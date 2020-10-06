Последнее китайское предупреждение. Смольный намерен закрывать магазины и кафе за отсутствие масок

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С 1 октября комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) проверил более тысячи предприятий торговли, общепита и сферы услуг на предмет соблюдения ими коронавирусных ограничений. И нашел нарушения в половине случаев. Но у большинства предпринимателей из числа малого бизнеса аннулировать QR-код, дающий право на работу в условиях пандемии, будет проблематично: те его никогда не имели. Принимать решение о привлечении их к ответственности будут суды. Но, по прошлому опыту, судьи далеко не всегда встают на сторону чиновников.



Несмотря на подъем заболевания коронавирусной инфекцией, Смольный пока не будет вводить повторно ограничения для бизнеса. К такому выводу пришли участники совещания у вице-губернатора Евгения Елина 6 октября, передает его аппарат.

В последние два дня медики фиксируют более 400 новых случаев в сутки. Для сравнения, на пике пандемии 14 мая было 541 случаев в день. Число госпитализаций за последнюю неделю увеличилось на 17%. При таких темпах коечный фонд исчерпается за три-четыре дня, подсчитывала «Фонтанка». Но такой рост заболеваемости пока «не носит радикального характера», решили чиновники и эксперты. Сам вице-губернатор пояснил «Фонтанке», что пока принципиально не стали даже устанавливать критерии и очередность введения ограничений. «Любой локдаун — смерть для отраслей рынка», — сказал он.

Сдерживать эпидемию власти Северной столицы рассчитывают за счет ужесточения контроля за соблюдением стандартов безопасной работы. Как показали последние проверки ККИ, бизнес отнесся к ним довольно легкомысленно. Так, из 1025 предприятий, которым нанесли визит чиновники за последнюю неделю, претензии возникли примерно к половине. Самое распространённое нарушение — отсутствие у работников организаций средств индивидуальной защиты. Масок и перчаток или нет, или они используются не по инструкции, отметили в ведомстве. Но если раньше бизнесу, пойманному на нарушениях делали предупреждение, то теперь наказание будет неотвратимым. Нарушителей ждут штрафы и отзыв разрешения на работу.



С 1 октября протоколы о привлечении к административной ответственности, составленные ККИ, пойдут в суды. Как пояснили в ведомстве, несоблюдение масочного режима квалифицируется по ст. 20.6.1 КоАП — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Она предусматривает штраф для ИП на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, а для организаций — от 100 до 300 тыс. рублей. Если такие нарушения повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или имуществу, ИП и организациям грозит штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.

Но информацией также поделятся с Роспотребнадзором и комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. Первый вправе приостановить деятельность, второй отозвать QR-код, который означает готовность компании выполнять правила коронавирусной безопасности и является обязательным условием работы в период пандемии. Если магазин, кафе или салон продолжит работу без такого кода, ему опять же грозит штраф или приостановка деятельности.



Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле уже изучает полученные от ККИ материалы, рассказал «Фонтанке» заместитель главы ведомства Александр Ситов. По его словам, в ближайшее время QR-кодов, дающих право на работу, могут лишиться примерно 60 магазинов, кафе и предприятий сферы услуг. Конкретных заведений он не назвал. Но отметил, что, как только решение будет принято, компании получат соответствующие уведомления. Для получения нового QR-кода им придется пройти более тщательную проверку. «Мы хотим объяснить бизнесу, что надо соблюдать [правила безопасности], следить за собой и за соседом — чтобы не возвращаться к введению более жестких ограничений», — сказал он.

По информации «Фонтанки», основания для отзыва QR-кода чиновники нашли у 320 предприятий. Но в большая часть нарушителей — это ИП и компании из числа малого бизнеса, которые не захотели или не смогли получить разрешение на работу. А значит, и терять им нечего.

Крупные сети, как правило, прошли проверки. Но все же недочеты нашлись и у них. К примеру, в «Пятерочке» на Среднеохтинском проспекте покупатели не носили средств индивидуальной защиты. Масочный режим не соблюдало находящееся по соседству отделение Сбербанка и «Детский мир» на проспекте Культуры. В кандидатах на отзыв QR-кода также одна из блинных «Теремок». В «Дикси» на Среднеохтинском и салоне «Мегафон» вблизи станции метро «Достоевская» проверяющие не только зафиксировали нарушения, но и не нашли QR-кода.



Опрошенные «Фонтанкой» предприниматели подтвердили данные о проверках, но отметили, что пока не получали претензий от Смольного. «Протоколов или уведомлений от контролирующих органов о нарушении коронавирусных правил работы в адрес банка не поступало», — сообщили в Сбербанке. При этом в кредитной организации уверяют, что обеспечивают сотрудников СИЗ в достаточном количестве, проводят дезинфекцию и измеряют температуру. Уведомлений об отзыве QR-кодов после прошедшей проверки не получали и в X5 Retail Group (управляет сетью «Пятерочка»). «Сотрудники магазина полностью обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Осуществляется постоянный контроль за их использованием и состоянием здоровья работников с помощью цифровых термометров в начале и в течение рабочего дня», — сказали в компании. «МегаФон» также пока не ознакомился с официальными результатами проверки. Но, по данным ретейлера, на момент ее проведения салон «соответствовал всем необходимым нормам и требованиям, в том числе, и наличию QR-кода».



«Теремок» не получал претензий с середины сентября. Тогда они в основном касались перегородок на фудкортах, но суд пока не вынес на этот счет решения, рассказал «Фонтанке» совладелец сети Виталий Свидовский. Также заведения получали замечания по поводу недостаточности масочного запаса или таблички, которая размещена не в том месте, но неустранимыми такие нарушения вряд ли можно считать. «Были моменты, когда не знали [как выполнять правила], но потом скорректировали действия», — отметил предприниматель. Но проблема с соблюдением масочного режима все же есть, признает Виталий Свидовский. По его словам, сотрудники просят клиентов надеть маски и выдают СИЗ посетителям, у которых нет своих. Но если те категорически отказываются, то все равно обслуживают. Сотрудников за это не наказывают — штрафы ударят по доходам людей, которые и так лишились зарплаты в период простоя.

В ККИ отмечают, что безответственный бизнес наказание все равно настигнет — протоколы будут составляться как на тех, кто допустил нарушения, так и на тех, кто работает без QR-кода, что является нарушением само по себе. Правда, в период действия коронавирусных ограничений суды далеко не всегда вставали на сторону чиновников и правоохранительных органов. В частности, им зачастую не удавалось доказать факт продажи запрещенного товара, кроме того возникли разночтения между федеральным и региональным перечнем товаров первой необходимости. Но в КППИТ рассчитывают, что тем, кто не получил QR-код или лишился его, уйти от наказания будет сложно. Факт работы чиновники намерены доказывать на основании данных онлайн-касс.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

