«На ВДНХ «Спутник Лайт» дают бесплатно и без регистрации»: как устроена ревакцинация в Москве

Москва первой в стране 1 июля начала кампанию по ревакцинации жителей. Петербург готовится запустить её в течение недели. «Фонтанка» посмотрела, чем ревакцинация в столице отличается от обычной прививки.



Как сообщили в мэрии Москвы, повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад. Вся процедура абсолютно бесплатна. Как и в первый раз, на пункте вакцинации потребуются только паспорт и при наличии — полис ОМС.



Москва дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», которая подходит для повторной вакцинации. Но москвичи вправе выбрать и обычный «Спутник V». Сделать повторную прививку можно любой вакциной из этих двух, независимо от того, какая была введена при первой вакцинации.

