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01.11.2020 12:43
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«Слава богу, мне не давали «Арбидол»: что происходит в «красных зонах» больниц Петербурга

Съездил в Сочи — коронавирус. Не надела маску на работе — 40% поражения легких. В больницу забрали только с КТ и положительным тестом, сделанными за свой счет. Петербуржцы показали и рассказали, в каких условиях лечатся от COVID-19 во время «второй волны».

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

В коронавирусных стационарах Петербурга всё не так плохо, как кажется на первый взгляд. «Фонтанка» попросила пациентов прислать фото из «красных зон», а получила в основном подборку сытных больничных обедов. И никаких ужасов: хотя да, где-то кровати стоят в коридоре или не хватает медиков. Главная проблема пока — просто попасть в больницу.

Ирина Кудрявцева, лежала в Покровской больнице

— Почувствовав слабость и першение в горле, я вызвала врача. Он взял мазок, и через три дня подтвердился ковид. Ещё через два дня утром я не смогла нормально дышать, страшно перепугалась и вызвала скорую. Они приехали быстро, измерили сатурацию. Она была равна 90, поэтому меня сразу увезли. Покровская — ближайшая больница к моему дому. Первый день там был как в тумане, я дважды падала в обморок, к середине дня сатурация достигла 87, и меня срочно положили на кислородотерапию. Кислород подключён почти к каждой кровати, и это меня спасло в тот момент. Положили меня 18 октября, а выписали 29-го.

Относительно самой больницы: я действительно была приятно удивлена отношением медиков. Людей не хватает, и это очевидно, медперсонал бегает по палатам целыми днями, а иногда и ночами. Но все очень вежливые, внимательные. Рядом со мной лежала бабушка, очень тяжёлая пациентка с 50% поражения лёгких, она сама даже сесть не могла, так её кормили санитары.

Палата хорошая, чистая, моют каждый день, уборка тщательная. Я даже не ожидала, что все будет так... прилично. Есть кнопка вызова медсестры, неоднократно пользовались ею. И каждый раз тут же кто-то прибегал. Палаты проверяют ночью. Делают капельницы, уколы, дают таблетки. Да, сейчас большой наплыв пациентов, поэтому несколько кроватей стоят в коридоре, это так. Но как только выписывают кого-то из палаты, сразу заселяют человека из коридора.

Фото: предоставила Ирина Кудрявцева
Фото: предоставила Ирина Кудрявцева
Фото: предоставила Ирина Кудрявцева
Фото: предоставила Ирина Кудрявцева
Фото: предоставила Ирина Кудрявцева
Фото: предоставила Ирина Кудрявцева

Сергей, лежал в городской больнице №20

— Я лежал в 20-й больнице на Гастелло. Положили девятого октября, а выписался 28-го. Все началось с того, что вечером 4 октября повысилась температура до 38 и полностью пропало обоняние. Меньше чем за неделю до этого я вернулся из Сочи, был на «Формуле 1» и отдыхал на море. Подхватил, видимо, там, либо в самолете из Москвы в Петербург, потому что прямо передо мной сидела девушка, которая весь полет кашляла.

5 октября вызвал доктора из местной поликлиники, он меня послушал, прописал антивирусные и ушел. На вопрос: «Могут ли они мне сделать анализ на ковид?» — ответил, что нет указания делать анализы, и их делают только больным с пневмонией. Поэтому я сделал платный анализ на дому, результат пришел положительный. К пятнице состояние ухудшилось — температура поднялась выше 39, была слабость, тяжело было даже с постели встать, полностью пропал аппетит. Вызвал опять врача, с положительным анализом на руках и моим состоянием решили меня госпитализировать. Между приходом врача, которая сразу вызвала мне скорую, и приездом этой самой скорой прошло часов пять. Поместили в хирургическое отделение. Палата на четыре человека.

Больница в нормальном состоянии, видно, что не так давно был косметический ремонт. В коридорах люди не лежат. Были дни, когда после выписки двоих, обе койки были пустыми почти двое суток. Особой замученности у врачей я не заметил, все было в обычном режиме. Но и сильно тяжелых больных в нашем отделении было не так много. Пациенты на 70% пожилые люди, от шестидесяти лет. У всех практически пневмония разной степени поражения. Лежала также девушка, которая работает в этом же отделении.

автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей

Лечат в основном антибиотиками, делают полное обследование, все анализы, ЭКГ, рентген, УЗИ, КТ. Доктор говорил, что антибиотиками лечат пневмонию, чтобы не было бактериального заражения плюс к вирусному при ослабленном организме. Ковид как таковой нечем лечить. Я рад хотя бы тому, что мне «Арбидол» не давали.

На самом деле «коронавирусный психоз» оправдан, я бы никому не пожелал пережить эту болезнь. У меня было поражение 45% лёгких, и это средняя тяжесть. Видел людей с 80%, которые сами дышать не могли, и это правда страшно.

Ольга, лежала в больнице им. Боткина

— 28 октября выписалась из новой Боткинской больницы. Лежала 14 дней. По скорой я приехала с восьмидневной температурой. Перед госпитализацией была слабость дикая и состояние такое, что можешь потерять сознание, — ощущение интоксикации. Суставы крутило и снизился слух. При этом плохо соображаешь, трудно сосредоточиться, простые вещи становятся сложными: врач пришел, а я забыла приготовить паспорт и полис.

На слух дыхание чистое, запахи все чувствовала, а в итоге оказался ковид. Мое спасение в итоге было в моих руках: чувствуя неладное, я сама пошла платно сделать КТ лёгких, и она показала 40% поражения. И с этим заключением меня увезли по скорой помощи — не смогли отказать. Выписали с 20% поражения легких — долечиваться дома еще 14 дней.

Маску в общественном транспорте я носила, а вот на работе нет, и в этом моя ошибка. Казалось, что от своих не заразишься. Прививку от гриппа я сделала, перенесла ее хорошо. Сейчас проблемы со сном, он неглубокий и прерывистый, последствия дыхательной недостаточности, затылок ноет и шея ноет. Слава богу, самое страшное позади.

автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга

Ксения, папа лежал в Семашко в Пушкине

— В больнице Семашко в Пушкине все отлично, папу подняли из жуткого состояния в кратчайшие сроки. Идёт на поправку. Очень внимательные врачи. Лечат антибиотиками через уколы. Кормят нормально, даже плов был.

предоставила читательница «Фонтанки» Ксения
предоставила читательница «Фонтанки» Ксения
предоставила читательница «Фонтанки» Ксения
предоставила читательница «Фонтанки» Ксения

Вероника Галкина, с дочкой и сыном лежит в Детской больнице № 5 им. Филатова

— Мы с детьми лежим в Филатовской детской больнице с диагностированным коронавирусом. За последние четыре дня проведены всевозможные анализы и исследования:
кал, моча, общий анализ крови, биохимический анализ крови, ректальный мазок, тесты на ковид всем троим, компьютерная томография грудной клетки, электрокардиограмма. Ежедневные осмотры врачей. Горло, легкие, сатурация, пальпирование лимфоузлов и живота. Держат в курсе всего, результаты всех анализов очень быстро. Если они поступают после осмотра, звонят и рассказывают. Получаем лечение антибиотиками и противовирусными препаратами.

Пневмонии у нас нет, легкие чистые. Биохимический анализ крови тоже хороший. Повторные тесты на ковид у нас с Артёмом отрицательные. Завтра придет Аришин результат. Затем еще один тест до отрицательного результата и, собственно, нас, скорее всего, выпишут в начале следующей недели здоровыми и не заразными. Очень на это надеюсь.

Отдельно хочется отметить очень чуткое отношение всего персонала больницы. С детьми разговаривают, уговаривают, шутят, ободряют. В общем, ведут себя, как и подобает детским врачам. Кормят достаточно прилично и вкусно для больницы.

Бокс у нас отдельный и комфортный, с современным, хоть и немного ушатанным ремонтом. Серьёзных недостатков всего два: для меня кровати нет, бокс рассчитан на двоих детей или ребенка и родителя. Но подушку выдали, сплю валетом с одним из козявок. Конечно, неудобно, но я и не на курорте. И второе — взрослых не кормят, и микроволновок — холодильников в доступе нет, за пределы бокса не выйти. Но и эта проблема решаема, хоть и не тривиально.

предоставила Вероника Галкина
предоставила Вероника Галкина
предоставила Вероника Галкина
предоставила Вероника Галкина
Фото: предоставила Вероника Галкина

Что же касается меня — тоже температура держится в течение дня и небольшой кашель. И голова болит, довольно сильно, но после таблетки проходит. Лечения я здесь не получаю, но меня также осматривают, меряют сатурацию и в случае чего мне обеспечена транспортировка во взрослый стационар. На связи со своим участковым врачом. Надеюсь, что у меня также все в порядке, но КТ сделаю, направление наш терапевт мне выдал.

Впечатления медиков отличаются от пациентов. Многие жалуются на усталость, выгорание и пациентов, злоупотребляющих самолечением. Рассказы врачей о «второй волне» в Петербурге можно прочитать здесь. https://www.fontanka.ru/2020/10/27/69519027/

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей

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Комментарии (16)

michailPotapov
То есть из статьи следует что лекарства от коронавируса не существует как и самого вируса ??? А что Барышня с больным горлом делала в больничке вообще загадка. Якобы она за 9 дней от пневмонии излечилась и выписалась ? бред полный
188709052
Те, кто шарится, другим словом назвать не могу по курортам во время короны пусть лечатся сами. Знают, что такая беда, не дети, однако пруться туда и сюда эту заразу тащат, еще и других заражают. Думайте головой уважаемые и не звоните,, 03,, если вы с курорта или отдыха. Не мешайте людям спасать тех, кого заразили возможно вы!
doorbal_
из статьи понятно что больных не лечат, а просто содержат в медицинских заведениях до излечения. При пневмонии дают антибиотики, ну и общее поддерживающее "лечение"...
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