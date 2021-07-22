автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Петербуржцев не слишком впечатлил первый шатер для вакцинации, который откроется в парке 300-летия на следующей неделе. «Это шапито или вигвам?», «скоро на пеньках прививаться начнем?», - гадают горожане.

Поставить на улицах Петербурга специальные шатры с уколами придумали еще до летнего ажиотажа. Никаких госзакупок: средства выделили спонсоры — АО «Интелмед» и сеть медицинских центров ICLINIC. Две недели назад, 8 июля, глава комздрава Дмитрий Лисовец анонсировал, что выбраны места установки. Первый шатер - в парке 300-летия. Второй — у метро «Василеостровская». Запуск на «следующей неделе».



Рендер шатров для вакцинации в Петербурге Фото: комитет по здравоохранению Поделиться Поделиться







Но подольский установщик оказался не так прост. Сначала в Петербург для шатра в парке привезли только пол, затем перепутали купол. Пока всё меняли, дата открытия с середины июля переехала на конец. А второй шатер сдвинули к метро «Приморская». Там оказалось проще подключиться к сетям.

На бумаге объект выглядел просто: площадь 30 квадратных метров, разделение на зоны, одновременно внутри трое сотрудников и пять посетителей. Но первые живые снимки кое-как обтянутого кожей каркаса вызвали у петербуржцев серьезное обострение сарказма.



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Это шатер или вигвам?», «Пеньки от медицины», «напоминает ларьки овощные по городу», - соревнуются в остроумии горожане в соцсетях «Фонтанки». Возникли и более содержательные темы: «в тени летом бывает +31 градус, как можно соблюдать требования к температуре хранения и использования вакцины в таком помещении?», «Где людям ждать укола?». Другие опасаются, что шатер вместе с прививками может просто унести ветром с Финского залива.

Главная претензия по сути только к размеру: учитывая многочасовые очереди в торговых центрах Петербурга, легко представить где теперь будут толпиться все желающие срочно прививаться без записи. И не проще ли было не ждать чуда с куполом две недели, а просто поставить армейскую палатку, раз уж мы выбрали такой формат? У городских больниц они себя неплохо зарекомендовали.



Палатки у больницы в Выборге и больницы №2



автор фото читатель «Фонтанки» Палатки у больницы в Выборге и больницы №2



автор фото читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







«Функционально разницы c палаткой нет, только пол в шатре добавляем в случае непогоды, что бы не заливалась вода, - подтвердил руководитель программы «Вакцинация» Дмитрий Ченцов. - Считаю, что шатер - эстетичней и устойчивей армейской палатки. Мы хотели бы, чтобы жители города были более удовлетворены».

Здесь надо напомнить, что шатры задумывали как еще одно место для вакцинации, в дополнение к 146 существующим стационарным пунктам. И еще до насильственного «просветления» среди желающих поехать в отпуск и сохранить место на работе.

В нынешних условиях может показаться, что пространства в них и правда маловато, и разумнее было бы развернуть палаточный городок прямо на Дворцовой площади. Но такое возможно только если найдутся еще щедрые благодетели — в бюджете, как известно «Фонтанке», на это денег не заложено.

При этом губернатор Александр Беглов в радиообращения говорит о том, как «важно сохранить высокие темпы вакцинации» и что в городе «делают все, чтобы процесс записи и сама прививка были доступны и удобны». А медицинский вице-губернатор Олег Эргашев требует от комитетов по здравоохранению и информатизации и связи «минимизировать очереди в пункты вакцинации», чтобы каждый горожанин имел «возможность максимально просто записаться и, если потребуется, легко поменять выбранный пункт и дату».



Как у них

Вакцинацию в шатрах придумали не в Петербурге. Её пробуют по всему миру и по всей России.

В июне палатка с уколами появилась в Сочи. Её силами муниципальной службы спасения развернули около исторического здания морского порта. Людей там принимают с 9:00 до 19:00.



пункт вакцинации в Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи Поделиться Поделиться







В июле на центральной площади Горно-Алтайска начал работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса сразу в двух палатках. Там горожанам оформляют документы, а уколы ставят в автобусе неподалеку.



пункт вакцинации в Горно-Алтайске Фото: пресс-служба администрации Горно-Алтайска Поделиться Поделиться







Если вас это удивляет, то вот такой же пункт вакцинации в Петербурге, около гипермаркета «Лента» на Выборгском шоссе. Пациентов там осматривают прямо под навесом для тележек и прививают в рядом стоящем микроавтобусе.



пункт вакцинации в Ленте Фото: Экстренный вызов Санкт-Петербург / vk.com пункт вакцинации в Ленте Фото: Экстренный вызов Санкт-Петербург / vk.com Поделиться Поделиться







Еще одну палатку поставили в Находке. Размеры позволили сделать в ней и стерильную зону и разместить морозильные камеры. Работает шесть дней в неделю, в воскресенье — выходной.



палатка для вакцинации в Находке Фото: пресс-служба администрации Находкинского городского округа Поделиться Поделиться







Но, лучше о хорошем. Например, Москве повезло — в городских парках и на площадях накануне пандемии успели возвести временные павильоны «Здоровая Москва». В мирное время в них можно было пройти диспансеризацию, но сейчас все 45 точек перепрофилированы на вакцинацию от коронавируса.



Мануфактура Алексея Маслова, которая занималась их сооружением, отчитывалась, что за всего 45 суток был разработан проект павильона, произведены и построены 9500 кв метров площадей, и подведены коммуникации. Это на пару недель дольше, чем в Петербурге.



Автор: Мануфактура Алексея Маслова / YouTube

Мэрия Парижа и Красный крест развернули временные уличные пункты вакцинации на переднем дворе ратуши и на площади Республики. Принимают и по записи, и без. Ждать укола можно прямо под крышей.



Фото: Guillaume Bontemps / Ville de Paris Поделиться Поделиться







Так выглядит шатер для вакцинации в Иствилль-парке в Бристоле. Он предназначен для тех, кто живет в центральной и восточно-центральной частях города - особенно для тех, кто старше 30 лет и еще не прошел первую вакцинацию.



Автор: Bristol Live / YouTube

В центре Тель-Авива, на площади Рабина, еще в начале года открыли две большие палатки для вакцинации. Сразу 20 постов для уколов, производительность — 5000 человек в день.



Автор: Zahi Shaked. Israeli tour guide / YouTube

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

