По словам Лисовца, власти серьезно занимаются запуском пункта, он будет рассчитан на
Ранее «Фонтанка» писала, что в шатре в парке 300-летия за первые сутки привились всего чуть более четырех десятков человек.
1000 человек в день: крупнейший пункт вакцинации в Петербурге откроется в «Галерее»
Петербург готовится открыть крупнейший пункт вакцинации в городе. Он появится в ТЦ «Галерея» у Московского вокзала, заявил 29 июля председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.
По словам Лисовца, власти серьезно занимаются запуском пункта, он будет рассчитан на
Ранее «Фонтанка» писала, что в шатре в парке 300-летия за первые сутки привились всего чуть более четырех десятков человек.
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