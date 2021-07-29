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1000 человек в день: крупнейший пункт вакцинации в Петербурге откроется в «Галерее»

Петербург готовится открыть крупнейший пункт вакцинации в городе. Он появится в ТЦ «Галерея» у Московского вокзала, заявил 29 июля председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

По словам Лисовца, власти серьезно занимаются запуском пункта, он будет рассчитан на 1 000 человек в день. Для сравнения, пункт в «Невском центре» способен принять 200 человек. А шатер в парке 300-летия — 50.

Ранее «Фонтанка» писала, что в шатре в парке 300-летия за первые сутки привились всего чуть более четырех десятков человек.

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Комментарии (4)

Piter Russo
Патентую прививочный пенек, с возможностью установки в скверах и парках. Садишься на пенек голой попой - и автоматика колит в ягодицу - первый компонент в правую, второй в левую. По выходу из сквера или парка от информационной будки - получаете сертификат, предъявив ягодицу)
Brevnault
Говорят, в Европе уже прививочные автоматы на улицах стоят и в торговых центрах. Очень удобно и безопасно.
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