Северная столица проскочит до Нового года. В оптимистичном сценарии к 17 декабря в городе будет 10,8 тыс. больных коронавирусом, в базовом — 15,2 тыс. к 11 декабря, в пессимистичном — 20,2 тыс. уже к 3 декабря. А вот прогноз, рассчитанный по данным комздрава, сдвигает пик уже на начало 2021 года. В оптимистичном сценарии к 24 января ожидается 38,5 тыс. больных, в базовом — к 13 января 44,5 тыс., в пессимистичном — 48,5 тыс. ко 2 января. Расхождение исходных данных происходит из-за различных методик подсчета. Так, Роспотребнадзор отталкивается от тестов, которые дали положительный результат. Комитет по здравоохранению ориентируется на данные по госпитализации пациентов как с подтвержденным COVID-19, так и пневмониями, рассказал «Фонтанке» участник совещания. Колебания в пользу того или иного сценария могут зависеть от дополнительных факторов — например, будут ли люди носить маски, будут ли власти вводить ограничения и т. д.

Такой разброс не позволяет однозначно сказать, когда же кончатся койки. Как пояснил Евгений Елин, пока чиновники исходят из того, что как минимум 50% инфицированных будут лечиться дома. То есть, если брать в расчет данные Роспотребнадзора, 13 тысяч коек должно хватить, чтобы пережить пик пандемии даже в пессимистичном сценарии. А вот если отталкиваться от данных комздрава, то не хватит даже на оптимистичный. Как рассказал «Фонтанке» один из участников совещания, именно медицинский блок предложил подумать о повторном введении ограничений. Но пока было решено сосредоточиться на усилении масочного режима. «Соблюдение стандартов влияет на число заболевших. Если носить [СИЗ] не будут и мы пойдем по пессимистичному сценарию, то введем [ограничения]», — пояснил Евгений Елин. Ранее чиновники заявили о намерении жестче контролировать бизнес: тех, кто не соблюдает коронавирусные правила, будут штрафовать и лишать их возможности работать. Запреты, в случае их введения, будут носить комплексный характер. Так, если будет решено отправить школьников на внеплановые каникулы, то придется и пресечь «тусовки». «Если ограничивать школьников, то одновременно надо закрывать места скопления — фуд-корты, кино, развлекательные центры», — сказал Евгений Елин. Глава петербургского Роспотребнадзора Наталья Башкетова поддержала такой подход, рассказали «Фонтанке» участники совещания. По словам одного из них, транспортный блок получил задание подумать, как снизить скопление людей в общественном транспорте. На бизнес решили не давить, в том числе из опасения, что предприниматели могут не подчиниться, а проконтролировать соблюдение запретов будет проблематично.

Другой способ обойтись без ограничений — повысить эффективность медицинской системы. У комздрава уже есть целый набор ЦУ для работы над ошибками от федеральных коллег. За счет увеличения охвата тестирований выздоровевших будут быстрее выписывать, а больных быстрее диагностировать и тем самым уменьшать риск новых заражений и минимизировать число осложнений. Сейчас в день проводится порядка 22 тысяч исследований, пиковые значения достигают 28 тысяч тестов в сутки. По словам губернатора, планируется вести периодическую диагностику в группах риска, например заболевших ОРВИ. Для этого собираются дооснащать вирусологические лаборатории государственных учреждений, открывать новые. Медицинским организациям резервного фонда правительством Петербурга выделено 164,2 млн рублей на тест-системы для лабораторной диагностики. Вероятно, больше людей придется лечить на дому. Сейчас легкие пациенты с «отягчающими заболеваниями» лечатся в стационарах. Если мест не хватит, их отправят домой, но будут держать под более пристальным наблюдением.

А вот дополнительные инфекционные койки помимо тех, что заложены в оперативном плане, под ковидных пациентов выделять не будут. Иначе есть риски увеличения летальных исходов по другим болезням. Ранее комиссия Минздрава раскритиковала власти Петербурга за то, что большая часть пациентов высокого сердечно-сосудистого риска выпала из поля зрения медиков из-за перепрофилирования стационаров на коронавирус. По информации «Фонтанки», комитет по здравоохранению в ходе совещания заявил о потребности дополнительных 5,7 млрд рублей для отражения второй волны пандемии. Там на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». В ходе заседания правительства глава территориального фонда ОМС Александр Кужель сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 может потребовать дополнительных средств. На данный момент за лечение ковидных пациентов в городе оплачено счетов на 6,2 млрд рублей. «Если будут в большом объеме разворачиваться дополнительные койки и они будут активно заполняться, то я не исключаю, что в конце года у нас могут быть отдельные вопросы по недостаточному финансированию», — сказал он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»