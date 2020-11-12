Вызвать участкового врача через сайт через неделю можно будет во всех районах Петербурга, обещают чиновники. Пока система, по меткому выражению ее участников, «не коннектится».

автор фото Кирилл Григошин / «Фонтанка.ру» / коллаж

Читатели «Фонтанки» жалуются, что в последнее время дозвониться до поликлиники практически невозможно. А как иначе сообщить участковому терапевту, что у тебя температура 38, а разрезанная луковица ничем не пахнет? Альтернатива — кнопка «Вызвать врача на дом» на портале «Здоровье петербуржца». Правда, ее сигнал до поликлиники не доходит, хотя и оплачен из бюджета.

О завершении тестирования и появлении новых функций на портале «Здоровье петербуржца» - gorzdrav.spb.ru - еще в августе на своей странице «ВКонтакте» отчитывался губернатор Александр Беглов. Сейчас там действительно хранится электронная медкарта, можно записаться на свободный «номерок» к специалисту. Действует правило: передумал — отменяй. Санкции тоже предусмотрены — не явившегося без предупреждения пациента отлучат от возможности записываться к врачу он-лайн на срок до трех месяцев. Довольно полезная функция получения результатов анализов тоже работает, хоть и с перебоями: мазки на коронавирус, например, иногда отображаются на сайте спустя неделю после того, как об анализах пациенту сообщает врач.



В меню «Запись к врачу» присутствует и кнопка «Вызвать врача на дом». Более того, она работает. Нажимаешь — и сервис предлагает выполнить четыре простых шага: указать свои данные, написать адрес, объяснить причину вызова. Непроходимым оказывается последний этап квеста — кнопка «Отправить заявку». Если кликнуть на нее, получаешь сообщение: «Не удалось проверить информацию о пациенте в медицинских организациях по прикреплению. Идентификатор ошибки: 21».

По просьбе «Фонтанки» несколько человек из разных районов города проверили, можно ли дойти в этой игре до конца. Не преуспели даже те, кто давно и успешно записывается через портал на прием к специалистам.



Фото: скриншот с сайта gorzdrav.spb.ru

В поликлиниках в ответ на недоуменные звонки разводят руками. Говорят, что к сайту не имеют никакого отношения, а заказать «квартирную помощь» можно, как и в былые времена, только по телефону.

«Не знаю, у нас в первый раз кто-то пытается через портал «Горздрав» вызывать доктора на дом», - констатировали в поликлинике №73.

«А почему через «Горздрав», а не через квартирную помощь? Вызов врача на дом у нас только до 3 часов, вы опоздали. Если чувствуете себя плохо, вызывайте неотложку», - посоветовали в поликлинике №23.



«Только по телефону работает. У меня нет под рукой сайта, не знаю, по таким вопросам редко обращаются», - заверили в поликлинике №44 и поделились телефоном вызова врача на дом. На звонок, к слову, ответил лишь автоответчик: работаем, мол, с 8 до 14 часов, перезвоните в другое время.

В центре записи к врачу по телефону в Кировском районе удивились: «Вызвать врача на дом? Через сайт? В первый раз слышу о таком», - не понял оператор. А в городской поликлинике №37, напротив, со знанием дела сообщили: «Вызов врача на дом идет только напрямую по телефону. Через «Горздрав» это нельзя сделать».

Вариативностью поначалу похвастались было в городской поликлинике №3 в Василеостровском районе. Там сообщили, что врача действительно можно вызвать либо через «Горздрав», либо по многоканальному телефону. Узнав об ошибке, которую выдает сайт, поделились четким планом действий: «Вам нужно найти полис человека, которому вы вызываете врача, посмотреть, в каком году была сделана отметка, позвонить в страховую компанию. Если человек не выходит из дома и болеет, в таком случае ему нужно позвонить в страховую и попросить слезно, чтобы они прикрепили его вот так вот, по звонку. Иногда они идут навстречу. Потому что если человек ковидный, ему не вызвать врача иначе. А каким образом все это коннектится, может быть, регистратура наша вам подскажет». Но в регистратуре не «коннектилось» ничего. «У нас нет такой функции, в поликлинике ее еще нет. На портале, может, она и есть, но в поликлинику ее еще нам не провели», - признала оператор.



Договоры на сопровождение государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» уже несколько лет ежегодно заключает подведомственное комитету по информатизации и связи СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». Из названий закупок понятно, например, что у этой системы есть такие подчасти, как, например, «Мониторинг беременных», «Лабораторные информационные системы», «Организация работы с обращениями граждан в медицинских организациях» и даже «Телемедицинская сеть “Ретинопатия недоношенных”». Но узнать, кому последние два года уходили сотни и десятки миллионов на совершенствование и обслуживание портала, невозможно - с 2019-го заказчик не раскрывает поставщиков, как и технические задания в договорах.

То, что не все медицинские учреждения готовы активно шагать на пути к цифровизации действительно похоже на правду. На августовском совещании с ответственными за информатизацию здравоохранения, например, приводили такие цифры: общая оценка подключения медицинских организаций к «Региональному фрагменту единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» и «Электронной медицинской карте петербуржца» составляет 75%. Из 249 организаций 31, например, вообще не передает документы в последнюю систему. Однако у 110 учреждений рейтинг оказался выше 80%.



12 ноября на заседании комиссии ЗакС по социальной политике и здравоохранению глава фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский задал вопрос о вызове врача на дом главе комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу. «Примерно через полчаса после заседания комиссии Дмитрий Геннадьевич прислал мне сообщение, что сервис вызова врача на дом заработал, - рассказал Борис Вишневский «Фонтанке». - Но на практике оказалось, что система по-прежнему не функционирует. Еще 9 ноября я направил запрос вице-губернатору Сергею Эргашеву, в котором просил сообщить, почему не работает сервис и сколько средств потрачено на реализацию проекта «Электронное здравоохранение». Работа сервиса вызова врача напоминает мне одесский анекдот. Рабинович и Абрамович заключили договор на покраску парохода. Когда комиссия приехала принимать работу, оказалось, что у парохода покрашен только один бок. «Внимательно читайте договор, - ответили на возмущение комиссии подрядчики. - Мы, Рабинович и Абрамович, с одной стороны и черноморское морское пароходство — с другой... Вот мы и покрасили свою сторону!» Не надо устраивать игры в черноморское морское пароходство».



Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прокомментировал ситуацию в эфире программы «Инсайд» в соцсетях «Фонтанки». Чиновник отметил, что в системе были технические сбои, но эти сбои устранили еще неделю назад. Еще около недели отделяют петербуржцев от повсеместного цифрового счастья — возможности вызвать участкового терапевта, не поднимая телефонной трубки. Правда, для этого некоторые движения придется совершить самим поликлиникам.

«Чтобы функция вызова врача на дом через Интернет работала, медицинская организация должна подключиться к сервису и ввести в него расписание врачей, - сказал Дмитрий Лисовец. - А пациент, чтобы иметь возможность пользоваться сервисом, должен перед этим хотя бы один раз обратиться в поликлинику за медпомощью».

Медорганизации, действительно, начали «подключаться», когда председатель профильного комитета еще не успел выйти из прямого эфира. «Наш IT-отдел уже решает эту проблему. Попробуйте воспользоваться сервисом завтра, он должен заработать», - сообщили корреспонденту «Фонтанки» в поликлинике №106.



Правда, даже если кнопка «Вызвать врача на дом» заработает и начнет показывать расписание докторов, это может не сильно облегчить ситуацию. По данным комздрава, в городе не хватает около 400 участковых врачей. Усилить страдающую дефицитом кадров службу могут студентами медицинских вузов и сотрудниками кожно-венерологических диспансеров.

Елизавета Ивантей, Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

