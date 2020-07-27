Очереди на 30 метров растянулись в магазинах петербургских ТРЦ. Но дело не в ажиотаже, а в ограничениях. В дорогие бутики приходят как в музей.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Петербургские ТРЦ, пустовавшие четыре пандемийных месяца, вернулись к прежнему режиму работы. С 27 июля Смольный разрешил возобновить торговлю всем магазинам, за исключением островных павильонов и фуд-кортов и развлекательных зон. Корреспонденты «Фонтанки» отправились на шопинг в условиях новой нормальности.

Покупательские потоки устремились в петербургские моллы с самого утра. Рабочий день — не помеха отдыхающим на каникулах студентам и школьникам, мамам с маленькими детьми, а также тем, кто стосковался по полноценному шопингу: впервые с начала пандемии можно зайти в примерочную, вместо того чтобы натягивать платье поверх своей одежды прямо в зале или идти с покупкой в туалет, чтобы, если что, тут же вернуть то, что оказалось не по размеру.



Свои двери впервые за эти месяцы распахнули магазины сетей, у которых не было бутиков в стрит-ретейле. Но такого ажиотажа, какой случился в начале июня при запуске флагмана Zara на Невском проспекте или Uniqlo в «Доме мод», нет и в помине. Зато очереди образовываются иногда в довольно неожиданных местах.

На входе в ТРК «Галерея» сотрудник настоятельно просит всех надеть маски. Тех, кто проскочил первый фильтр, ждет второй — уже в самом ТРК. Подготовились к шопингу в условиях новой нормальности не все. В итоге линия человек на 10 выстраивается в вендинговому аппарату по продаже СИЗ — самому актуальному предмету гардероба в коронавирусные времена.

В «Европолисе» правила еще строже: при входе посетителей не только просят надеть защиту, но и меряют температуру. Везде расклеены объявления о соблюдении дистанции и ношении масок.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

За безопасностью следят и ретейлеры. В некоторых магазинах, к примеру в Stradivarius, всем входящим раздают полиэтиленовые перчатки. В Uniqlo предлагают обработать руки дезинфектором. В be free делают замечания покупателям, спустившим СИЗ на подбородок. В Zarina и Love Republic отпаривают вещи после примерки.



Такая бдительность выглядит аномальной на фоне общественного транспорта и продуктовых магазинов, где про существование коронавируса уже, кажется, все забыли. Но ТРЦ, которые несколько месяцев отчаянно просили у Смольного разрешения возобновить работу, важно показать свою благонадежность.

Правда, масочный режим строго выдерживается не везде. В ТРК «Сенная» корреспондент «Фонтанки» беспрепятственно вошел без маски и посетил несколько магазинов, замечание ему сделали только в третьем по счету бутике. В «Невском центре» ношение СИЗ контролируют на главном входе, но через парфюмерный магазин «Золотое яблоко» можно спокойно пройти с открытым лицом — впрочем, выбирать духи и помаду в маске все-таки затруднительно. А вот сотрудники магазинов одежды настоятельно рекомендуют облачиться в СИЗ.

Ближе к полудню покупателей становится больше. Так, в бутике Uniqlo в «Галерее» к трем работающим кассам стоят 10–15 человек. В руках у людей стопки вещей, хотя именно в этом магазине примерочные пока не открылись. Попыток примерять футболки и платья на себя прямо в зале никто не предпринимает — хотя в начале июня такая картина была абсолютно типичной.



В H&M в «Европолисе» очередь в примерочную растянулась метров на 30 — практически как в докоронавирусные времена. Когда продавцы напомнили покупателям, чтобы те соблюдали дистанцию в 1,5 метра, линия стала ещё длиннее. Скопления людей наблюдаются и у других у популярных масс-маркет-брендов. Правда, дело не столько в количестве желающих обновить гардероб, сколько в ограничениях — примерочные работают через одну.

В магазине «Стокманн» в «Невском центре» мужской отдел пустует, зато в женском многолюдно, особенно в отделе белья — все-таки с таким ассортиментом без примерки было сложно. А вот другие дорогие бутики пустуют. Если покупатели и заходят, то выходят без покупок. Складывается ощущение, что люди пришли не столько за покупками, сколько изучить ассортимент и прицениться.

В ТК «Сенная» заполнены коридоры, но в самих торговых точках, даже бюджетных марок, пустовато. Не исключено, что дело в «реальности» скидок, которыми заманивают посетителей ретейлеров. На входе красуются крупные буквы с обещанием дисконта до 70%, но торговцы не теряют надежды заработать на летней коллекции. К примеру, футболки стоимостью 900 рублей в магазине be free на деле уценили всего до 800. Где-то цены, наоборот, ниже, чем кажутся. «У нас скидки 30%, не везде успели переклеить ценники», — извиняется продавец в Tommy Hilfiger.



Другие приметы «новой нормальности» не способствуют, чтобы посетители задерживались в ТРК дольше необходимого: лавочки убраны, зоны фуд-кортов и развлечений не работают, островные павильоны в коридорах затянуты чехлами.

Хотя об официальном разрешении работать стало известно только в пятницу, 24 июля, большинство торговых точек успели подготовиться к перезапуску. Но все же пандемию пережили не все. В каждом из ТЦ нашлось по несколько закрытых точек. Например, в ТК «Сенная» закрылся магазин «Пактор». В «Невском центре» закрыты решеткой двери «ТехноМакса» и еще несколько локаций завешаны рекламой. В «Галерее» ушли на реконструкцию Vans и Kalina. Но, как рассказал «Фонтанке» директор комплекса Дмитрий Зубков, реальные потери среди арендаторов пока минимальны — съехали салон красоты Wow Brow и «Йогурти». «Еще несколько под вопросом», — отметил он. Оценить первый день работы в цифрах топ-менеджер затруднился, но считает, что трафик все же далек от докоронавирусных времен. В компаниях Fort Group и «Адамант», владеющих большей частью крупных ТРК в Петербурге, на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.



Сами ретейлеры обещают поделиться первыми итогами продаж ближе к ночи, но опыт Москвы, где торговлю удалось возобновить еще в начале июня, внушает оптимизм. «Восстановление есть. Июнь мы сработали в сопоставимых магазинах примерно на уровне прошлого года — если не считать первые 10 дней, когда было еще плохо с пропускным режимом, июль — чуть лучше», — рассказал «Фонтанке» генеральный директор «Мэлон Фэшн Груп» Михаил Уржумцев. Но владельцы ТЦ по-прежнему видят угрозу закрытия четверти всех моллов в случае отказа государства предоставить отсрочку по уплате налогов.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

