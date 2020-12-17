И хочется, но не колется. Как Петербург провалил вакцинацию от коронавируса, которая нужна была еще вчера

Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница». Л. Гайдай. 1967.

«В ближайшие дни» Петербург должен начать вакцинацию от коронавируса педагогов и соцработников. Но полноценную сеть из 70 прививочных пунктов, о которой уже рапортовали в Кремль, развернут лишь к 25 декабря. Тогда будет как сейчас в Москве, но на три недели позже. Почему так получилось, «Фонтанка» спросила у чиновников Смольного и Департамента здравоохранения столицы.

Тема вакцинации в Петербурге болезненная. Несмотря на синхронные заявления Смольного и Роспотребнадзора о стабилизации заболеваемости (по официальным данным, она с конца ноября уперлась в невидимый потолок в 3800 новых пациентов в сутки), госпитализация и число активных больных уверенно нарастают. В больницах свободны 4% коек, летальность — рекордная на 100 тысяч жителей в России. Даже президент Владимир Путин акцентировал во время ежегодной пресс-конференции внимание на сложной ситуации в Северной столице. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и губернатор Александр Беглов заявили, что стационары не резиновые. Уже есть сомнения, что их хватит до Нового года.

Пока всё идет согласно плохому сценарию от ученых Политеха, которые спрогнозировали у нас пик короны лишь в феврале. Очевидная возможность избежать еще больших потерь — вакцинация, которой пока подверглись на весь многомиллионный город лишь немногим более 400 человек. Во-первых, в Петербург пока не приходило действительно больших партий вакцины. Первая «крупнейшая партия» в 1500 доз пришла лишь 3 декабря. 14 декабря число доз нарастили до 5500. Более крупную поставку в 100 тысяч ждут до Нового года. А на январь, как заявил губернатор, есть предварительные договоренности о получении Петербургом еще до полумиллиона доз вакцины. Улучшить ситуацию мог бы завод «Биокада» в Петродворцовом районе, планирующий выпустить до миллиона доз «Спутник V» в декабре. Но там уже заявили, что решает, куда везти вакцину, сделанную в Петербурге, Минздрав. Вторая, вытекающая из нарастающих поставок, проблема —пункты вакцинации. Еще 14 декабря в Петербурге их было два (в 40-й больнице и 68-й поликлинике Красногвардейского района). 16-го числа в комздраве заверили: теперь их 14, а к 25 декабря станет 70. Учитывая, что пункты создаются не в чистом поле, а на базе существующих прививочных кабинетов районных поликлиник, возникает вопрос, почему это происходит так медленно. На него ответил вице-губернатор Олег Эргашев. Еще с лета известно, что вакцину надо хранить при -18°С, поэтому нужны морозильные камеры, по три штуки в одном пункте, а их нет. О том, что они в срочном порядке закупаются — 210 штук, — Эргашев заявил 15 декабря.

«Старт массовой вакцинации был дан две недели назад. Тогда же была заявлена готовность поставлять большие партии вакцины вплоть до 100 тысяч доз. Морозильные камеры — на рынке сейчас довольно дефицитный товар, купить их непросто», — объяснили сегодня в комздраве «Фонтанке». Главный санитарный врач России Анна Попова в декабре утвердила правила транспортировки и хранения вакцины «Спутник V». Согласно постановлению, в течение всего срока транспортировки и хранения её необходим фиксированный и максимально точный температурный режим — минус 18°С и ниже — и свободная циркуляция воздуха по всему объему морозилки для равномерности распределения температуры. На кадрах телесюжетов СМИ видно, что в столичных поликлиниках используют специальные 200-литровые холодильники завода «ПОЗиС», входящего в состав научно-производственного концерна «Техмаш» государственной корпорации Ростех. На сайтах поставщиков можно их найти по цене 145–195 тысяч рублей. Несмотря на это, в ближайшие дни на уже открытые площадки все же должны доставить вакцину с фармбазы, часть пунктов с пятницы должны начать прививать пациентов из группы риска. А в Петербурге это 110 тысяч человек — врачи, педагоги, соцработники. Но все упирается в пропускную способность. Один пункт может принимать примерно 40 человек в день. Несложно подсчитать, что такими темпами даже 70 пунктам потребуется около 40 дней. А на вакцинацию семи миллионов жителей — 2500 дней, или примерно 7 лет.

Но это в теории. На практике в программу пока не войдут люди старше 60 и младше 18 лет. Экономически активное население города, по оценкам Смольного, вдвое меньше — около 3 млн. Плюс прививка не нужна тем, кто уже переболел. А по мнению ученых Европейского университета, это 1 млн петебуржцев. Однако делать тест на антитела перед вакцинацией не будут, так что повторы возможны. Минус те, кто боится вакцины. Но даже на 2 млн человек потребуется больше двух лет ежедневной работы. Где-то посередине этого пути, то есть к ноябрю 2021 года, как считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, есть предпосылки сделать ситуацию с коронавирусом контролируемой. Эталонная вакцинация в масштабах России идет пока только в одном регионе — Москве. Как сообщила «Фонтанке» пресс-служба Департамента здравоохранения столицы, она стартовала еще 5 декабря. Прививают пока основные группы риска. Но там это понятие гораздо шире, чем в Северной столице: работники сферы здравоохранения и образования, причем как из городских, так и из федеральных и частных организаций, а также социальные работники, сотрудники центров госуслуг, горожане, занятые в сфере культуры, торговли и услуг. С 21 декабря на прививку смогут записаться работники транспорта, промышленности и СМИ. Работают 70 пунктов вакцинации на базе московских взрослых поликлиник, в течение месяца их число увеличат до 170. Частным клиникам поступило предложение присоединиться к этой работе.

По состоянию на 17 декабря в столице вакцинацию прошли 15 тысяч человек. А всего, по словам мэра Собянина, предстоит привить 6–7 млн жителей. Запись идет в онлайн-формате на mos.ru, в отличие от Петербурга, где списки составляются внутри Смольного к 18 декабря. Как уточнили «Фонтанке» в Мосгорздраве, в ходе подготовки к вакцинации в Москве была развернута полная логистическая цепочка процесса вакцинации от коронавируса. А для обеспечения непрерывности технологической цепи «было закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, которым были оснащены все центры вакцинации. Кроме того, в Москве построена специальная мощная морозильная камера, в которой может храниться до миллиона доз вакцин». Как рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова СМИ, к 4 декабря все было установлено, а подготовка шла несколько месяцев. А не как в Петербурге. Несмотря на удачно развернутую прививочную кампанию, ажиотажа в столичных поликлиниках нет. И если очереди из групп риска нет, то прививают всех желающих. Это связано с тем, что одного флакона вакцины хватает на пять человек, причем прививку должны сделать в течение двух часов после открытия флакона. Поэтому записавшимся звонят, чтобы удостовериться, что они точно придут и препарат не пропадет. А если кого-то не хватает, то срочно «ищут пятого».

«Я являюсь сотрудником МГУ. У меня не преподавательская должность, а исследовательская. Но это не важно, главное чтобы работодатель относился к сфере науки. Я записалась на четверг в личном кабинете на сайте мэрии, выбрала время. А в среду мне позвонили и спросили, не могу ли я подойти прямо сейчас, потому что набрано четыре человека, и нет пятого, и они не могут открыть вакцину, а люди довольно давно ждут, — рассказала «Фонтанке» москвичка Ксения. — Я не смогла и приехала в четверг. На сайте написано, что нужно закладывать на процесс час. Я просидела три. Из пятерых записанных на этот день двоих по показаниям отбраковали — у одного была температура 37,1°С, у второго — случаи отека Квинке. И мы еще несколько часов ожидали, пока врачи найдут еще двух желающих. Потом они быстро достали вакцину, за 30 секунд всех укололи, еще 15–20 минут мы посидели-понаблюдались и пошли домой». Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

