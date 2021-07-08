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В Петербурге ужесточают коронавирусный режим

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Шатры для вакцинации появятся в Парке 300-летия и у станции метро «Василеостровская»

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец анонсировал расширение прививочной сети в Петербурге. По его словам, спрос этого требует.

Как рассказал Лисовец 8 июля в эфире канала «Санкт-Петербург», на завершающей стадии переговоры с пятью ТЦ. Власти договариваются с ними о том, чтобы со следующей недели открыть в них новые центры вакцинации. Одновременно должны появиться специальные шатры в Парке 300-летия Петербурга и рядом со станцией метро «Василеостровская», где будут делать прививки.

Планируется и нарастить мощность существующих пунктов. Например, обучить дополнительных сотрудников поликлиник. Не только терапевтов, но и кардиологов, стоматологов, неврологов, чтобы они могли осматривать пациентов перед вакцинацией и допускать их до прививки.

Откроются и еще пять стационарных пунктов, в которых будут работать сотрудники частных медучреждений, добавил он.

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Комментарии (5)

shipland1
Голосование на пеньке, прививки на пеньке, боюсь представить что будет следующим ...
Василий Марущак
Если уж в клиниках воду колют, то эти балаганы вообще за версту обходить надо.
А13579
В цирке пункт закрыли, зато несколько шапито развернут.
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