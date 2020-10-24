Система маркировки лекарств в России временно переводится в «уведомительный» режим работы. Таким образом в правительстве надеются побороть задержки и дефицит на прилавках аптек.

Из-за второй волны коронавируса в российских городах от Поволжья до Сибири возникли проблемы с покупкой лекарств. Причина не только в ажиотаже, но и в системе маркировки, введение которой правительством в пандемию обязало фарму технически оснастить каждую точку продаж. Она оказалась очень медленной и нестабильной. Маркировка стала обязательной в июле 2020 года и должна была повысить сбор налогов и искоренить фальсификат. Напомним: еще в 2012-м году Росздравнадзор признавал: на российском фармацевтическом рынке лишь около 1% поддельных лекарств, однако если посчитать и просто некачественные лекарства на полках аптек и в больницах, то эта цифра увеличится до 10%. Тогда же фиксировали: чаще всего некачественные и фальсифицированные лекарства продаются в интернет-аптеках или у частных лиц.

Но теперь аптекам нужно считывать QR-код по каждой принятой упаковке. А они поступают на склады сотнями тысяч и сканируются не с первого раза. Производители жалуются, что не могут закодировать уже готовый товар. И сотни тысяч упаковок стоят нерастаможенные или не могут покинуть склады. Получить препарат без сканирования аптеке тоже нельзя — но и здесь могут быть торможения, как пишут фармацевты в соцсетях. Публикуем с разрешения участников переписки:

Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313 Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313 Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313 Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313 Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313 Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313 Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313 Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313 Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313 Фото: скрин facebook.com/elena.chirkova.313

Кроме того, система сбоит: 30 сентября были потеряны данные об уже загруженных в нее препаратах. Летом часть маркированных лекарств оказалась вообще заблокирована. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: в разгар пандемии россияне оказались без лекарств — от простейших до жизненно важных, которые фактически в наличии есть.

В связи с этим, по словам лидера фракции Справедливая Россия Сергея Миронова, наблюдается не только дефицит, но и резкий рост цен на лекарства — до 200−500%.

Крупнейшие фармацевтические объединения еще в июле предупреждали премьер-министра Михаила Мишустина, что так будет с введением маркировки, и просили отложить запуск хотя бы до 2021 года. Но их не услышали.



Когда со всех концов страны посыпались сообщения о проблемах с декарствами, — ситуация стала критической — 24 октября Денис Мантуров заявил, что правительство временно переводит систему в «уведомительный» режим работы. Министр промышленности и торговли декларировал неготовность дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами: и к концу октября остались проблемы, связанные с недостаточной технической готовностью. Информации о том, изучается ли вопрос возможного саботажа в период повышенного спроса решений, принятых на государственном уровне, участниками рынка нет. «Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет «отпускать» товар сразу, не дожидаясь «ответа» системы маркировки, — пояснил Мантуров. — Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку».

