Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как рассказал на открытии 27 июля журналистам врач-методист Городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной, шатер будет работать с 13:00 до 19:00. Посетителей встретят трое: врач, медсестра и регистратор. Вместе с ними одновременно под крышей сооружения смогут находиться еще и четверо пациентов. В теории, пока двое заполняют анкеты, третий будет сидеть у доктора на осмотре, а четвертый — подставляет плечо для инъекции.

Наш фотокорреспондент, который протестировал шатер как пациент, заявил, что внутри комфортная температура — прохладно, и места хватает, даже несмотря на поток желающих привиться.

Бережной заявил, что новый пункт позволит снизить нагрузку на поликлиники. Но едва ли ощутимо: ожидается, что в день шатер сможет принимать около 50 человек. Для сравнения: 23 июля в Петербурге отчитывались о 32 тысячах (!) вакцинированных за сутки первой и второй дозами. Пропускная способность пункта в ТЦ «Невский центр» — минимум в четыре раза выше.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как писала «Фонтанка», бюджетных денег на сооружение не тратили. Средства на него выделили два спонсора. Первый — сеть медицинских центров ICLINIC, у которой КТ-центры в Николаевской и Покровской больницах. Второй — АО «Интелмед», многолетний поставщик медицинского оборудования в петербургские больницы. За 2020 год компания, по подсчетам СПАРК, заключила госконтрактов на поставку всего — от масок и комбинезонов до томографов — на 4 млрд рублей. Кроме помощи с шатрами она также спонсировала кампанию кандидата в губернаторы Александра Беглова в 2019 году на 250 тысяч рублей.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В понедельник, 26 июля, начался монтаж второго шатра — около станции метро «Приморская». Повторять двухнедельную историю со сборкой первого шатра в Смольном не планируют. Тогда подольский поставщик привез в Северную столицу только пол, потом — не тот купол. И в итоге обещанного главой комздрава открытия ждали две недели. Сейчас обошлось без накладок.



По словам Бережного, монтаж настила и самой конструкции займет два дня. И еще два-три дня на оснащение, размещение мебели и морозилок.

Как развивалась история с первым шатром для вакцинации в Петербурге и каким он мог бы быть, если опираться на опыт других стран, — читайте в нашем материале.

