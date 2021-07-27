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Шатер разочарования: в Петербурге открыли долгострой вакцинации

Первый шатер для вакцинации в парке 300-летия открыт. Чем завершилась двухнедельная эпопея с «быстровозводимой» конструкцией — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Как рассказал на открытии 27 июля журналистам врач-методист Городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной, шатер будет работать с 13:00 до 19:00. Посетителей встретят трое: врач, медсестра и регистратор. Вместе с ними одновременно под крышей сооружения смогут находиться еще и четверо пациентов. В теории, пока двое заполняют анкеты, третий будет сидеть у доктора на осмотре, а четвертый — подставляет плечо для инъекции.

Наш фотокорреспондент, который протестировал шатер как пациент, заявил, что внутри комфортная температура — прохладно, и места хватает, даже несмотря на поток желающих привиться.

Бережной заявил, что новый пункт позволит снизить нагрузку на поликлиники. Но едва ли ощутимо: ожидается, что в день шатер сможет принимать около 50 человек. Для сравнения: 23 июля в Петербурге отчитывались о 32 тысячах (!) вакцинированных за сутки первой и второй дозами. Пропускная способность пункта в ТЦ «Невский центр» — минимум в четыре раза выше.

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Как писала «Фонтанка», бюджетных денег на сооружение не тратили. Средства на него выделили два спонсора. Первый — сеть медицинских центров ICLINIC, у которой КТ-центры в Николаевской и Покровской больницах. Второй — АО «Интелмед», многолетний поставщик медицинского оборудования в петербургские больницы. За 2020 год компания, по подсчетам СПАРК, заключила госконтрактов на поставку всего — от масок и комбинезонов до томографов — на 4 млрд рублей. Кроме помощи с шатрами она также спонсировала кампанию кандидата в губернаторы Александра Беглова в 2019 году на 250 тысяч рублей.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В понедельник, 26 июля, начался монтаж второго шатра — около станции метро «Приморская». Повторять двухнедельную историю со сборкой первого шатра в Смольном не планируют. Тогда подольский поставщик привез в Северную столицу только пол, потом — не тот купол. И в итоге обещанного главой комздрава открытия ждали две недели. Сейчас обошлось без накладок.

По словам Бережного, монтаж настила и самой конструкции займет два дня. И еще два-три дня на оснащение, размещение мебели и морозилок.

Как развивалась история с первым шатром для вакцинации в Петербурге и каким он мог бы быть, если опираться на опыт других стран, — читайте в нашем материале.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (11)

263836471
Когда я служил в советской армии - у нас была передвижная палатка- цех типа 8Ю11У, занимала целиком автомобильный прицеп, собиралась "с колёс" для работы с ракетой за 25 минут, имела два намёта, электрическое освещение, обогрев для зимнего времени, и столы с инструментами...
Размерами - поболе этого чудо-шатра была...
Где эти палатки нынче, разворовали?
Вячеслав Рогожин
Как раз к выборам и сделают...
kоt-obormot
Депутат Госсовета РТ от фракции «Единая Россия», гендиректор «ТНВ» и телеведущий Ильшат Аминов настаивает на необходимости вакцинации граждан от коронавируса. По его словам, если отказникам от прививок невозможно объяснить пользу вакцинации для создания коллективного иммунитета, то их нужно заставить прививаться.

«Люди - это те же животные, и есть закон стада. Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь коллективного иммунитета. Если безмозглому барану или, простите, корове, уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада», - образно объяснил Аминов.©
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