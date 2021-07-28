А разговоров-то было! В Петербурге шатер-долгострой за сутки осилил всего 43 укола

Как сообщили в комздраве 28 июля, за первый день работы в шатре прошли вакцинацию 43 человека.



В теории в день шатер может принимать около 50 человек. Для сравнения: пропускная способность пункта в ТЦ «Невский центр» — минимум в четыре раза выше. А 27 июля в Петербурге отчитывались о привитых за сутки 30 тысячах человек, первой и второй дозами.



Как писала «Фонтанка», шатер расположился на Центральной аллее у главного входа в парк. В нём установлено всё необходимое для проведения вакцинации оборудование, в том числе холодильник для хранения вакцины. Работает он ежедневно 13:00 до 19:00. Сделать прививку в шатре может любой желающий с паспортом и полисом ОМС. Бюджетных денег на сооружение не тратили. Средства на него выделили два спонсора.

