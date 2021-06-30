«В течение ближайшей недели начнется. Завтра проведем совещание с районами», — рассказали «Фонтанке» 30 июня в комздраве.
Протоколы Минздрава по ревакцинации для тех, кто уже привился ранее, накануне пришли в Петербург. Что в них говорится о выборе препарата, уровне антител и прочем — читайте здесь.
Власти Петербурга рассказали, когда позовут на повторные прививки
Власти Петербурга начнут ревакцинацию жителей в ближайшее время. Вопрос будет обсуждаться с районами уже 1 июля.
«В течение ближайшей недели начнется. Завтра проведем совещание с районами», — рассказали «Фонтанке» 30 июня в комздраве.