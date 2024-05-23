СК: генерала Шамарина подозревают во взятке в 36 миллионов рублей

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 23 мая сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«По данным следствия, в период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции <...> и общее покровительство», — сказано в сообщении СК.