У президента Владимира Путина не оказалось четкого ответа на вопрос об открытии границ, вместо этого он предложил развивать внутренний туризм, а его столицей назначил Санкт-Петербург.
фрагмент трансляции/Первый канал
«Как только врачи позволят, так и границы будут открыты. В целом, очень бы хотелось бы, чтобы наши граждане пользовались возможностями внутреннего туризма <...> и приезжали бы в Петербург», — заявил 17 декабря Владимир Путин во время большой пресс-конференции.
По его словам, в другие страны на отдых летают 35 миллионов человек. Глава государства предположил, что этот турпоток можно перенаправить в Северную столицу.
Президент поздравил Петербург с получением «туристического "Оскара"». Он уверен, что город развивается с точки зрения туристической привлекательности.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки постановлением губернатора в Петербурге запрещена работа любых предприятий общественного питания в торговых центрах, а прочие рестораны, кафе и бары не могут работать с 23:00 до 06:00. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года вводится запрет на работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 10 января закрыты музеи и театры, ограничены выставки и концерты.
Россия была практически отрезана от других государств после закрытия авиасообщения в связи с пандемией в марте 2020 года. Лишь с августа началось медленное восстановление. Возобновились частично полёты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, на Мальдивы и в другие страны.