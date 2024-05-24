В Кронштадте жители жалуются на запах гари из-за пожара в ангаре

В Кронштадте в районе Петровской улицы вечером 23 мая возник пожар. Жители острова Котлин в комментариях паблика «Подслушано. Кронштадт» во «ВКонтакте» сообщают о черном дыме и сильном запахе гари.
Жители 19-го квартала, а также проспекта Ленина и улицы Зосимова жалуются на сильный запах гари. «Открыла окно перед сном проветрить, как теперь спать, сильный запах гари», — написала пользователь Зоя. «Вот это вонь! На Зосимова все окна закрыли. Сочувствую людям на Красной», прокомментировала Татьяна.
В дежурной службе районной администрации пояснили, что запах ощущается, «потому что пока еще не потушен окончательно пожар». Также собеседник добавил, что горит большой ангар в районе Петровской улицы.
Первые свидетельства возгорания стали появляться в социальных сетях около 22 часов — местные жители выкладывали фотографии и видео клубящегося черного дыма. К полуночи, скорее всего, пожар удалось обуздать, поскольку небо очистилось, а сообщения о запахе гари перестали появляться в соцсетях.