FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +24
73.85р86.99р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
3
Печать

А разговоров-то было! В Петербурге шатер-долгострой за сутки осилил всего 43 укола

Шатер в парке 300-летия за первые сутки смог уколоть всего четыре десятка человек

Первый петербургский шатер для вакцинации в парке 300-летия завершил дебютный день без рекордов, пропустив немногим более сорока пациентов.

Как сообщили в комздраве 28 июля, за первый день работы в шатре прошли вакцинацию 43 человека.

В теории в день шатер может принимать около 50 человек. Для сравнения: пропускная способность пункта в ТЦ «Невский центр» — минимум в четыре раза выше. А 27 июля в Петербурге отчитывались о привитых за сутки 30 тысячах человек, первой и второй дозами.

Как писала «Фонтанка», шатер расположился на Центральной аллее у главного входа в парк. В нём установлено всё необходимое для проведения вакцинации оборудование, в том числе холодильник для хранения вакцины. Работает он ежедневно 13:00 до 19:00. Сделать прививку в шатре может любой желающий с паспортом и полисом ОМС. Бюджетных денег на сооружение не тратили. Средства на него выделили два спонсора.

По теме (13)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Петр Петров
А денег под
него списали, мама не горюй
Софья Рафаиловна
Не все себя клоунами считают - в цирке-шапито вакцинироваться.
Gorki
Народ не идёт в шатёр.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний