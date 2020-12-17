У президента Владимира Путина не оказалось четкого ответа на вопрос об открытии границ, вместо этого он предложил развивать внутренний туризм, а его столицей назначил Санкт-Петербург.

фрагмент трансляции/Первый канал

«Как только врачи позволят, так и границы будут открыты. В целом, очень бы хотелось бы, чтобы наши граждане пользовались возможностями внутреннего туризма <...> и приезжали бы в Петербург», — заявил 17 декабря Владимир Путин во время большой пресс-конференции. По его словам, в другие страны на отдых летают 35 миллионов человек. Глава государства предположил, что этот турпоток можно перенаправить в Северную столицу.