1000 человек в день: крупнейший пункт вакцинации в Петербурге откроется в «Галерее»

По словам Лисовца, власти серьезно занимаются запуском пункта, он будет рассчитан на 1 000 человек в день. Для сравнения, пункт в «Невском центре» способен принять 200 человек. А шатер в парке 300-летия — 50.



Ранее «Фонтанка» писала, что в шатре в парке 300-летия за первые сутки привились всего чуть более четырех десятков человек.

