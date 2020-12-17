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Путина спросили, когда откроют границы, а он пригласил всех россиян в Петербург

У президента Владимира Путина не оказалось четкого ответа на вопрос об открытии границ, вместо этого он предложил развивать внутренний туризм, а его столицей назначил Санкт-Петербург.

фрагмент трансляции/Первый канал

«Как только врачи позволят, так и границы будут открыты. В целом, очень бы хотелось бы, чтобы наши граждане пользовались возможностями внутреннего туризма <...> и приезжали бы в Петербург», — заявил 17 декабря Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

По его словам, в другие страны на отдых летают 35 миллионов человек. Глава государства предположил, что этот турпоток можно перенаправить в Северную столицу.

Президент поздравил Петербург с получением «туристического "Оскара"». Он уверен, что город развивается с точки зрения туристической привлекательности.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки постановлением губернатора в Петербурге запрещена работа любых предприятий общественного питания в торговых центрах, а прочие рестораны, кафе и бары не могут работать с 23:00 до 06:00. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года вводится запрет на работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 10 января закрыты музеи и театры, ограничены выставки и концерты.

Россия была практически отрезана от других государств после закрытия авиасообщения в связи с пандемией в марте 2020 года. Лишь с августа началось медленное восстановление. Возобновились частично полёты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, на Мальдивы и в другие страны.

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

За пресс-конференцией мы также следим в режиме онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

PudingLor
Ни один диктатор ещё не обходился без репрессий и железного занавеса, поэтому пока старик не помрёт о поездках за границу можно забыть.
doorbal_
а нам куда? В Заполярье и Мааскву?
blackcatwhitecat
то есть, заграницу врачи не позволяют, а зато 35 млн - вэклком в Питер? А то чего то в больницах слишком просторно, видимо...
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