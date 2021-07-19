FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
74.35р87.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
11
Печать

Купол перепутали: в Петербурге неделю мучаются со сборкой шатра для вакцинации

В Петербурге уже неделю не могут собрать «быстровозводимый» шатер для вакцинации

Открытие уличных шатров для вакцинации в Петербурге притормозил их поставщик, который не может собрать быстровозводимое сооружение с прошлой недели.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, приобрести шатры Петербургу помогли спонсоры. Первый должен был появиться у парка 300-летия уже к 15–16 июля. Но что-то пошло не так.

Сначала подольский поставщик 13 июля привез в Северную столицу только пол, потом — не тот купол. Завтра утром, 20 июля, его должны заменить правильным и наконец начать собирать шатер. Откроется он ориентировочно к четвергу, на неделю позже, чем планировалось.

А второй шатер, который хотели запустить у метро «Василеостровская», приедет только в четверг, 22 июля, но ставить его решили в другом месте. Он появится у «Приморской». Там оказалось удобнее организовать подключение к сетям.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

262224921
Клоуны. Действительно , какая же тогда вакцина .
Капитан Очевидность2
" не может собрать быстровозводимое сооружение с прошлой недели"

Быстровозводимое сооружение оказалось не таким уж быстровозводимым.

А так-то да:
Что они не делают – Не идут дела!
Видно в понедельник их мама родила!
Dimitry Antonov
Зачем это? В городе нехватка вакцин, а не мест для их употребления!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний