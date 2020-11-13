Федеральные миллионы пошли по назначению. Поликлиники Петербурга начали закупать «бесплатные» лекарства от COVID-19

Например, поликлиника №14 разместила несколько конкурсов на поставку 300 упаковок интерферона-альфа 2b за 87,3 тыс. рублей, 900 пачек азитромицина (по 3 капсулы) за 62,6 тыс. рублей и 3 тыс. коробок умифеновира (по 10 штук, 200 мг) за 150 тыс. рублей. Поликлиника №100 интересуется примерно тем же ассортиментом — 670 упаковок умифеновира (100 мг) она планирует купить почти за 343 тыс. рублей, а 200 пачек интерферона-альфа 2b — за 58,4 тыс. рублей.

Все эти лекарства включены в последнюю версию временных методических рекомендаций Минздрава. Раньше такие препараты закупали преимущественно больницы. В числе крупнейших поставщиков фигурировали петербургские АО «Русмедком» и ООО «БСС».



Как ранее писала «Фонтанка», на закупку бесплатных препаратов для лечения амбулаторных больных федеральный центр выделил Петербургу 203 млн рублей. В районные администрации деньги поступили 10 ноября — затем чиновники должны были распределить их по поликлиникам. В комздраве сказали, что выдача лекарств будет осуществляться на дому. В перечень препаратов вошли позиции из временных рекомендаций Минздрава: фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, дексаметазон, парацетамол, интерферон альфа и антибиотики.



По данным главы комздрава Дмитрия Лисовца, сейчас в аптеках наблюдается «выраженный недостаток» азитромицина и фавипиравира. Он считает, что разгрузить аптечные сети должны поставки бесплатных препаратов в поликлиники. Предполагается, что их хватит на месяц-полтора, а потом потребуется новый запрос средств от Минздрава.

