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Индийский штамм запустил экстренную ревакцинацию в Петербурге: где её делать и чем

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Индийский штамм запустил экстренную ревакцинацию в Петербурге: где её делать и чем

Рассказываем, как пройти повторную вакцинацию от COVID-19

Одними из первых в России ревакцинировались мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Легально последовать примеру градоначальников у широких масс до появления протоколов Минздрава возможности не было: ни в районной поликлинике, ни в частной. Но ситуация изменилась. Отвечаем на главные вопросы.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
1

Зачем нужна ревакцинация?

У давно привитых и переболевших уровень защиты снижается со временем и после полугода возрастает риск заражения. Особенно угроза увеличилась в связи с появлением индийского штамма коронавируса — более опасного за счет быстрого течения и высокой заразности. В связи с этим эксперты рекомендовали постоянно поддерживать высокий уровень антител за счет более частой ревакцинации.

«Этот вирус, кроме того что он антигенно изменен, по-другому взаимодействует с нашими клетками… А именно он не как уханьский или британский лизирует клетку, а в первую очередь образует синцитий, то есть многоядерные клетки, и в то же самое время находится под защитой клеточной мембраны. То есть вирус размножается, не выходя из клеток, а перетекая в соседнюю клетку… Поэтому его надо ловить только на входе, то есть исходно надо иметь постоянно высокие антитела, что достигается вакцинацией «Спутником V», а затем через полгода ревакцинацией «Спутником Лайт», — заявил академик Александр Гинцбург.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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2

Когда в Петербурге начнется повторная вакцинация?

В понедельник, 5 июля, в Петербурге станет доступна повторная вакцинация для граждан, которые были привиты от новой коронавирусной инфекции ранее. В Москве она стартовала 1 июля (там свои правила).

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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3

Кому показана ревакцинация? И нужна ли она, если у меня еще остались антитела?

Согласно методическим рекомендациям Минздрава России, повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад. Повторная вакцинация будет проводиться без предъявления анализов на антитела. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), титр антител значения не имеет.

Переболевшие более 6 месяцев назад граждане также могут пройти вакцинацию в любом пункте без исследования уровня антител.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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4

Какой вакциной будет проводится ревакцинация?

Рекомендации допускают возможность выбора любой вакцины из доступных, независимо от того, какая была введена при первой вакцинации — по желанию человека и при отсутствии противопоказаний. Минздрав разрешил замену вакцинного препарата после первичной вакцинации также в случае развития серьезных нежелательных явлений после первой прививки.

Но с учетом того, что вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» остались в Петербурге в ограниченном количестве, а «Спутник Лайт» еще не поступил (ожидается в июле), на первом этапе повторная вакцинация будет производиться препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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5

Разве «Спутником» можно ревакцинироваться?

Да, и ранее заявление представителей Роспотребнадзора об обратном уже было опровергнуто, в том числе самими разработчиками препарата.

«Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Таким образом, ревакцинация «Спутником V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», — отметил академик Гинцбург.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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6

Что нужно для прохождения повторной вакцинации?

Документы те же, что и в первый раз: паспорт и СНИЛС.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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7

Где можно пройти повторную вакцинацию в Петербурге?

В Петербурге — в любом стационарном или мобильном пункте на территории города.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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8

Как записаться на ревакцинацию в Петербурге?

Как и на первую прививку — по четырем доступным каналам: портал «Здоровье петербуржца», «Госуслуги», телефон 122 и колл-центры поликлиник.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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9

Следующую вакцинацию тоже через полгода планировать?

Планируется, что в дальнейшем ревакцинация понадобится только раз в год, а сейчас ситуация просто как экстренная и нужно срочно создавать коллективный иммунитет. Переходить на рутинную вакцинацию планируют после того, как будет иммунизировано не менее 60 % взрослого населения.

По мнению Минздрава, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ после COVID-19 сохраняется в среднем до полугода, постепенно угасая к 9–12 месяцам, уточняется в документе. Однако Минздрав допустил сокращение этого срока до 6 месяцев по желанию пациента.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Rovesnik_Kommunizma
"Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), титр антител значения не имеет."
Перевели -то хоть верно в Минздраве или им Мутко помогал?
BlackTorn
Гинцбург не прав! Аине прав он потому, что ни он,ни его институт не являются авторамииметода метода создания вакцины от Ковида 19. Именно поэтому он, не понимает, как можно противостоять индусскому штамму. Причина его проблем в гордыне,ибо он может обратиться за помощью к тому кто придумал вакцину и получить новую вакцину от индусского штамма, но не делает этого, делать. В итоге он и такие, как он,будут виноваты в новых смертях от индусского штамма. Жаль, что гордыня перетекла в мозг. Не заболел ли Гинцбург уже индусским штаммом? Кстати, вакцину от ковида и как ее сделать создал наш Питерский товарищ,но его имя по непонятным причинам, всеми, замалчивается.
А13579
"ревакцинировались Собянин и Беглов. Легально последовать примеру градоначальников возможности не было" А может просто выслать нелегалов?
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