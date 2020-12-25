Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Торжественный старт выпуску вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») приехал давать в Петербург глава правительства РФ Михаил Мишустин. Перенесенный ковид не стал иммунитетом для неудобных журналистских вопросов. Губернатор Александр Беглов напоминать о необходимых Северной столице 300 тысячах доз не стал. «Мы, в общем-то держимся», - доложил он премьеру.

Визит второго лица государства в Северную столицу готовился в обстановке строгой секретности. Примерно за неделю журналистам пришло уведомление о предстоящем важном событии, для присутствия на котором требовалось за сутки сдать тест ПЦР. Судя по тому, что о двухнедельной изоляции никто не говорил, гостем был явно не президент. Накануне дня Х стало известно, что в Петербург приедет премьер-министр Михаил Мишустин, который посетит площадки фармзаводов «Активный компонент» и «Биокад». На первом производятся фармацевтические субстанции для трех препаратов для лечения коронавируса (умифеновир, фавипиравир, азитромицин), на втором выпускается препарат левилимаб, который используют для лечения цитокинового шторма — осложнения при COVID-19, а недавно стартовало производство вакцины «Спутник V».



Интерес к визиту подогревал тот факт, что в отличие от Москвы, где вовсю идет прививочная кампания, в Северную столицу пока поступило лишь 7500 доз, до конца года вроде бы прибудет 100 тысяч, сообщал комздрав. Губернатор Алексанндр Беглов запросил у федеральных властей 300 тысяч доз, но почему-то именно такое количество через два дня уехало в Аргентину.

План визита до последнего держался в секрете. Как выяснилось уже на месте, программа не предусматривает подхода прессы ни к премьер-министру, ни к губернатору. Журналистов, в том числе телевизионщиков, уведомили, что они не смогут даже присутствовать на экскурсии Михаила Мишустина по площадке. «Ограничение в связи с ковидом три человека», — сообщил пресс-секретарь премьера. На вопрос о том, зачем в таком случае понадобился ПЦР-тест, если к тому же Михаил Мишустин переболел коронавирусом еще в мае, пресс-секретарь ответил: «чтобы посмотреть трансляцию торжественного открытия в пресс-центре». Её, к слову, пришлось ждать около двух часов — журналистов доставили на площадку с запасом, а Михаил Мишустин прибыл с опозданием. «Я сюда, похоже, есть приехал», - докладывал в редакцию один из корреспондентов. «На таких мероприятиях от тебя редко что-то зависит», - успокаивал коллегу другой журналист.



Еще один вопрос, который остался без ответа, как же правильно называть главное спасение от коронавируса. «V» в названии нашей вакцины означает победу (от англ. Victory. — прим. ред.)», - объяснил накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя доставку первой партии препарата в Аргентину. Но премьер Михаил Мишустин в своей торжественной речи (на ней прессе все же разрешили присутствовать) отчетливо произносил название как «Спутник Пять».

«Биокад» стал четвертой площадкой, которая выпускает вакцину, разработанную ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи». Но, как подчеркнул премьер, рассчитывает на неё вся Россия.

«Препарат, произведенный здесь, под Петербургом, должен отправляться в самые разные участки страны», - заявил Михаил Мишустин в торжественной речи перед сотрудникам завода. Премьер призвал наращивать производство и пообещал, что государственная поддержка будет продолжена.

На встрече с фармпроизводителями (транслировались первые несколько минут совещания) премьер продолжил федеральный дискурс. По его словам, вакцина «Спутник V» появилась во всех регионах России, отгружено более 310 тысяч доз. Необходимая инфраструктура для приемки на местах уже выстроена. Организовано 1200 пунктов, где можно сделать прививку. В январе-феврале 2021 года 6,5 млн доз поступят в медицинские учреждения. «Планы перевыполняются, и это очень нас радует», — сказал заявил Михаил Мишустин. На подходе и вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора». 7 тысяч доз этого препарата уже поставлены, 14 тысяч поступят до конца года. К февралю в медицинские организации привезут свыше 50 тысяч доз «ЭпиВакКороны», сообщил премьер.



пресс-служба администрации Петербурга

На встрече с главой правительства губернатор Петербурга Александр Беглов не стал уточнять, на какую долю этих объемов сможет претендовать Северная столица. Ранее в эфире «России 24», он рассказал что городу от федерального центра нужна поставка в 300 тысяч доз. Но лично просьбу повторять не стал. Зато горячо поблагодарил за уже оказанную поддержку.

Отвечать на вопрос Михаила Мишустина об обстановке в Петербурге Александр Беглов начал с благодарности в адрес премьера «за посещение города», в адрес Роспотребнадзора прозвучали теплые слова за помощь в организации тестирования на коронавирус, Минздрава — в налаживании связи между стационарами и поликлиниками, Минпромторга — в организации производства масок, препаратов и вакцин, а вице-премьера Татьяне Голиковой – за налаживание коммуникации между регионами и федеральным правительством в рамках оперштаба.

Ситуация в городе, по словам Беглова, «сложная, но контролируемая». Если в начале пандемии в Северной столице было1000 коек, теперь подготовлено 12 тысяч в 16 городских и 6 федеральных стационарах. «Мы обратились, чтоб добавили 800–900 коек, такие решения были приняты», — сказал губернатор. На дому лечится около 70 тысяч человек. Но, по словам Беглова, коек все равно не хватает. «Мегаполис большой, пандемия есть пандемия», — отметил он. Но Смольный не сидел сложа руки и инициировал строительство новых корпусов Госпиталя Ветеранов войн и 33 больницы в Колпино, а также получил в пользование от Газпрома корпуса Ленэкспо. «Мы, в общем-то, держимся», — резюмировал губернатор. Но пандемия и борьба с ней — это взаимная ответственность как власти, так и жителей, подчеркнул он. Люди должны соблюдать правила, которые предписаны Роспотребнадзором, подчеркнул Беглов.



Премьер-министр заверил Александра Беглова, что власти Северной столицы могут обращаться в правительство «круглосуточно, если это необходимо». «Мы так и делаем», — отозвался губернатор. По его словам, Петербург потратил на борьбу с коронавирусом уже 53 млрд рублей, причем 23 млрд рублей из этой суммы — федеральные средства. «Никогда не было такого, чтоб Минфин так быстро перечислял деньги», — сказал он. «Минфин по поручению президента мгновенно деньги перечисляет», — отозвался Мишустин.

Сам «Биокад» также не стал делиться производственными планами. Ранее сообщалось, что первый миллион доз «Спутник V» планируется выпустить в Петербурге уже в декабре. Сколько из них поступил в Петербург, фармкомпания также не раскрывает, объясняя тем, что поставляет все произведенное заказчику, то есть «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи».

Изначально «Биокад» планировал выпускать другую вакцину, разработанную новосибирским «Вектором». Но, по информации «Фонтанки», федеральные власти настоятельно рекомендовали участникам фармацевтической отрасли бросить все силы именно на выпуск «Спутника V». Вероятно, пока не будут выполнены обязательства контракта с «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», к производству других вакцин «Биокад» приступить не сможет. Глава «Биокада» Дмитрий Морозов в интервью «Фонтанке» рассказывал, что фармгигант также ведет собственные разработки вакцины и сотрудничает с Петербургским институтом экспериментальной медицины. На момент публикации на вопрос о судьбе этих начинаний топ-менеджер не ответил.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»