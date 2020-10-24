FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
24.10.2020 15:00
5
Печать

Лекарства должны стать доступнее — коронавирус и дефицит добили маркировку

Система маркировки лекарств в России временно переводится в «уведомительный» режим работы. Таким образом в правительстве надеются побороть задержки и дефицит на прилавках аптек.

Из-за второй волны коронавируса в российских городах от Поволжья до Сибири возникли проблемы с покупкой лекарств. Причина не только в ажиотаже, но и в системе маркировки, введение которой правительством в пандемию обязало фарму технически оснастить каждую точку продаж. Она оказалась очень медленной и нестабильной.

Маркировка стала обязательной в июле 2020 года и должна была повысить сбор налогов и искоренить фальсификат.

Напомним: еще в 2012-м году Росздравнадзор признавал: на российском фармацевтическом рынке лишь около 1% поддельных лекарств, однако если посчитать и просто некачественные лекарства на полках аптек и в больницах, то эта цифра увеличится до 10%. Тогда же фиксировали: чаще всего некачественные и фальсифицированные лекарства продаются в интернет-аптеках или у частных лиц.

Но теперь аптекам нужно считывать QR-код по каждой принятой упаковке. А они поступают на склады сотнями тысяч и сканируются не с первого раза. Производители жалуются, что не могут закодировать уже готовый товар. И сотни тысяч упаковок стоят нерастаможенные или не могут покинуть склады. Получить препарат без сканирования аптеке тоже нельзя — но и здесь могут быть торможения, как пишут фармацевты в соцсетях.

Публикуем с разрешения участников переписки:

Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313
Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313
Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313
Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313
Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313
Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313
Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313
Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313
Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313
Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313

Кроме того, система сбоит: 30 сентября были потеряны данные об уже загруженных в нее препаратах. Летом часть маркированных лекарств оказалась вообще заблокирована. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: в разгар пандемии россияне оказались без лекарств — от простейших до жизненно важных, которые фактически в наличии есть.

В связи с этим, по словам лидера фракции Справедливая Россия Сергея Миронова, наблюдается не только дефицит, но и резкий рост цен на лекарства — до 200−500%.

Крупнейшие фармацевтические объединения еще в июле предупреждали премьер-министра Михаила Мишустина, что так будет с введением маркировки, и просили отложить запуск хотя бы до 2021 года. Но их не услышали.

Когда со всех концов страны посыпались сообщения о проблемах с декарствами, — ситуация стала критической — 24 октября Денис Мантуров заявил, что правительство временно переводит систему в «уведомительный» режим работы. Министр промышленности и торговли декларировал неготовность дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами: и к концу октября остались проблемы, связанные с недостаточной технической готовностью.

Информации о том, изучается ли вопрос возможного саботажа в период повышенного спроса решений, принятых на государственном уровне, участниками рынка нет.

«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет «отпускать» товар сразу, не дожидаясь «ответа» системы маркировки, — пояснил Мантуров. — Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку».

Получится ли это на практике? — проверьте в своей аптеке и напишите нам, читатели, если изменений в лучшую сторону не будет.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Ivan Topor
Ну классика же рассиянии. Сначала принять дебильный закон, ломая через колено голос тех, кто говорит, что наступит звиздец. А потом срочно его тормозить и переписывать, потому что звидец всё-таки наступил...
kоt-obormot
Я уже ждал в аптеке пачку таблеток - дня четыре примерно, пока на нее ответ придет, что не поддельная.
LGlo
А с чего цены должны упасть?? Трудозатраты на этот мартышкин труд по сканированию каждой упаковки кто оплатит? Интересно, сколько времени уходит на сканирование, скажем, миллионной партии? Это целое отдельное подразделение надо создавать, т.е. нанимать новых людей, на которых штатное расписание и фонд заработной платы не рассчитаны. Причем, эти люди в том или ином количестве требуются в каждой организации, которую проходит партия препарата, от производителя, до аптеки. В небольших аптеках, к примеру, кто этим должен заниматься? Сами провизоры? Причем, надо полагать, в нерабочее время, чтобы продажи не страдали и покупатели в очередях не томились.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний