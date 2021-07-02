Индийский штамм запустил экстренную ревакцинацию в Петербурге: где её делать и чем

У давно привитых и переболевших уровень защиты снижается со временем и после полугода возрастает риск заражения. Особенно угроза увеличилась в связи с появлением индийского штамма коронавируса — более опасного за счет быстрого течения и высокой заразности. В связи с этим эксперты рекомендовали постоянно поддерживать высокий уровень антител за счет более частой ревакцинации.



«Этот вирус, кроме того что он антигенно изменен, по-другому взаимодействует с нашими клетками… А именно он не как уханьский или британский лизирует клетку, а в первую очередь образует синцитий, то есть многоядерные клетки, и в то же самое время находится под защитой клеточной мембраны. То есть вирус размножается, не выходя из клеток, а перетекая в соседнюю клетку… Поэтому его надо ловить только на входе, то есть исходно надо иметь постоянно высокие антитела, что достигается вакцинацией «Спутником V», а затем через полгода ревакцинацией «Спутником Лайт», — заявил академик Александр Гинцбург.

