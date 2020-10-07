117,9 тысячи рублей для врача. В петербургском фонде ОМС рассказали, каких зарплат ждут в 2021 году

Проект бюджета территориального фонда на 2021 год рассматривался в Смольном 7 октября. Как рассказал глава ТФОМС Александр Кужель, доходы запланированы на уровне 122,1 млрд рублей; эта сумма может поменяться по мере утверждения бюджета федерального фонда, так как именно оттуда идет 78% всех поступлений в городской. Программа ОМС составит 112,8 млрд, при подушевом нормативе на человека в 19,5 тысяч.

Одна из основных статей — нацпроект «Борьба с онкологическими заболеваниями»; его объем вырастет на 1,2 млрд, до 12,4 млрд. Расходы на оказание высокотехнологичной помощи составят 12,7 млрд рублей.

Кужель обозначил целевые показатели по зарплатам медиков: 117,9 тысячи для врачей, 58,9 тысячи — для среднего и младшего медперсонала. При этом глава фонда признал, что из-за пандемии поток пациентов в поликлиники сократился, а значит, упали и их доходы. В связи с этим было решено полностью авансировать учреждения по их заявкам, а страховщики не требовали немедленных возвратов, если они не были обеспечены необходимым количеством счетов. Это позволило пройти карантинный период без проблем, сверка взаиморасчетов началась в сентябре. По ее итогам 122 организации получили дополнительные средства из бюджета (773 млн), если им не хватало на зарплаты и содержание. По словам Кужеля, на зарплатах в медицинских организациях ситуация с пандемией не отразится.

«Фонтанка» рассказывала, как в больнице им. Боткина всем сотрудникам было предложено умерить свои аппетиты. На данный момент за лечение ковидных пациентов в городе оплачено счетов на 6,2 млрд рублей. «Мы считаем, что с поликлиниками и скорой помощью вопрос по финансированию до конца года закрыт, — заявил Кужель. — Что касается стационарной помощи: если до конца года в городе будет работать то же количество коек, что и сегодня, то средств у нас достаточно. Если будут в большом объеме разворачиваться дополнительные койки и они будут активно заполняться пациентами, то я не исключаю, что в конце года у нас могут быть отдельные вопросы по недостаточному финансированию». По словам главы ТФОМС, фонд заранее готовится к этому и запрашивает дополнительные средства.