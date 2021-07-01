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«На ВДНХ «Спутник Лайт» дают бесплатно и без регистрации»: как устроена ревакцинация в Москве

Ревакцинация от коронавируса началась в Москве

Москва первой в стране 1 июля начала кампанию по ревакцинации жителей. Петербург готовится запустить её в течение недели. «Фонтанка» посмотрела, чем ревакцинация в столице отличается от обычной прививки.

Как сообщили в мэрии Москвы, повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад. Вся процедура абсолютно бесплатна. Как и в первый раз, на пункте вакцинации потребуются только паспорт и при наличии — полис ОМС.

Москва дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», которая подходит для повторной вакцинации. Но москвичи вправе выбрать и обычный «Спутник V». Сделать повторную прививку можно любой вакциной из этих двух, независимо от того, какая была введена при первой вакцинации.

Повторно прививать москвичей будут в 20 пунктах по городу. Уже с 1 июля 2021 года привиться можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва» без предварительной записи. Они есть и в ГМЗ «Царицыно», и в парке «Ходынское поле», в «Сокольниках» и на ВДНХ. С 5 июля по записи ревакцинироваться можно будет еще и в 12 городских поликлиниках.

«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости изучения и учета данных о наличии и уровне иммунитета к заболеванию, — отметили в мэрии Москвы. — В настоящее время не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител). В связи с этим, согласно рекомендациям ВОЗ, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител».

Накануне власти Петербурга рассказали, когда и кого позовут на повторные прививки.

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Комментарии (1)

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Видать с первого раза не сработало. На всякий случай теперь назвали «ревакцинация».
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