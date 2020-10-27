«Мы все немного повыгорали — работаем как роботы»: простые медики о коронавирусном кризисе в Петербурге

Пациенты ночуют в коридорах, скорая едет сутки, а тяжелых больных всё больше, потому что люди не могут дождаться помощи и занимаются самолечением. Простые медики без прикрас рассказали о «второй волне» в Петербурге.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Поговорить с врачами становится всё сложнее. Когда «Фонтанка» собирала их мнения в сентябре, то найти время собеседникам еще удавалось. Сейчас только в ущерб еде или сну— в больницах полный аврал. Некоторые даже честно заговорили о выгорании. Тем не менее, в отличие от некоторых профильных чиновников Смольного, они готовы говорить, хотя и просят изменить свои имена.

Медсестра Покровская больницы Юлия

- Мест нет. Пациентов кладем в коридорах. Ночь они так лежат, а на следующий день после выписки переводим в палату. Реанимации тоже забиты под завязку, но ситуации когда приходится решать кого оставлять на ИВЛ, а кого отключать, конечно нет. Пока справляемся и психологический настрой нормальный - мы уже привыкли. Просто идем и работаем.



Лично у меня нет страха заразиться вообще. Ведь подхватить вирус можно где угодно — и в общественном транспорте и в лифте. Самое главное, если заболел, то тихо дома не сидеть. Если температура — вызывать врача, если плохо — скорую. Очень часто люди ничего не делают в надежде, что само пройдет, а потом приезжают к нам в тяжелом состоянии. А иногда в таком виде даже ходят на работу.

Фельдшер станции скорой неотложной помощи Московского района Елена

- Работы по сравнению с сентябрем стало больше. И если раньше в основном были вызовы на давление и живот, то теперь на температуру и задых. По нормативу доезд скорой помощи от момента вызова должен составлять не более 20 минут. Сейчас это сутки. Например, сегодня я обслуживала пациентов, которые вызывали скорую помощь вчера, в четыре часа дня. Вызов поступил в 16 часов, был передан в 23 часа, а мы приехали в начале восьмого утра. Сейчас я с вами говорю, а у меня еще 17 вызовов на ожидании.

Я думаю, что чтобы изменить ситуацию, для начала нужно выделить больше машин скорой помощи. Например, у нас по Московскому району всего пять машин. И из них наша поликлиника забирает одну на прививки от гриппа, а вторую отдают участковым терапевтам в помощь.



И нужно увеличивать число стационаров — будет меньше очередей, мы быстрее будем освобождаться и больше успевать. Я, например, считаю, что для пациентов хорошо, что открыли «Ленэкспо». Да, это вообще не пятизвездочный отель. Но мы же едем за медицинской помощью. А там работают хорошие люди.

Фельдшер станции скорой неотложной помощи Приморского района Борис

- От того, что помощь добирается долго, состояние людей ухудшается. Всех пациентов, которых я сегодня обслужил, я отправил в стационар. Люди злятся. До участковых им не дозвониться, там снимают и кидают трубки. Поэтому выговаривают всё нам. Все жалуются, что они не могут сдать тесты, не могут получить результаты. Тем, кому действительно плохо, им уже, конечно, не до негатива, они просто говорят «наконец-то» и «помогите, пожалуйста». В основном возмущаются родственники: «моей маме плохо, почему вы так долго? Я буду обращаться, буду жаловаться». Мы уже устали отвечать: «ради бога, жалуйтесь куда хотите».

Фельдшер городской станции скорой помощи Алина



- У нас уже суммарное число вызов на 03 с начала года достигло 1,5 миллионов. Обычно это общий показатель по итогам года, не самого легкого. А у нас еще не кончился и октябрь. Пациентов много разных, стабильно большая нагрузка. Но по сути уже эмоциональная составляющая у всех складывается из одного фактора — оплаты труда. Пока сохраняются надбавки работаем на пределе. Что будет с ноября, какая там будет система расчета надбавок новая — никто не знает. И разъяснений нам никто не дает. Мучает эта неопределенность.

Больница им. Боткина врач Елена

- Загрузка полная — люди расслабились, вели себя легкомысленно и теперь вновь пошёл подъём заболеваемости. С сентября все чаще поступают тяжелые пациенты. Гораздо тяжелее тех, с которыми я работала в первую волну.

В больнице смерть есть всегда и люди умирают и сейчас. Те, кто попал на ИВЛ — чаще. К этому привыкаешь. За все эти месяцы многие у нас переболели, стали взаимозаменяемыми, независимо от регалий и званий. Но мне кажется, что к осени что мы все немного повыгорали — работаем как роботы. День-ночь-отсыпной-выходной и честно говоря, не знаю, сколько еще так продержимся.



За последние сутки в Петербурге официально выявили 721 новый случай заражения коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии. Госпитализация стремительно нарастает — например, в только открытый госпиталь в Ленэкспо в первую же ночь выстроилась гигантская очередь из скорых, которая не заканчивалась и с рассветом. А в Роспотребнадзоре дали не слишком обнадеживающий прогноз: нестабильная ситуация с коронавирусом продержится в Северной столице минимум до весны.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»