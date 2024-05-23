«Интерфакс»: задержан начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий

Начальник управления Департамента по обеспечению оборонзаказа Минобороны РФ Владимир Вертелецкий задержан. Об этом сообщают 23 мая со ссылкой на источники РБК, «Интерфакс» и RT.
По данным РБК, Вертелецкого подозревают в мошенничестве. А «Интерфакс» и RT передают, что речь все же идет о получении крупной взятки. Как сообщает RT, Вертелецкому вменяют взятку в виде имущества.
Официальной информации пока нет.
Напомним, недавно были задержаны и арестованы обвиняемые в получении взяток замминистра обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. А 23 мая Следком заявил, что просит перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, отправленного под стражу по делу о мошенничестве.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя аресты в Минобороны РФ, заявил, что «борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания».
После инаугурации президент РФ Владимир Путин назначил министром обороны Андрея Белоусова, занимавшего ранее посты первого вице-премьера и министра экономического развития РФ. По словам Путина, это назначение связано не в последнюю очередь с растущими расходами на оборону. Андрей Белоусов прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и МО РФ вписать в общую экономику страны, отмечал президент.
После этого в ведомстве ожидают серьезную ротацию кадров. 20 мая аудитор Счетной палаты Олег Савельев был назначен заместителем министра обороны РФ, а занимавший пост с 2013 года Юрий Садовенко освобожден от должности. 22 мая Россияна Марковская сообщила, что покинула должность пресс-секретаря министра обороны РФ.