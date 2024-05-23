«Интерфакс»: задержан начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий

Начальник управления Департамента по обеспечению оборонзаказа Минобороны РФ Владимир Вертелецкий задержан. Об этом сообщают 23 мая со ссылкой на источники РБК, «Интерфакс» и RT.



По данным РБК, Вертелецкого подозревают в мошенничестве. А «Интерфакс» и RT передают, что речь все же идет о получении крупной взятки. Как сообщает RT, Вертелецкому вменяют взятку в виде имущества.

Официальной информации пока нет.

Напомним, недавно были задержаны и арестованы обвиняемые в получении взяток замминистра обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. А 23 мая Следком заявил, что просит перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, отправленного под стражу по делу о мошенничестве.

