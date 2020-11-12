В комздраве рассказали, когда в аптеки Петербурга завезут дефицитные препараты для больных коронавирусом
Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец признал дефицит ряда препаратов, которые выписывают заболевшим коронавирусом для амбулаторного лечения, и заявил, что он будет устранен на следующей неделе.
«Выраженный недостаток аптечной сети имеется по двум позициям. Это «Азитромицин» и «Фавипиравир», — заявил глава комздрава. — По нашим данным, от поставщиков на следующей неделе будет в достаточном количестве «Фавипиравир». Что касается антибактериальных препаратов, то в достаточном количестве они будут поставлены (в аптечные сети) на следующей неделе. В рознице это должно появиться», — рассказал он 12 ноября в эфире «Фонтанки».
По его словам, разгрузить аптечные сети должно скорое появление бесплатных препаратов, на которые Петербургу выделил 203 млн рублей федеральный центр. Уже завтра, 12 ноября, они, по словам Лисовца, начнут поступать в поликлиники, чтобы медработники могли начать разносить лекарства. Хватить их должно на месяц-полтора, затем потребуется новый запрос средств от Минздрава.
О патовой ситуации с некоторыми лекарствами в аптеках Петербурга «Фонтанка» писала ранее.
Полное интервью Дмитрия Лисовца читайте скоро на нашем сайте.