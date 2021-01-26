В декабре смертность в Петербурге поставила рекорд. По сравнению с прошлым годом число скончавшихся выросло на 43%

В декабре 2020 года в Петербурге скончались 8,59 тысячи человек, что на
Общая цифра смертности в декабре стала рекордом для 2020 года. Для сравнения, в ноябре скончались 6,83 тысячи человек. Показатели избыточной смертности (превышение числа смертей над уровнем аналогичного периода прошлого года) в декабре также оказались самыми высокими по году. Выше было только в мае (
Официальная статистика смертности за декабрь 2020 года до сих пор не опубликована ни Петростатом, ни комитетом по делам записи актов гражданского состояния. Ранее цифры отказались называть и в комздраве, ссылаясь на то, что оперативная информация может отличаться от окончательной. Однако в интервью глава ведомства Дмитрий Лисовец сообщал, что в целом по году смертность выросла примерно на
С учетом данных за 11 месяцев (64 540 человек) и данных за декабрь, всего в 2020 году в Петербурге скончались 72,98 тысячи человек, что как раз на
Официально от коронавируса в Петербурге скончались 7845 человек. Это