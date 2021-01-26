Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Официальная статистика смертности за декабрь 2020 года до сих пор не опубликована ни Петростатом, ни комитетом по делам записи актов гражданского состояния. Не исключено, что чиновники хотят сделать максимально тщательный анализ причин летальных исходов, прежде чем объявить, что последний месяц прошлого года стал рекордным по общему числу смертей. В любом случае городское здравоохранение справилось с нагрузкой, считают в Смольном, сравнивая себя с другими регионами.

«Фонтанка» ознакомилась с федеральными данными, которыми, по нашей информации, оперирует медицинский блок Смольного, отчитываясь о ситуации по коронавирусу в городском правительстве. В соответствии с ними, показатель избыточной смертности в 2020 году в Петербурге (превышение числа смертей над уровнем прошлого года) составил 13 594 человека. Если в прошлом году в Северной столице скончались 59 388 человек, то в 2020 году — 72 982. Рост составил 22,9%.



Если вычесть уже опубликованные данные за 11 месяцев, то получится, что только в декабре, когда город переживал пик заболеваемости коронавирусом, в Петербурге умерли 8,59 тысячи человек, что на 76% больше, чем за декабрь 2019 года. Эта цифра стала наибольшим показателем для 2020 года. До этого антилидером был май, на который пришелся пик первой волны: тогда скончались 7126 петербуржцев. По избыточной смертности последний месяц года недотянул до антирекорда. Сильнее число летальных исходов над прошлогодним уровнем подскакивало в мае (46,7%) и ноябре (46,4%). Ранее в комздраве не без оснований называли декабрьские показатели «тревожными».



Показатель избыточной смертности является одним из самых важных, с точки зрения оценки реальных потерь от пандемии. Если классификацию смертей как «ковидных» можно подвергать сомнению (особенно много вопросов вызывал счет во время первой волны пандемии), то общий рост летальных исходов является максимально объективным параметром, который позволяет сравнивать регионы между собой и оценивать, насколько справилась с нагрузкой система здравоохранения.



По абсолютному показателю избыточной смертности Петербург входит в пятерку антилидеров, уступая первенство Москве и Московской области. По данным федеральной статистики, столица обеспечила 8,7% общероссийского прироста смертности, Московская область — 6,2%, Северная столица — 4,2%. Далее идут Татарстан (3,6%) и Краснодарский край (3,5%).

Впрочем, если соотнести численность населения мегаполисов, то удельный вес избыточных потерь окажется примерно сопоставимым. Так, в Москве получится 222 «дополнительных» летальных исхода на 100 000 населения, в Петербурге — 251.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

По динамике прироста общей смертности Петербург находится на 12-м месте среди российских регионов, ранее сообщал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. При этом, по его словам, в некоторых субъектах избыточная смертность подскочила и на 30%. Северная столица с ее 23% близка к московским показателям, отмечал он. Впрочем, по словам собеседников «Фонтанки», знакомых с полной версией отчета, Петербург все же обогнал среднероссийский показатель прироста избыточной смертности.



Вклад коронавируса в такой прирост можно оценить по-разному. Так, согласно данным федерального оперштаба, официально от коронавируса в Петербурге скончались на 1 января 2021 года 7845 человек. Это всего 11% от общего числа смертей за год, но в то же время 58% от избыточной смертности. То есть коронавирус спровоцировал примерно две трети «дополнительных» летальных исходов в Северной столице.

Впрочем, сам комздрав считает, что в федеральной статистике недооценено влияние пандемии. Ранее Дмитрий Лисовец сообщал, что на COVID-19 пришлось 15,2% всех смертей в Петербурге в 2020 году, то есть примерно 11,1 тысячи. А это уже почти 82% от избыточной смертности. «В избыточной смертности ковид идет как основное и сопутствующее заболевание. В данных Стопкоронавирус.рф учтены лишь цифры умерших от ковида как основного заболевания», — прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.

Но не исключено, что не вошедшие в коронавирусную статистику смерти — тоже жертвы ковида, только не прямые. В первую волну пандемии Смольный приостанавливал плановую госпитализацию, коечный фонд перепрофилировался для лечения коронавирусных пациентов. Среди ошибок первой волны, на которые городским властям потом указали в Минздраве, были нарушения при переводе медицинских стационаров под ковидные нужды. В результате большая часть пациентов (54,6%) высокого сердечно-сосудистого риска выпала из поля зрения медицинского персонала. Это привело к большому числу госпитализаций таких пациентов с коморбидной патологией и внебольничными пневмониями, а также новой коронавирусной инфекцией в среднетяжелой и тяжелой степени, сообщалось в отчете. Также на вид чиновникам ставили рассинхронизацию между стационарным и амбулаторным звеном и неравномерную нагрузку на стационары.



В процессе подготовки ко второй волне чиновники провели работу над ошибками. И, несмотря на скачок избыточной смертности в ноябре и декабре, годовые результаты борьбы с пандемией в Смольном нашли удовлетворительными. «Нет аномального увеличения избыточной смертности по сравнению с другими субъектами, [а значит] мы не породили её своими действиями», — прокомментировал «Фонтанке» собеседник, знакомый с отчетом комитета по здравоохранению. В целом это говорит об эффективности работы медицинской системы, отметил он. Но далее медицинский блок будет более подробно исследовать, какой вклад в прирост летальных исходов от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний внес коронавирус, а где рост смертности обусловлен другими факторами. Ответы на эти вопросы, в частности, позволят чиновникам принять решение относительно того, какие койки оставлять под ковид — в городских или федеральных стационарах, а какие возвращать для плановой госпитализации.

Ранее в комздраве отмечали, что на первом месте по вкладу в общую смертность в 2020 году традиционно оказались сердечно-сосудистые заболевания — на них пришлось более 50%. На втором — онкозаболевания, но показатель в ведомстве не раскрыли. Для сравнения: в 2019 году от проблем с сердцем скончалось 33 347 человек (56% от общего числа), от новообразований — 13 705 (23%).



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

