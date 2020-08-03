Работают, спустя маски. На петербургские ТЦ могут снова повесить замок

Первая неделя работы петербургских ТЦ закончилась стычками с покупателями и вызовами полиции. Торговля не справилась с соблюдением противовирусного режима, считают в Смольном. Бизнес с претензиями не согласен и сетует на пробелы в законодательстве и отсутствие помощи от властей и полиции.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

О том, что торговые моллы Северной столицы могут снова закрыть спустя неделю после возобновления работы, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая 3 августа в эфире «Радио России». «Кое-где нет даже элементарных дезинфицирующих растворов. Я убедился в этом в ходе субботнего объезда. Напоминаю, что решение возобновить работу было принято на условиях того, что каждое предприятие не формально соблюдает стандарты безопасности, а по существу контролирует потоки посетителей и помогает людям соблюдать правила, тем самым оберегая их жизнь и здоровье», заявил он.



Конкретные адреса губернатор не назвал, но предупредил о последствиях. Размер штрафа для организации в таких случаях — полмиллиона рублей. Их деятельность может быть заблокирована на срок до 90 суток.

В субботу, 1 августа, аналогичное предупреждение глава города опубликовал на своей странице социальной сети «ВКонтакте». Оно появилось через день после того, как столичные чиновники отчитались о своей борьбе с нарушением коронавирусного режима. Так, по словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, за отсутствие СИЗ у сотрудников и посетителей торговых точек было оштрафовано более 6 тысяч торговых предприятий на общую сумму 300 млн рублей. Закрыты, правда, были всего два магазина. Там не оказалось обеззараживателей воздуха, а маски не носил даже персонал. Сам бизнес отметил, что особое рвение чиновники стали проявлять в последнюю неделю — после специального распоряжения мэра Сергея Собянина. Фиксация нарушений возложена на Объединение административно-технических инспекций Москвы и районные управы.



В Петербурге контроль за соблюдением городских коронавирусных запретов ведут три ведомства. Единая статистика не публикуется, но есть определенное разделение труда. Так, комитет по законности и правопорядку выписывает штрафы исключительно физлицам, предпринимателей «курирует» комитет по контролю за имуществом и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

В ККИ сообщили, что протоколов за нарушение масочного режима бизнесом не составляли вообще, а привлекали к ответственности только тех, кто игнорировал запрет на остановку деятельности. Всего с момента введения ограничений до 31 июля составлено 520 протоколов, рассмотрено 112. Но чем это обернулось для бизнеса, на момент публикации в ведомстве уточнить не смогли.

За масочным режимом, по словам предпринимателей, следил КППИТ. В самом ведомстве на момент публикации не ответили на вопросы редакции. Но, по данным «Фонтанки», на середину июля, комитет совершил 464 проверки. В подавляющем большинстве случаев чиновники ограничились воспитательными беседами. Составлено было чуть более 100 протоколов. Ни один из них пока не был рассмотрен — во всяком случае, по ситуации на 15 июля. Но среди них были не только штрафы за СИЗ, но и другие нарушения, например, отсутствие QR-кода, который необходим для возобновления деятельности. В среднем крупные гипермаркеты и ТЦ проверялись раз в месяц, говорят участники рынка. В последнюю неделю особой активности замечено не было.



В целом городские ТРЦ следят за выполнением масочного режима, показала инспекция «Фонтанки» в первый день их перезапуска — в отличие от большинства продуктовых магазинов и общественного транспорта, где люди в СИЗ — скорее исключение, чем правило.

Но соблюдение санитарно-эпидемеологических требований не всегда возможно, признают участники рынка. Главная головная боль - ковид-диссиденты среди клиентов. Многие покупатели отказываются надевать маску при входе ТЦ, несмотря на настоятельные увещевания сотрудников службы безопасности. Либо просто снимают СИЗ после того, как миновали входной контроль.

Тут торговцы попадают в правовую западню. С одной стороны, по закону о защите прав потребителей ретейлер не может отказать в обслуживании посетителю без маски. С другой, ТЦ и магазину грозит штраф за несоблюдение правил коронавирусной безопасности — в том числе отсутствие СИЗ у клиентов и нарушение социальной дистанции.

Призыв «войти в положение» опубликовал в соцсетях крупнейший в центре города ТРЦ «Галерея». «При несоблюдении правил существует вероятность, что нас закроют снова, а вы вернетесь к шопингу онлайн, будете выкупать все заказанные товары, чтобы померить их дома, потом ждать возврата денежных средств, или стоять в очереди в отдельные магазины, или писать: когда же откроют ТЦ?», - говорится в посте.



Отказываясь надевать СИЗ, покупатели цитируют Конституцию, распоряжения Верховного суда, некоторые даже вызывают полицию. За прошедшую неделю таких случаев было более 10, отметили в пресс-службе молла.

С ковид-диссидентами пришлось бороться и ТРК «Питер Радуга». Как пояснили в администрации, перед перезапуском число сотрудников службы безопасности на входе было удвоено, с ними был проведён дополнительный тренинг по решению конфликтных ситуации, поставлены терминалы и киоски по продаже СИЗ. Но это не всегда помогает. К маскам клиенты еще более менее привыкли, перчатки же многие отказываются надевать, в том числе из-за проблем с кожей.

Один из клиентов, который не смог попасть в магазин, вызвал полицию. Правда, правоохранительные органы тоже не всегда ориентируются в нюансах коронавирусного законодательства. «Наряд полиции высказал мнение, что использование СИЗ носит рекомендательный характер. Пытались убедить ретейлера, что он не прав. Уровень поддержки со стороны правоохранительных органов, мягко говоря, не самый лучший», - прокомментировали в «Питер Радуга». Но в итоге к ответственности не привлекли ни покупателя, ни магазин, ни ТЦ. Администрация молла уже попросила Смольный провести работу с дежурными районных администраций и дежурными частями отделов полиции, чтобы те «понимали стратегию поведения». Чиновники обещали посодействовать.



«Мы соблюдаем масочный режим, но есть человеческий фактор, когда люди не успевают в потоке надеть маску, она у них сползает. Есть люди, которые проходят через охрану и снимают СИЗ», - комментирует совладелец сети блинных «Теремок» Виталий Свидовский. Но крайне несправедливо штрафовать за это ТЦ, уверен он. «Людям свойственно ошибаться и не выполнять требования, потому что это неудобно. Но это должна быть ответственность людей. У нас же в метро не останавливают и не штрафуют. Почему ТЦ попали под такой прессинг?», - рассуждает предприниматель.

Но привлечение к ответственности физлиц за нарушение масочного режима тоже буксует, следует из данных объединенной пресс-службы судов. Так, в июле 2020 года районные суды зарегистрировали 642 материала по делам по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Четверть из них (135) была возращена сотрудникам полиции. Как правило, из протоколов не было очевидно, что гражданин находился в месте, где ношение СИЗ обязательно. В одном из случаев полиция застала гражданина Узбекистана за попыткой съесть шаверму в кафе без маски. Но не зафиксировала в протоколе сведения о предоставлении ему переводчика или отказ от него. Прекращено 7 материалов: 4 за истечением сроков, 3 за отсутствием состава.



Рассмотреть суды успели 199 дел. «Граждане находились в вестибюлях станций метро, магазинах, ели шаверму в кафе без СИЗ. Одна гражданка была без маски в магазине «LOVE БУТИК», - сообщила пресс-служба. Вину, в большинстве случаев нарушители признавали. Суд назначал им наказания в виде предупреждения.

Прежде, чем прибегать к драконовским мерам и ужесточать контроль по примеру Москвы, нужно попытаться действовать убеждением, считает вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова. По ее словам, на ближайшем онлайн-совещании бизнес намерен попросить Смольный запустить кампанию с напоминанием гражданам, что ношение СИЗ в общественных местах никто не отменял. «До штрафов и походов по открывшемуся бизнесу с целью выявления нарушителей надо организовать социальную рекламу для населения и гостей города о необходимости ношения масок и перчаток», - отметила она.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»