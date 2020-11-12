Ошибка 21. Почему интернет-сервис вызова врача на дом работает по принципу одесского анекдота
Вызвать участкового врача через сайт через неделю можно будет во всех районах Петербурга, обещают чиновники. Пока система, по меткому выражению ее участников, «не коннектится».
Читатели «Фонтанки» жалуются, что в последнее время дозвониться до поликлиники практически невозможно. А как иначе сообщить участковому терапевту, что у тебя температура 38, а разрезанная луковица ничем не пахнет? Альтернатива — кнопка «Вызвать врача на дом» на портале «Здоровье петербуржца». Правда, ее сигнал до поликлиники не доходит, хотя и оплачен из бюджета.
О завершении тестирования и появлении новых функций на портале «Здоровье петербуржца» - gorzdrav.spb.ru - еще в августе на своей странице «ВКонтакте» отчитывался губернатор Александр Беглов. Сейчас там действительно хранится электронная медкарта, можно записаться на свободный «номерок» к специалисту. Действует правило: передумал — отменяй. Санкции тоже предусмотрены — не явившегося без предупреждения пациента отлучат от возможности записываться к врачу он-лайн на срок до трех месяцев. Довольно полезная функция получения результатов анализов тоже работает, хоть и с перебоями: мазки на коронавирус, например, иногда отображаются на сайте спустя неделю после того, как об анализах пациенту сообщает врач.
В меню «Запись к врачу» присутствует и кнопка «Вызвать врача на дом». Более того, она работает. Нажимаешь — и сервис предлагает выполнить четыре простых шага: указать свои данные, написать адрес, объяснить причину вызова. Непроходимым оказывается последний этап квеста — кнопка «Отправить заявку». Если кликнуть на нее, получаешь сообщение: «Не удалось проверить информацию о пациенте в медицинских организациях по прикреплению. Идентификатор ошибки: 21».
По просьбе «Фонтанки» несколько человек из разных районов города проверили, можно ли дойти в этой игре до конца. Не преуспели даже те, кто давно и успешно записывается через портал на прием к специалистам.
В поликлиниках в ответ на недоуменные звонки разводят руками. Говорят, что к сайту не имеют никакого отношения, а заказать «квартирную помощь» можно, как и в былые времена, только по телефону.
«Не знаю, у нас в первый раз кто-то пытается через портал «Горздрав» вызывать доктора на дом», - констатировали в поликлинике №73.
«А почему через «Горздрав», а не через квартирную помощь? Вызов врача на дом у нас только до 3 часов, вы опоздали. Если чувствуете себя плохо, вызывайте неотложку», - посоветовали в поликлинике №23.
«Только по телефону работает. У меня нет под рукой сайта, не знаю, по таким вопросам редко обращаются», - заверили в поликлинике №44 и поделились телефоном вызова врача на дом. На звонок, к слову, ответил лишь автоответчик: работаем, мол, с 8 до 14 часов, перезвоните в другое время.
В центре записи к врачу по телефону в Кировском районе удивились: «Вызвать врача на дом? Через сайт? В первый раз слышу о таком», - не понял оператор. А в городской поликлинике №37, напротив, со знанием дела сообщили: «Вызов врача на дом идет только напрямую по телефону. Через «Горздрав» это нельзя сделать».
Вариативностью поначалу похвастались было в городской поликлинике №3 в Василеостровском районе. Там сообщили, что врача действительно можно вызвать либо через «Горздрав», либо по многоканальному телефону. Узнав об ошибке, которую выдает сайт, поделились четким планом действий: «Вам нужно найти полис человека, которому вы вызываете врача, посмотреть, в каком году была сделана отметка, позвонить в страховую компанию. Если человек не выходит из дома и болеет, в таком случае ему нужно позвонить в страховую и попросить слезно, чтобы они прикрепили его вот так вот, по звонку. Иногда они идут навстречу. Потому что если человек ковидный, ему не вызвать врача иначе. А каким образом все это коннектится, может быть, регистратура наша вам подскажет». Но в регистратуре не «коннектилось» ничего. «У нас нет такой функции, в поликлинике ее еще нет. На портале, может, она и есть, но в поликлинику ее еще нам не провели», - признала оператор.
Договоры на сопровождение государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» уже несколько лет ежегодно заключает подведомственное комитету по информатизации и связи СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». Из названий закупок понятно, например, что у этой системы есть такие подчасти, как, например, «Мониторинг беременных», «Лабораторные информационные системы», «Организация работы с обращениями граждан в медицинских организациях» и даже «Телемедицинская сеть “Ретинопатия недоношенных”». Но узнать, кому последние два года уходили сотни и десятки миллионов на совершенствование и обслуживание портала, невозможно - с 2019-го заказчик не раскрывает поставщиков, как и технические задания в договорах.
То, что не все медицинские учреждения готовы активно шагать на пути к цифровизации действительно похоже на правду. На августовском совещании с ответственными за информатизацию здравоохранения, например, приводили такие цифры: общая оценка подключения медицинских организаций к «Региональному фрагменту единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» и «Электронной медицинской карте петербуржца» составляет 75%. Из 249 организаций 31, например, вообще не передает документы в последнюю систему. Однако у 110 учреждений рейтинг оказался выше 80%.
12 ноября на заседании комиссии ЗакС по социальной политике и здравоохранению глава фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский задал вопрос о вызове врача на дом главе комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу. «Примерно через полчаса после заседания комиссии Дмитрий Геннадьевич прислал мне сообщение, что сервис вызова врача на дом заработал, - рассказал Борис Вишневский «Фонтанке». - Но на практике оказалось, что система по-прежнему не функционирует. Еще 9 ноября я направил запрос вице-губернатору Сергею Эргашеву, в котором просил сообщить, почему не работает сервис и сколько средств потрачено на реализацию проекта «Электронное здравоохранение». Работа сервиса вызова врача напоминает мне одесский анекдот. Рабинович и Абрамович заключили договор на покраску парохода. Когда комиссия приехала принимать работу, оказалось, что у парохода покрашен только один бок. «Внимательно читайте договор, - ответили на возмущение комиссии подрядчики. - Мы, Рабинович и Абрамович, с одной стороны и черноморское морское пароходство — с другой... Вот мы и покрасили свою сторону!» Не надо устраивать игры в черноморское морское пароходство».
Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прокомментировал ситуацию в эфире программы «Инсайд» в соцсетях «Фонтанки». Чиновник отметил, что в системе были технические сбои, но эти сбои устранили еще неделю назад. Еще около недели отделяют петербуржцев от повсеместного цифрового счастья — возможности вызвать участкового терапевта, не поднимая телефонной трубки. Правда, для этого некоторые движения придется совершить самим поликлиникам.
«Чтобы функция вызова врача на дом через Интернет работала, медицинская организация должна подключиться к сервису и ввести в него расписание врачей, - сказал Дмитрий Лисовец. - А пациент, чтобы иметь возможность пользоваться сервисом, должен перед этим хотя бы один раз обратиться в поликлинику за медпомощью».
Медорганизации, действительно, начали «подключаться», когда председатель профильного комитета еще не успел выйти из прямого эфира. «Наш IT-отдел уже решает эту проблему. Попробуйте воспользоваться сервисом завтра, он должен заработать», - сообщили корреспонденту «Фонтанки» в поликлинике №106.
Правда, даже если кнопка «Вызвать врача на дом» заработает и начнет показывать расписание докторов, это может не сильно облегчить ситуацию. По данным комздрава, в городе не хватает около 400 участковых врачей. Усилить страдающую дефицитом кадров службу могут студентами медицинских вузов и сотрудниками кожно-венерологических диспансеров.
Елизавета Ивантей, Венера Галеева
«Фонтанка.ру»