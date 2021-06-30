FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +23
72.37р86.20р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
4
Печать

Власти Петербурга рассказали, когда позовут на повторные прививки

Власти Петербурга начнут ревакцинацию жителей в ближайшее время. Вопрос будет обсуждаться с районами уже 1 июля.

«В течение ближайшей недели начнется. Завтра проведем совещание с районами», — рассказали «Фонтанке» 30 июня в комздраве.

Протоколы Минздрава по ревакцинации для тех, кто уже привился ранее, накануне пришли в Петербург. Что в них говорится о выборе препарата, уровне антител и прочем — читайте здесь.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Урус-Баши
И сколько будут обсуждать? Вечно? Пр-бегловски или по делу?
260637631
зачем колоть ту же самую жижу если первый раз не помогло
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний