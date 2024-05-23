    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    0 м/с, штиль

    771мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.25eur97.88

    Крым подвергся ракетной атаке. Глава региона сообщил о погибших

    2087
    3 комментария

    Двое человек погибли в Крыму 23 мая в результате вечерней ракетной атаки. Об этом в совем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «Двое случайных прохожих погибли в Симферопольском районе в результате атаки противником», написал он и выразил соболезнования родным и близким погибших.

    Также, по его словам, в районе города Алушта были отмечены попадания по «пустующему объекту хозяйственного назначения». На местах работают экстренные службы.

    Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сразу после атаки написал в своем телеграм-канале о запрете публикации видео «прилетов». «Это корректировка для врага», заявил он.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КрымАтакаРакетыАксенов
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close