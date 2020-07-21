автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Вторник 21 июля оказался днем итоговой (вроде бы) баталии за открытие торговых центров. Операторы со «своих вилл» и депутаты из Госдумы докричались до Смольного, но антимонопольщиков уже не развернуть.

После того, как рестораторы и владельцы ТЦ поставили перед Бегловым вопрос об открытии в контексте «если ты мужик — сделай», губернатор предложил двум своим замам отправиться в Москву — доказывать Роспотребнадзору, что город готов к снятию ограничений. А если замы вернутся с отказом, выразил готовность решить вопрос лично. Параллельно досталось «активисту-депутату» Госдумы — за бумажные вопросы, и неким олигархам — за то, что «отлеживались на виллах».



Повестка заседания правительства Петербурга 21 июля выглядела донельзя рядовой: исполнение бюджета и субсидии на проект «Открытый город». Но губернатор, которому рестораторы и владельцы закрытых ТЦ накануне предложили выбрать «мужик» он или нет, неожиданно эмоционально вступился за бизнес. От градоначальника досталось и вице-губернатору Евгению Елину, и его коллеге, замглавы города по вопросам здравоохранения Олегу Эргашеву.

Беглов отметил, что город — самая заинтересованная в возобновлении работы предприятий сторона, а иначе за счет чего наполнять бюджет. Насчет ресторанов Елин выразил уверенность, что общепит полностью откроется с понедельника — 27 июля. А вот про работу ТЦ вице-губернатор высказался более туманно: «Торговые центры, наверное, в полном объеме мы сейчас открыть не сможем, мы к их открытию подойдем позже — где-то через одну-две недели; туристические предприятия мы, наверное, тоже сможем сейчас открыть вместе с предприятиями общественного питания. Это оказание услуг в гостиницах и туристических центрах».



Под раздачу вице-губернатор попал первым. Александр Беглов потребовал, чтобы сегодня-завтра чиновник оказался в Москве. «Есть такая организация Роспотребнадзор, если вы не можете с местной договориться и доказать, что мы можем открыть торговые центры и рестораны. И привезите мне в четверг, самое позднее в пятницу, решение. Если решение опять будет отрицательное, я сам поеду тогда в субботу в Роспотребнадзор», - припечатал градоначальник.



В какой-то момент Беглов вспомнил, что у него есть заместитель, ответственный за коммуникацию с Роспотребнадзором — Олег Эргашев. «Я что-то не слышал ни одного вашего хорошего заявления о том, чтобы поддержать бизнес. Ведь есть ответственный бизнес, который привез оборудование, СИЗы привез, который сегодня тоже страдает. Надо и со своей стороны им сделать соответствующие преференции, защитить их», - сказал глава города.

И припомнил некоего «активиста-депутата из Госдумы, который делает бумажные заявления». Под это описание напрашивается только Сергей Боярский, который накануне направил депутатский запрос по ситуации в Петербурге в Роспотребнадзор, где попросил ведомство оценить нельзя ли открыть торговые центры и общепит, раз уж масочно-перчаточный режим в городе все равно никто не соблюдает. А их дальнейшее блокирование может привести к «непреодолимым» экономическим последствиям для малого и среднего бизнеса.



Именно в компании Боярского Беглов предложил своим замам добраться до надзорного ведомства: «А всего-навсего от Госдумы до Роспотребнадзора 4 км в Москве пройти. Вот вы возьмите его за руку, если захочет, конечно, и вместе с ним, вместе с Елиным дойдите 4 км от Госдумы до Роспотребнадзора и решите этот вопрос. В понедельник нужно сделать все, чтобы торговые центры и рестораны были открыты». К слову, градоначальник почти точно оценил пеший путь от Госдумы до федерального ведомства: он составляет 4,8 км.

Накануне рестораторы и владельцы торговых комплексов напрямую обратились к градоначальнику. Управляющий партнер Fort Group, компании управляющей и владеющей торговыми центрами в Петербурге и Москве, одного из главных игроков на рынке петербургской коммерческой недвижимости, Максим Левченко использовал безапелляционную риторику: «если вы мужик, если вы губернатор» - берите на себя ответственность, и открывайте. Предприниматель пошел дальше и заявил, что с уважением к городским властям есть проблема: «Вас не уважает никто. Наверное, я не должен этого говорить, но кто-то должен вам сказать, что не уважают власть в городе, потому что вы не сделали ничего, чтобы вас уважал».



Видимо, именно поэтому в горячем монологе главы города всплыли некие олигархи, которые «отлеживались на виллах» и ничем городу не помогали, а «сегодня делают разные политические заявления». Но и такие имеют право на защиту и помощь.



Впрочем, сам Левченко в комментарии «Фонтанке» объяснил, что не относит слова градоначальника на собственный счет. Во-первых, потому что отлеживался только на больничной койке с коронавирусом, а во-вторых, потому что в рамках его проекта «Маркетмедиа» была организована акция «Поддержи врача» по доставке медикам бесплатных обедов и средств защиты. Да и бесконечные переговоры с арендаторами о новых условиях и скидках, перезаключение договоров с ними и банками, не назвать «отлеживанием».

Тем не менее, по мнению предпринимателя, губернатор услышал его призыв. «Я только могу слова благодарности, уважения ему выразить, что он не самоустранился, не сослался на своих подчиненных», - сказал «Фонтанке» Левченко. Бизнесмен посетовал, что город до сих пор «живет слухами», и от позиции чиновников, которые не проясняют эту неопределенность, он не в восторге.



«Появились в лице его (Беглова - прим.авт.) вице-губернатора Елина такие слова типа «я не гадалка», что как комментарий для чиновника такого высокого ранга выглядит, прямо скажем, глупо и некорректно по отношению к гражданам и бизнесу», - считает Левченко.

«Мириться с неопределенностью больше невозможно», - вторит бизнесу губернатор Беглов на своей странице «ВКонтакте».

По словам Елина, поехать в Москву ему придется в случае, если у регионального управления Роспотребнадзора не хватит полномочий для согласования открытия ТЦ. «Есть понятная схема — в каком случае и что можно открывать, - объясняет вице-губернатор. - Мы объективно не дошли до тех показателей, которые бы нам позволили вводить все послабления. В этом случае мы ищем решение. Мы, как город, предлагаем дополнительные компенсационные меры, чтобы избежать ускорения распространения инфекции, а мы могли это контролировать». В официальном сообщении он добавил, что невозможность ряда предприятий работать — это «боль губернатора».



Ориентировочной датой открытия ресторанов и торговых центров, «без развлекалова» и с сохранением некоторых ограничений, называют 27 июля. Она звучала и в контексте возобновления работы областных ТЦ «Мега». В середине мая они открывались всего на один день и тут же были закрыты из-за огромных очередей из посетителей на входе. По-видимому, после этого администрация ТЦ, петербуржцы и жители Ленобласти сделали работу над ошибками, которая 13 июля позволила открыть внутри «Мег» магазины «Икея».

Оглядываясь назад, владельцы других в петербургских торговых комплексов написали очередное письмо Беглову, в котором попросили его не открывать ТРК избирательно. Если уж работать - то всем и сразу. Предприниматели уверяют, что только так можно предотвратить столпотворения, которые так сильно напугали чиновников в случае с «Мегами». Письмо, которое Смольный получил 21 июля, подписали руководители и совладельцы более десяти ТРК, среди которых «Питер Радуга», «Лето», «Галерея», «Жемчужная плаза», “Сити Молл», “Европолис» и другие.

Один из подписантов, генеральный директор ТД «Пассаж» Дмитрий Абрамов, появился днем на совещании в региональном УФАС. Там он пытался добиться ответа на вопрос, почему одним предприятиям власти разрешают работать, пусть даже частично, как «ДЛТ» или «Гостиному двору», а другим нет.

Присутствовавшие вместе с ним Сергей Менис (УК «Адамант») и Константин Стихин (Fort Group) тоже выступили против избирательного открытия ТЦ. Доказать свою безопасность, они были готовы с цифрами в руках. «Средний ТРК на районе размером 25 тыс. кв м даёт трафик порядка 10 тыс. посетителей в день. Причём эти посетители равномерно распределяются по комплексу в течение дня. Отдельно стоящий строительный или продуктовый гипермаркет такой же площади может обогнать эти показатели и давать до 15-20 тыс посетителей в день», - пояснили «Фонтанке» в Fort Group.

Кроме того предпринимателей волновал вопрос о фуд-кортах, которые относятся к тому самому пока что запретному «развлекалову», но, по словам предпринимателей, мало чем отличаются от ресторанов, залы которых вот-вот могут заработать в полную силу. Ресторанные дворики в этом смысле даже обладают рядом преимуществ - разрядка между столами больше и вентиляция лучше, отмечает бизнес.

Многочисленные вопросы из разряда «почему одним можно, а другим нельзя», к которым под конец дискуссии присоединилось и руководство петербургского УФАС, адресовали представителям регионального Роспотребнадзора и Смольного. Однако вразумительных ответов участники дискуссии от них так и не услышали.

«Бизнес-то спрашивал: почему, какая логика в принятии этих решений. Единственный ответ был - это ссылки на рекомендации центрального аппарата Роспотребнадзора. Никакой методики, никакой статистики, никакого объяснения более-менее вменяемого <...> слишком много вопросов, ответов-то нет, даже логики никакой не просматривается, с моей точки зрения», - резюмировал замглавы УФАС Егор Мушкетов.

Антимонопольщикам по долгу службы придется продолжить поиск ответов на эти вопросы, потому что им на стол легли заявления от представителей ТРЦ и частного музея «Гранд-макет Россия», после которых специалисты службы уже увидели признаки нарушения статьи 15 «Закона о конкуренции» со стороны власти. В течение 30 дней ФАС должна будет отреагировать на них возбуждением или невозбуждением дела, но пока даже не знает, кого обвинить.

«Возбуждать дело? Против кого? Против губернатора? Против Елина?» - повисли в воздухе вопросы председателя УФАС Вадима Владимирова.

Ирина Корбат, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

