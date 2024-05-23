Крым подвергся ракетной атаке. Глава региона сообщил о погибших

Двое человек погибли в Крыму 23 мая в результате вечерней ракетной атаки. Об этом в совем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Двое случайных прохожих погибли в Симферопольском районе в результате атаки противником», написал он и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Также, по его словам, в районе города Алушта были отмечены попадания по «пустующему объекту хозяйственного назначения». На местах работают экстренные службы.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сразу после атаки написал в своем телеграм-канале о запрете публикации видео «прилетов». «Это корректировка для врага», заявил он.