Площадь — не более 400 метров, расстояние между покупателями — 1,5 метра, все должны быть в перчатках и масках. Эти, казалось бы, нехитрые правила каждая торговая точка поняла по-своему. Контактный шоппинг в условиях новой нормальности — развлечение для раскованных.

автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Наконец-то нам снова можно среди бела дня купить что-нибудь ненужное, а не только тушенку и туалетную бумагу. Даже косметика и нижнее белье снова с нами. Корреспондент «Фонтанки» в очередной раз убедилась, что все ограничения — суета сует. Спойлер: примерочные закрыты неплотно.

Невский проспект приходит в себя после коронавирусного обморока. Отовсюду прут люди на электросамокатах. Теперь по тротуару надо перемещаться по исключительно предсказуемой траектории, а то переедут — пискнуть не успеешь. Снова, как в старые добрые нулевые, появились нищие. У канала Грибоедова — старушка с иконой. Ближе к Адмиралтейству — молодежный сектор, там сидит ничем на вид не примечательный парень с рюкзачком и нацарапанным на куске картонки: «Помогите человеку в трудной жизненной ситуации». Народ высыпал на Невский радоваться лету, солнцу и скорой победе над коронавирусом. За памятником Гоголю припарковалась «скорая», но кто туда смотрит. Как-то незаметно начался сезон соломенных корзинок и микрошорт.



Сигнал к открытию всего некрупного и непродовольственного оживил сектор, привыкший зарабатывать на приезжих. У Казанского собора потеют в бархате и жабо «Петр» с «Екатериной». Публика охотнее фотографируется не с ними, а с кустами сирени. С потерянным взглядом фланирует под колоннадой человек с табличкой «10 магнитиков — 2$». У арки главного штаба курит мужик бандитского вида, с ног до головы выкрашенный золотой краской. К «Катькиному саду» вернулись художники-портретисты. Народ гуляет.

Главная новость дня — открылись общественные туалеты. А что, все условия соблюдены: непродовольственные, меньше 400 квадратов и народ внутри, как правило, социально дистанцируется.

На этом хорошие новости, в целом, заканчиваются.



автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Европейские бренды, приучившие россиян есть быструю моду с руки, нас предали, девочки. Их флагманы, по которым мы привыкли передвигаться на эскалаторах, не открылись. Продолжаем ловить размеры онлайн, не отвлекаемся.

Магазины косметики заработали, кто во что горазд. Точки под одинаковой вывеской в разных концах Невского, видимо, по-разному услышали послание Смольного. И там, и там все перетянуто ограничительными лентами и полиэтиленовой пленкой. Но ближе к Казанскому вам предложат разве что кусок мыла и забрать сделанную через Интернет покупку (разреженная социальной дистанцией очередь к кассе безмолвна и загадочна, как в советские времена в «стол заказов»). А вот если пройтись в сторону площади Восстания, становится веселее. Там все пробники и тюбики тоже затянуты полиэтиленом, под который совать руки запрещено. Ловишь девушку-консультанта и она все делает за тебя: достает, мажет на запястье, фантазирует, как это будет смотреться при естественном освещении.



В магазине с бомбочками для ванн, от которого пахнет хипстерским мылом за двадцать метров, любому покупателю рады, как тамбовскому родственнику в Новый год: молодец, что приехал, попробуй-ка вот это. И вот то тоже попробуй. Нюхать через маску — отдельная история. Очень быстро перестаешь понимать, это новая бомбочка так хороша, или предыдущая из маски еще не выветрилась.

Без маски никуда не пускают. Перчатки должны быть на обеих руках. Бутыли с санитайзерами стоят почти везде, но на них не написано, сколько человек их потрогало до тебя. На выходе тут и там встречают фотографы — охотятся на тех, кто рванул на Невский в ожидании скидок. Но скидки, видимо, еще не созрели: чтобы выгадать хоть что-нибудь, надо потратить от пяти тысяч и больше.

В ювелирном приветливые продавщицы соскучились по покупателям и даже недорогие серебряные сережки теперь — предмет для неспешного разговора. Покупательницы, разглядывавшие бриллианты, тут же обозначаются справа и слева от меня — к черту условности, вы посмотрите, какие серьги!



Самоизоляцию пережили не все. Окна стрип-бара покрыты плотным слоем пыли, претенциозная надпись перечеркнута трещиной — любовь здесь больше не живет. Дальше по Невскому — несколько витрин заслонены фанерными щитами с номером телефона, теперь и не вспомнить, что там было в докоронавирусной жизни.

Специализированный магазин шляп соседствует с музеем восковых фигур. Фигуры не принимают, а летние шляпы подвезут только завтра. В царстве меховых капоров и кашемировых беретов на излом застыло время. Распродаж не предвидится.

Магазин нот, в котором всегда тихо, как в библиотеке, уже работает и радует постоянных клиентов. В книжных на Невском — пустынно. Круглосуточный «Буквоед» сократил свои площади до требуемых 400 метров, перетянув желтыми лентами свои захватывающие лабиринты из книжных полок. Книжки запаяны в пленку. Познакомиться поближе можно разве что с бестселлерами вроде «Тысяча и одна ночь без секса» - но народу после самоизоляции, видимо, хочется других историй.

В магазине джинсов — ажиотаж. Охраннику в какой-то момент даже приходится заблокировать вход. Новых покупателей запускают только взамен вышедших и с рекомендацией: «Идите сразу на второй этаж, там народу меньше». Примерочные закрыты. Девушки натягивают «верх» прямо в зале у обширных зеркал. «Низ» никто не натягивает, но, судя по ассортименту, популярный магазин несколько оторвался от трендов. Здесь нет ни «мом», ни «слоучи», ни разрезов в стиле Maison Margiela - только узкие и очень узкие джинсы-скинни, отошедшие еще пару сезонов назад. Да, быстрая мода нас предала, но мы все помним, девочки.



Магазин кожи и меха, обширный, как карта турецкой империи, сделал хитрый финт ушами: закрыл отделы с дубленками и шубами, где летом должны быть самые симпатичные скидки, и вывесил «эко-кожу» из стопроцентного полиуретана. Продавцы-консультанты встречают дам кислым: «Вы хотите что-то конкретное?» «Мы хотим все!» - восклицает одна из покупательниц и ныряет в ряды демисезонных пальто, как в волну.

В дорогущих бутиках, которые и в мирное время не страдали от набегов покупателей, тихо и пусто, как ночью в музее. В одном из магазинов, который специализируется на платьях от питерских дизайнеров среднего ценового сегмента, пускают в примерочную по первой же просьбе. Потому что, если не пустить, надеяться вообще не на что.

Самый огонь творится в магазинах нижнего белья. Там ради продаж ломают стереотипы. Пока один бренд готов в случае чего заменить размер (но не модель), другой обещает в течение двух недель принять не подошедшее исподнее обратно. Пока в одном магазине дают два лифчика по цене одного, в другом меряют чашечки и косточки прямо в проеме между закрытыми примерочными напротив касс. Ограничения сдаются под натиском реалий. Попробуйте без примерки продать бюстгальтер по цене десяти банок тушенки. Поэтому сначала выясняется, что кружевное чудо из «инновационного 3D-материала» можно не только потрогать, но и надеть «поверх всего». Если эта операция не раскрывает тему, можно пойти еще дальше — в предбаннике перед наглухо заклеенными примерочными вытянуть из-под испытуемого изделия один слой одежды. Чтобы получилось, что меряешь «на свое». Но надевать бюстгальтер на другой бюстгальтер — самоуверенность, граничащая с лицемерием. Поэтому те, кто не боится светануть нипелями на Невском, делают все по-старинке, разве что при поднятом занавесе.



«Вот тут на вас идеально село, - говорит продавщица и тут же отдергивает руку. - Ой, я же должна быть от вас в полутора метрах». Интимность момента нарушает внезапно возникший у кассы мужчина. Он пришел расплачиваться за шелковый бронежилет своей дамы, и внезапное пип-шоу получил бонусом.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

PS: В магазине Timberland «Фонтанке» сообщили, что уже начали подготовку к открытию: магазины на Невском и Камменоостровском проспектах заработают 9 июня с 12 часов. В Zara также не смогли назвать сроки запуска магазинов в Петербурге, предложив следить за информацией на сайте. Можно предположить, что трехэтажный флагман на Невском, 21 по площади заметно превышает допустимые 400 кв. м, таким образом испанский ретейлер решил не рисковать, нарушая запрет Смольного. Но открытие магазинов после длительного простоя не быстрый процесс, ранее рассказывали «Фонтанке» участники рынка: нужно вернуть на работу сотрудников, завезти со складов более актуальный ассортимент, распланировать глубину скидок. Не исключено, что некоторые ретейлеры не смогут открыться, поскольку еще не достигли договоренностей с собственниками помещений относительно снижения ставок аренды.

