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В декабре смертность в Петербурге поставила рекорд. По сравнению с прошлым годом число скончавшихся выросло на 43%

В декабре 2020 года в Петербурге скончались 8,59 тысячи человек, что на 43 % больше, чем за декабрь 2019 года. Такой вывод можно сделать из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые есть в распоряжении «Фонтанки».

Общая цифра смертности в декабре стала рекордом для 2020 года. Для сравнения, в ноябре скончались 6,83 тысячи человек. Показатели избыточной смертности (превышение числа смертей над уровнем аналогичного периода прошлого года) в декабре также оказались самыми высокими по году. Выше было только в мае (47 %) и ноябре (46 %).

Официальная статистика смертности за декабрь 2020 года до сих пор не опубликована ни Петростатом, ни комитетом по делам записи актов гражданского состояния. Ранее цифры отказались называть и в комздраве, ссылаясь на то, что оперативная информация может отличаться от окончательной. Однако в интервью глава ведомства Дмитрий Лисовец сообщал, что в целом по году смертность выросла примерно на 23 %.

С учетом данных за 11 месяцев (64 540 человек) и данных за декабрь, всего в 2020 году в Петербурге скончались 72,98 тысячи человек, что как раз на 23 % больше прошлогодних показателей.

Официально от коронавируса в Петербурге скончались 7845 человек. Это 11 % от общего числа смертей и 58 % от избыточной смертности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

DimonTT
Чуть ли не ежедневно придумывают новую статистику. Пару дней назад на фонтанке были другие цифры. Прирост 27%, в приросте 1 место у сердечно-сосудистых, 2-е у онкологии, и 3-е у ковидников. Кому верить?
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