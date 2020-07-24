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24.07.2020 16:34
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Все откроется с 27 июля. Губернатор Петербурга подписал постановление о возобновлении работы детсадов, музеев, ресторанов и торговых центров

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

С 27 июля в Петербурге возобновят работу торгово-развлекательные центры, рестораны, музеи и детские сады. Соответствующие изменения в постановление № 121, регулирующее коронавирусные ограничения, 24 июля внес губернатор города Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, торговые и торгово-развлекательные центры возобновляют работу при условии исполнения стандартов безопасной деятельности. Такое обязательство они ранее взяли на себя. Речь идет о том, чтобы контролировать использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции между гражданами, а также организовать контроль температуры у посетителей, проводить регулярную дезинфекцию контактных поверхностей и др. При этом

бассейны и фитнес-центры, а также магазины и объекты оказания услуг, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах, откроются лишь при наличии обособленных помещений и торговых залов. В коридорах, атриумах, фойе и иных местах общего пользования все это по-прежнему запрещено.

Кроме того, как и предполагалось, не будут открыты объекты развлечения и досуга в торговых центрах — за исключением детских игровых комнат.

Изменения в поставление № 121Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Еще один пункт касается условий работы примерочных в магазинах. Это, в первую очередь, термическая обработка одежды после каждой примерки, заполняемость кабинок в шахматном порядке, наличие антисептиков и бактерицидных ламп, СИЗ у сотрудников, разметка для соблюдения социальной дистанции в очереди.

Кроме того, ожидаемо открываются залы предприятий общепита — кроме фуд-кортов. Здесь важно расставлять столы на расстоянии не менее 1,5 метров, обрабатывать их и предметы сервировки дезинфицирующими средствами после каждого посетителя. Соответственно, они должны быть изготовлены из соответствующего материала, остальное запрещено.

Из других послаблений, которые предсказывала «Фонтанка», можно отметить возобновление деятельности туроператоров и турагентств, а также экскурсионных услуг. В целом снимается запрет на оказание услуг, предусматривающих очное присутствие граждан.

В обычном режиме заработают детские сады; напомним, сейчас открыты лишь дежурные группы.

При торжественной регистрации браков смогут присутствовать до 30 человек (на данный момент лимит составляет 10 человек).

Вслед за государственными дано разрешение на работу с 27 июля частным музеям и выставочным залам, а также аквапаркам.

С 27 июля снят запрет на тест-драйв в автосалонах, а также на розничную торговлю и оказание услуг общественного питания в садах, парках и скверах.

При этом в сообщении подчеркивается, что по 16 августа сохраняется ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых публичных мероприятий.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что с понедельника должны заработать залы общепита, торговые центры без развлекательной части и турфирмы. При этом открытию ТЦ предшествовала долгая и яркая публичная дискуссия с участием губернатора. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

krasnonosov
"Все у нас теперь есть: театр, парикмахерская...
Казалось, живи и радуйся. А счастья все нет..."
(с) фильм реж .С. Арановича "Торпедоносцы"
260551481
Ох не надолго, не надолго...
footballer13
В Москве же кино уже чуть не два месяца открыто, а мы ведь "отстаём от них на две-три недели".
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