«Раз таблетка, два таблетка, вы ж — ковирусный?»

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Крупнейшими поставщиками лекарств для 21 больницы, специализирующейся на лечении COVID-19, с середины марта стали петербургские АО «Русмедком» и ООО «БСС» — на их долю пришлось около 30% от общего числа закупок, то есть чуть больше 30 млн рублей. Именно они, по данным сайта госзакупок, поставляли широко использовавшиеся и рекомендованные Минздравом гидроксихлорохин и лопинавир+ритонавир. Кроме того, крупные закупки лекарств для пациентов с тяжелыми формами болезни специализированные больницы делали у петербургских ООО «Прометей» (тоцилизумаб на 7 млн, левофлоксацин на 3 млн), ООО «Профсервис» (интерфероны бета 1-b и альфа 2-b на 4 млн) и московской АО «Ланцет» (на 2,5 млн сарилумаб, на 1,5 млн тоцилизумаб). Это все давно известные врачам и относительно недорогие препараты.



Закупки таких специфических лекарств в крупных объемах связаны именно с эпидемией. В прошлом году, судя по данным сайта госзакупок, в заказах крупнейших городских больниц почти ни одно из них отдельно не было проименовано. На фоне эпидемии крупнейшие российские корпорации развернули настоящую борьбу за право своих новых разработок попасть в российские больницы, чтобы их также начали закупать. Для этого одновременно проводятся с десяток клинических исследований новых препаратов от коронавируса. Минздрав, по всей видимости, оценил энтузиазм и постепенно начал добавлять эти лекарства в свои методические рекомендации.

По упрощенной схеме

Сейчас в петербургских больницах пациентов с COVID-19, в зависимости от состояния, лечат антибиотиками и различными средствами от гипертонии, сахарного диабета, ВИЧ и малярии. Самый популярный в больничных закупках из списка рекомендаций Минздрава — гидроксихлорохин, единственным отечественных производителем которого является ЗАО «Биоком», входящее в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В России его зарегистрировали еще в 2009 году и до 2017 года привозили к нам три иностранные фирмы-производителя из Канады, Ирландии и Индии.



Его предельная стоимость в начале года составляла от 370 рублей за упаковку из 30 таблеток. Поскольку он входит в перечень жизненно важных лекарств, государство ограничивает цены на них. Но в разгар эпидемии ФАС позволили утроить его закупочную цену из-за дефицита до 900 рублей. Один курс составляет до 16 таблеток в зависимости от тяжести болезни. Для сравнения: стоимость исследуемых сейчас препаратов будет значительно выше — от 5 тысяч рублей. А некоторые препараты получили разрешение на установление цены и в 280 тысяч, и даже в 530 тыс. рублей. «За эти 5 месяцев, что весь мир борется с новым коронавирусом, произошли сдвиги в патогенетической терапии. В частности, сейчас используют биологические препараты и особенно те, которые блокируют интерлейкин-6 — тоцилизумаб, сарилумаб и канакинумаб. Это тяжелая артиллерия. Когда вирус активничает в организме, иммунитет защищается и выбрасывает интерлейкины, которые в чрезмерном количестве сами становятся опасными для организма. Ученые назвали это цитокиновым штормом. Эти препараты могут его гасить», — отмечает Александр Хаджидис, председатель правления РОО «Профессиональная медицинская ассоциация клинических фармакологов Санкт-Петербурга».

Вторая группа препаратов, которые используются сейчас, по его словам, — это антикоагулянты. Пациентам назначают низкомолекулярные гепарины, чтобы улучшить микроциркуляцию сосудов и свертываемость крови. Как рассказывают врачи, специфические лекарства от нового коронавируса используются для лечения пациентов не особо активно. «Есть гидроксихлорохин, но его мало кому прописывают. Больных с легкой и средней формой пневмонии лечат по базовому списку», — поделился один из сотрудников временной площадки Госпиталя ветеранов войн в «Ленэкспо». После просьбы подробнее рассказать о составе «базового набора» препаратов он обратил внимание на контингент своих пациентов.

«Представьте самые дешевые препараты — слабительное бисакодил за 25 рублей, цитрамон, анальгин, парацетамол, амброксол от кашля и так далее. У нас лежат мигранты, пенсионеры из домов престарелых, китайцы, индусы, студенты — в общем, такие люди с легкой формой болезни, которым не требуется специальное лечение», — с уверенностью отметил врач.



Антибиотики и препараты из списка Минздрава используются, когда у пациентов тяжелая или среднетяжелая форма. Судя по сайту госзакупок, именно такие препараты сейчас в основном и покупают больницы Петербурга. Самые востребованные, исходя из материалов закупок, — азитромицин и амоксиклав, ванкомицин и меропенем и ципрофлоксацин.

«Сейчас Sarc-Cov-2 лечат патогенетически, разрывая цепи, которые ведут к осложнениям, и симптоматически. Если идет нарушение свертываемости крови, то применяют низкомолекулярный гепарин. Если есть цитокиновый шторм (когда возникают осложнения из-за инфекции), применяют блокаторы или гормоны. Это действует по принципу обычного реанимационного пациента», — рассказывает врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин.

Получается, рекомендациями Минздрава пользуются только при тяжелых формах. К тому же и сами рекомендации меняются — сейчас действует их седьмая редакция. Хотя в узких кругах относятся к ним довольно скептически. «В седьмом сборнике Минздрав не убрал гидроксихлорохин, несмотря на прерывавшиеся в Европе исследования из-за увеличения смертности. А новый препарат... если поможет — то и хорошо, но золотых пуль не существует, а руководство здравоохранения в этом никогда не признается», — делится один из работающих сейчас врачей.



Антивирус: в поисках вакцины

Вместе с тем СМИ сообщают регулярно о том, что проводится все больше и больше клинических исследований специфических лекарств именно против COVID-19. Например, сейчас в Петербурге изучают шесть потенциальных препаратов: акалабрутиниб, руксолитиниб, арепливир, канакинумаб, радотиниб и фавипиравир.

В Петербурге исследования проводят госучреждения, в которых лечатся пациенты с коронавирусом, и только один из игроков на рынке коммерческой медицины — ООО «Медицинский центр «Эко-Безопасность». По данным государственного реестра лекарственных средств, в городе это единственная компания, которая с 20 мая занимается исследованием отечественного препарата фавипиравир TL-FVP-t, разработанного для лечения пациентов с легкой и среднетяжелой формой коронавируса. В Японии фавипиравир был разработан компанией Toyama Chemical для лечения гриппа. Его особенность в том, что он блокирует репликацию вируса внутри клетки и нарушает цикл развития.

Главврач «Эко-Безопасности» Родион Осешнюк отказался делиться какими-либо подробностями своей работы над новым препаратом.



А уже 11 июня в петербургских больницах должен появиться авифавир — разработанный на основе фавипиравира. Еще 29 мая он впервые в России был зарегистрирован и внесен Минздравом РФ в список рекомендуемых для лечения COVID-19.

Лицензия на это лекарство была выдана ООО «Кромис». Эта компания на 49% принадлежит структурам Российского фонда прямых инвестиций, связанного с корпорацией ВЭБ.РФ. Еще 46,16% долей — у московского ООО «ХимРар», которое и занималось разработкой препарата. А 4,84% — у химкинского ООО «Исследовательский институт химического разнообразия». В данных о выданной лицензии именно этот институт значится как его производитель и упаковщик. По планам, в месяц в больницы будут поставлять до 60 тысяч курсов лечения авифавиром. Цены на него пока так и не объявлены.

Представители предприятия подчеркивают, что пациентов этим лекарством в больницах будут лечить бесплатно. Но за новое лекарство будет платить больница, а ее расходы будут возмещаться из фонда ОМС, который формируется по большей части из выплат работодателей.

В конце июня должен появиться еще один препарат, зарегистрированный Минздравом по ускоренной процедуре, — левилимаб (разрабатывался для лечения ревматоидного артрита). Его будут использовать для терапии цитокинового шторма. Производитель — петербургская компания ЗАО «Биокад», принадлежащая на 100% кипрской Biocad Holding (из них 20% у «Фармстандарта» Виктора Харитонина, 50% — у Валерия Егорова, 30% — у Дмитрия Морозова). Стоимость лекарства еще не известна.

Среди исследуемых есть и руксолитиниб (используется для лечения пациентов с миелофиброзом), и канакинумаб (применяется при артрите). Согласно госреестру предельных отпускных цен, цена первого варьируется от 82 до 274 тыс. рублей. За флакон 150 мг канакинумаба больницы платят 531 тыс. рублей. Его используют для блокирования цитокинового шторма в дозе 4‐8 мг/кг внутривенно. Производит эти препараты швейцарская группа компаний Novartis, у которой есть подразделение в России — ООО «Новартис фарма».

Заглядывая в будущее, получить признание Минздрава в лечении коронавируса могут еще дорназа альфа (для лечения муковисцидоза) и экулизумаб (предотвращает внутрисосудистый гемолиз). Их производит АО «Генериум» Виктора Харитонина — акционера ПАО «Фармстандарт». Клиническое исследование препаратов начато совсем недавно — 1 июня. Их стоимость составляет 5,6 тыс. рублей и 248 тыс. соответственно. Когда они появятся в больницах, и появятся ли вообще, — не известно.

В компании рассказали, что исследования лекарств продлятся еще около трех недель. «В случае регистрации новых показаний (COVID-19) препараты будут поставляться в объемах, необходимых российской системе здравоохранения», — подчеркнули в «Генериуме».

Во время пандемии в стороне не осталась и компания «Р-ФАРМ» Алексея Репика, президента организации «Деловая Россия». «Р-ФАРМ» разработал олокизумаб — препарат, внесенный во временные методические рекомендации Минздрава. Как и левилимаб, он будет использоваться для лечения пациентов с цитокиновым штормом. Стоимость одной упаковки такого лекарства составит 39 тыс. рублей.

Обошлись малым

Если все эти дорогостоящие препараты покажут свою эффективность, закупки лекарств могут увеличиться в сотни, а то и в тысячи раз. К примеру, ранее рекомендованный Минздравом хлорохин мог обойтись больницам в 223 рубля, мефлохин — почти в 3 тыс. рублей, лопинавир+ритонавир — до 4 тыс. рублей, интерфероны альфа и бета — 1,5–7 тыс. рублей. Гидроксихлорохин, единственным российским производителем которого является ЗАО «Биоком», входящее в АФК «Система», наиболее активно использовался петербургскими больницами в период карантина. Его стоимость варьируется от 370 до 900 рублей за 30 таблеток.

Основные производители препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса, — «Р-Фарм», АФК «Система» (входящее в него ОАО «Синтез» производит 14 лекарств из рекомендаций) и «Биотэк» (поставщик интерферонов бета 1-a и бета 1-b). В Петербурге один из самых покупаемых антибиотиков — азитромицин — тоже производит завод, входящий в АФК «Система».

Реальный объем закупок лекарственных препаратов в Петербурге «Фонтанке» выяснить не удалось. В комитете Смольного по здравоохранению сказали, что не обладают такой информацией. А в Фонде ОМС рассказали, что потраченные на закупку лекарств средства больницам компенсируют страховые медицинские компании по утвержденным тарифам. Сейчас максимальная стоимость лечения тяжелого случая COVID-19 составляет 372,6 тыс. рублей.

В Петербурге на 8 июня коронавирусом заболели почти 19 тыс. человек, 42% из них уже вылечились. Как ранее сообщали власти города, пациенты в состоянии средней тяжести проводят на больничной койке 21 день, стоимость их лечения составляет 174 тысячи 663 рубля. На оздоровление легких больных отводится 14 дней, медуслуги оценены в 58 тысяч 310 рублей. Тариф лечения на дому — 10 тысяч 60 рублей в течение десяти дней.

Александра Сидоркина для «Фонтанка.ру»

