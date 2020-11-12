В комздраве рассказали, когда в аптеки Петербурга завезут дефицитные препараты для больных коронавирусом

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец признал дефицит ряда препаратов, которые выписывают заболевшим коронавирусом для амбулаторного лечения, и заявил, что он будет устранен на следующей неделе.



«Выраженный недостаток аптечной сети имеется по двум позициям. Это «Азитромицин» и «Фавипиравир», — заявил глава комздрава. — По нашим данным, от поставщиков на следующей неделе будет в достаточном количестве «Фавипиравир». Что касается антибактериальных препаратов, то в достаточном количестве они будут поставлены (в аптечные сети) на следующей неделе. В рознице это должно появиться», — рассказал он 12 ноября в эфире «Фонтанки».