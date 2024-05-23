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    «Интерфакс»: задержан начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий

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    Начальник управления Департамента по обеспечению оборонзаказа Минобороны РФ Владимир Вертелецкий задержан. Об этом сообщают 23 мая со ссылкой на источники РБК, «Интерфакс» и RT.

    По данным РБК, Вертелецкого подозревают в мошенничестве. А «Интерфакс» и RT передают, что речь все же идет о получении крупной взятки. Как сообщает RT, Вертелецкому вменяют взятку в виде имущества.

    Официальной информации пока нет.

    Напомним, недавно были задержаны и арестованы обвиняемые в получении взяток замминистра обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. А 23 мая Следком заявил, что просит перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, отправленного под стражу по делу о мошенничестве.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя аресты в Минобороны РФ, заявил, что «борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания».

    После инаугурации президент РФ Владимир Путин назначил министром обороны Андрея Белоусова, занимавшего ранее посты первого вице-премьера и министра экономического развития РФ. По словам Путина, это назначение связано не в последнюю очередь с растущими расходами на оборону. Андрей Белоусов прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и МО РФ вписать в общую экономику страны, отмечал президент.

    После этого в ведомстве ожидают серьезную ротацию кадров. 20 мая аудитор Счетной палаты Олег Савельев был назначен заместителем министра обороны РФ, а занимавший пост с 2013 года Юрий Садовенко освобожден от должности. 22 мая Россияна Марковская сообщила, что покинула должность пресс-секретаря министра обороны РФ.

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