Купол перепутали: в Петербурге неделю мучаются со сборкой шатра для вакцинации

Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, приобрести шатры Петербургу помогли спонсоры. Первый должен был появиться у парка 300-летия уже к 15–16 июля. Но что-то пошло не так.



Сначала подольский поставщик 13 июля привез в Северную столицу только пол, потом — не тот купол. Завтра утром, 20 июля, его должны заменить правильным и наконец начать собирать шатер. Откроется он ориентировочно к четвергу, на неделю позже, чем планировалось.



А второй шатер, который хотели запустить у метро «Василеостровская», приедет только в четверг, 22 июля, но ставить его решили в другом месте. Он появится у «Приморской». Там оказалось удобнее организовать подключение к сетям.

