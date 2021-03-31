«Выворачивало суставы, температура держалась две недели»: рассказы вакцинированных «КовиВаком» с мертвым коронавирусом

Фото: Егор Алеев / ТАСС Поделиться Поделиться







Найти вакцинированных новинкой — нетривиальная задача. Она только проходит испытания, а в Центре им. Чумакова РАН говорят, что не кололи ее даже своим сотрудникам — ждут разрешения. Добровольцев-испытателей на весь Петербург — три десятка. Некоторые из них отказались говорить, другие попросили у «Фонтанки» денег за свои откровения. А третьи поделились яркими впечатлениями в интересах общественности.

Петербурженка София впервые решила поучаствовать в исследованиях медицинских препаратов и сразу же, по её словам, «сорвала джекпот». Её отобрали в группу из нескольких десятков человек для испытаний вакцины Центра им. Чумакова РАН в Северной столице. Оплата — 70 тысяч в течение пяти дней после первого визита и 10 тысяч после возвращения дневника самонаблюдения через полгода. Это в несколько раз больше, чем обычная такса за подобный риск на благо науки, но было одно особое условие: обязательная двухнедельная госпитализация.

Как рассказала София «Фонтанке», основной костяк вакцинированных составляла молодежь: студенты 18–22 лет, но были и три–четыре женщины бальзаковского возраста. Всех проверили и изолировали в специальной клинике (находится между станциями метро «Звездная» и «Московская»). «В первые дни после того, как мы заселились, нам вкололи препарат. Укол был очень болезненным. После него и у меня, и у девочек, с которыми мы лежали в палате, очень сильно болели руки, мышцы, место введения, у кого-то — голова. Все показания записывали медсестры. Спустя две недели нам ввели вторую дозу, и её я ощутила сильнее: рука болела меньше, но воспалились челюстные лимфоузлы: они увеличились в размере и их было неприятно трогать. В течение двух недель после укола у меня сохранялась субфебрильная температура. Почти всё время была 37,2–37,3 градуса», — рассказала София. Кроме того, по словам девушки, она столкнулась со странным изменением обоняния после вакцинации: оно включается теперь выборочно. Неприятные запахи стала замечать реже, а приятные, наоборот, чувствовать отчетливее.

«Я ощущаю любимые духи, аромасвечки, аромапалки, вкусные запахи еды, запахи весенней природы. Один раз почуяла сильный запах горелого на кухне, испугалась, что пожар, а это маленький кусочек еды прилип к днищу сковородки и пах, а ощущение интенсивности было такое, будто прямо целая сковорода еды тлеет. Еще тут недавно провалилась под наст недалеко от собачьей какашки, так запахло так, будто я прямо в нее носом упала, — поделилась София. — Но, хочу сказать, что я много курю, перешла с обычных сигарет на электронные, так что допускаю, что в связи с этим могут быть вот такие эффекты и прямой связи между введением вакцины нет». Петербуржец Валерий прошел вакцинацию «КовиВаком» по линии РАН. Вторую прививку поставил две недели назад. «После первой дозы ощущений никаких. Вообще ни о чем. А вот после второй был "рок-н-ролл". Я поставил её примерно в 16 часов, приехал домой, была сонливость и вялость. А на второй день жестко выворачивало все суставы, как никогда не было на моей практике. Рука болела, как после Манту. Обезболивающие никакие не брали. Длилось это весь день, к вечеру ослабло, а к следующему утру прошло», — рассказал Валерий «Фонтанке».

Как отмечается в инструкции к «КовиВаку», опубликованной в государственном реестре лекарственных препаратов https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=71035dbe-6178–42c0–8d36-aa54e546a65b&t=, наиболее частыми побочными эффектами в ходе клинических исследований были местные реакции: боль (менее 15% от числа вакцинаций) и уплотнение в месте инъекции (до 1%). А также общие реакции: головная боль (до 2% вакцинируемых) и кратковременная гипертермия (до 1%). Чаще выявлялись реакции в легкой степени тяжести. Тяжелых местных и системных побочек от вакцинации там не указано. В инструкции говорится, что побочные реакции могут появиться в первые трое суток после инъекции. А их общая продолжительность обычно не превышает трех дней: «Не исключено также развитие аллергических реакций, синкопальных состояний (реакция на процедуру введения препарата) и увеличение лимфоузлов. Не исключено присоединение острых (например ОРВИ и т. п.) или обострение хронических инфекционных заболеваний из-за временного напряжения иммунитета на фоне вакцинации».

На антитела ни Валерий, ни София пока не сдавали, поэтому оценить главное — эффективность прививки — сейчас невозможно. Нет и каких-то публикаций по клиническим исследованиям. Но в эфире Первого канала вакцину «КовиВак» уже называют «самым мягким из российских препаратов» и говорят, что ученые не сомневаются — она подойдет тем, кто традиционно входит в группу риска (пожилым и людям с хроническими заболеваниями), а иммунитет от неё продлится год. Младший научный сотрудник Центра им. Чумакова Виктор Волок заявил, что «КовиВак» видится самым оптимальным вариантом для ревакцинации, чтобы поднять своим мягким действием падающий уровень антител. 25 марта Центр им. Чумакова официально запустил производство «КовиВака». Предельная отпускная цена одной упаковки (10 ампул) — 4330 рублей. В ближайшие дни вакцина должна появиться в регионах РФ. В апреле-мае планируется нарастить объём производства препарата до 500 тысяч в месяц, а к концу года — до 10 миллионов доз. Губернатор Александр Беглов анонсировал появление двух новых российских вакцин в Петербурге до конца марта. В комздраве «Фонтанке» 30 марта заявили, что ждут и «КовиВак», и «ЭпиВакКорону», но точных дат их поступления до сих пор пока нет.

Ранее «Фонтанка» публиковала рассказы вакцинированных «ЭпиВакКороной» и оставшихся без антител. А о том, какие побочные эффекты бывают после вакцинации первой и второй доз «Спутника V», читайте здесь и тут. Кроме того, «Фонтанка» рассказывала о том, что делать, если антитела после вакцинации так и не появились — такие случаи не редкость. Илья Казаков, «Фонтанка.ру»