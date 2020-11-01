Съездил в Сочи — коронавирус. Не надела маску на работе — 40% поражения легких. В больницу забрали только с КТ и положительным тестом, сделанными за свой счет. Петербуржцы показали и рассказали, в каких условиях лечатся от COVID-19 во время «второй волны».

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

В коронавирусных стационарах Петербурга всё не так плохо, как кажется на первый взгляд. «Фонтанка» попросила пациентов прислать фото из «красных зон», а получила в основном подборку сытных больничных обедов. И никаких ужасов: хотя да, где-то кровати стоят в коридоре или не хватает медиков. Главная проблема пока — просто попасть в больницу.

Ирина Кудрявцева, лежала в Покровской больнице

— Почувствовав слабость и першение в горле, я вызвала врача. Он взял мазок, и через три дня подтвердился ковид. Ещё через два дня утром я не смогла нормально дышать, страшно перепугалась и вызвала скорую. Они приехали быстро, измерили сатурацию. Она была равна 90, поэтому меня сразу увезли. Покровская — ближайшая больница к моему дому. Первый день там был как в тумане, я дважды падала в обморок, к середине дня сатурация достигла 87, и меня срочно положили на кислородотерапию. Кислород подключён почти к каждой кровати, и это меня спасло в тот момент. Положили меня 18 октября, а выписали 29-го.



Относительно самой больницы: я действительно была приятно удивлена отношением медиков. Людей не хватает, и это очевидно, медперсонал бегает по палатам целыми днями, а иногда и ночами. Но все очень вежливые, внимательные. Рядом со мной лежала бабушка, очень тяжёлая пациентка с 50% поражения лёгких, она сама даже сесть не могла, так её кормили санитары.

Палата хорошая, чистая, моют каждый день, уборка тщательная. Я даже не ожидала, что все будет так... прилично. Есть кнопка вызова медсестры, неоднократно пользовались ею. И каждый раз тут же кто-то прибегал. Палаты проверяют ночью. Делают капельницы, уколы, дают таблетки. Да, сейчас большой наплыв пациентов, поэтому несколько кроватей стоят в коридоре, это так. Но как только выписывают кого-то из палаты, сразу заселяют человека из коридора.



Фото: предоставила Ирина Кудрявцева Фото: предоставила Ирина Кудрявцева Фото: предоставила Ирина Кудрявцева Фото: предоставила Ирина Кудрявцева Фото: предоставила Ирина Кудрявцева Фото: предоставила Ирина Кудрявцева

Сергей, лежал в городской больнице №20

— Я лежал в 20-й больнице на Гастелло. Положили девятого октября, а выписался 28-го. Все началось с того, что вечером 4 октября повысилась температура до 38 и полностью пропало обоняние. Меньше чем за неделю до этого я вернулся из Сочи, был на «Формуле 1» и отдыхал на море. Подхватил, видимо, там, либо в самолете из Москвы в Петербург, потому что прямо передо мной сидела девушка, которая весь полет кашляла.



5 октября вызвал доктора из местной поликлиники, он меня послушал, прописал антивирусные и ушел. На вопрос: «Могут ли они мне сделать анализ на ковид?» — ответил, что нет указания делать анализы, и их делают только больным с пневмонией. Поэтому я сделал платный анализ на дому, результат пришел положительный. К пятнице состояние ухудшилось — температура поднялась выше 39, была слабость, тяжело было даже с постели встать, полностью пропал аппетит. Вызвал опять врача, с положительным анализом на руках и моим состоянием решили меня госпитализировать. Между приходом врача, которая сразу вызвала мне скорую, и приездом этой самой скорой прошло часов пять. Поместили в хирургическое отделение. Палата на четыре человека.

Больница в нормальном состоянии, видно, что не так давно был косметический ремонт. В коридорах люди не лежат. Были дни, когда после выписки двоих, обе койки были пустыми почти двое суток. Особой замученности у врачей я не заметил, все было в обычном режиме. Но и сильно тяжелых больных в нашем отделении было не так много. Пациенты на 70% пожилые люди, от шестидесяти лет. У всех практически пневмония разной степени поражения. Лежала также девушка, которая работает в этом же отделении.



автор фото читатель «Фонтанки» Сергей

Лечат в основном антибиотиками, делают полное обследование, все анализы, ЭКГ, рентген, УЗИ, КТ. Доктор говорил, что антибиотиками лечат пневмонию, чтобы не было бактериального заражения плюс к вирусному при ослабленном организме. Ковид как таковой нечем лечить. Я рад хотя бы тому, что мне «Арбидол» не давали.

На самом деле «коронавирусный психоз» оправдан, я бы никому не пожелал пережить эту болезнь. У меня было поражение 45% лёгких, и это средняя тяжесть. Видел людей с 80%, которые сами дышать не могли, и это правда страшно.

Ольга, лежала в больнице им. Боткина

— 28 октября выписалась из новой Боткинской больницы. Лежала 14 дней. По скорой я приехала с восьмидневной температурой. Перед госпитализацией была слабость дикая и состояние такое, что можешь потерять сознание, — ощущение интоксикации. Суставы крутило и снизился слух. При этом плохо соображаешь, трудно сосредоточиться, простые вещи становятся сложными: врач пришел, а я забыла приготовить паспорт и полис.

На слух дыхание чистое, запахи все чувствовала, а в итоге оказался ковид. Мое спасение в итоге было в моих руках: чувствуя неладное, я сама пошла платно сделать КТ лёгких, и она показала 40% поражения. И с этим заключением меня увезли по скорой помощи — не смогли отказать. Выписали с 20% поражения легких — долечиваться дома еще 14 дней.



Маску в общественном транспорте я носила, а вот на работе нет, и в этом моя ошибка. Казалось, что от своих не заразишься. Прививку от гриппа я сделала, перенесла ее хорошо. Сейчас проблемы со сном, он неглубокий и прерывистый, последствия дыхательной недостаточности, затылок ноет и шея ноет. Слава богу, самое страшное позади.



автор фото читательница «Фонтанки» Ольга автор фото читательница «Фонтанки» Ольга

Ксения, папа лежал в Семашко в Пушкине

— В больнице Семашко в Пушкине все отлично, папу подняли из жуткого состояния в кратчайшие сроки. Идёт на поправку. Очень внимательные врачи. Лечат антибиотиками через уколы. Кормят нормально, даже плов был.



предоставила читательница «Фонтанки» Ксения предоставила читательница «Фонтанки» Ксения

Вероника Галкина, с дочкой и сыном лежит в Детской больнице № 5 им. Филатова

— Мы с детьми лежим в Филатовской детской больнице с диагностированным коронавирусом. За последние четыре дня проведены всевозможные анализы и исследования:

кал, моча, общий анализ крови, биохимический анализ крови, ректальный мазок, тесты на ковид всем троим, компьютерная томография грудной клетки, электрокардиограмма. Ежедневные осмотры врачей. Горло, легкие, сатурация, пальпирование лимфоузлов и живота. Держат в курсе всего, результаты всех анализов очень быстро. Если они поступают после осмотра, звонят и рассказывают. Получаем лечение антибиотиками и противовирусными препаратами.



Пневмонии у нас нет, легкие чистые. Биохимический анализ крови тоже хороший. Повторные тесты на ковид у нас с Артёмом отрицательные. Завтра придет Аришин результат. Затем еще один тест до отрицательного результата и, собственно, нас, скорее всего, выпишут в начале следующей недели здоровыми и не заразными. Очень на это надеюсь.



Отдельно хочется отметить очень чуткое отношение всего персонала больницы. С детьми разговаривают, уговаривают, шутят, ободряют. В общем, ведут себя, как и подобает детским врачам. Кормят достаточно прилично и вкусно для больницы.



Бокс у нас отдельный и комфортный, с современным, хоть и немного ушатанным ремонтом. Серьёзных недостатков всего два: для меня кровати нет, бокс рассчитан на двоих детей или ребенка и родителя. Но подушку выдали, сплю валетом с одним из козявок. Конечно, неудобно, но я и не на курорте. И второе — взрослых не кормят, и микроволновок — холодильников в доступе нет, за пределы бокса не выйти. Но и эта проблема решаема, хоть и не тривиально.

предоставила Вероника Галкина предоставила Вероника Галкина Фото: предоставила Вероника Галкина

Что же касается меня — тоже температура держится в течение дня и небольшой кашель. И голова болит, довольно сильно, но после таблетки проходит. Лечения я здесь не получаю, но меня также осматривают, меряют сатурацию и в случае чего мне обеспечена транспортировка во взрослый стационар. На связи со своим участковым врачом. Надеюсь, что у меня также все в порядке, но КТ сделаю, направление наш терапевт мне выдал.

Впечатления медиков отличаются от пациентов. Многие жалуются на усталость, выгорание и пациентов, злоупотребляющих самолечением. Рассказы врачей о «второй волне» в Петербурге можно прочитать здесь. https://www.fontanka.ru/2020/10/27/69519027/

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

