СК: генерала Шамарина подозревают во взятке в 36 миллионов рублей

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 23 мая сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«По данным следствия, в период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции <...> и общее покровительство», — сказано в сообщении СК.
Как уточняет СК, Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей.
О задержании Шамарина стало известно утром 23 мая. По данным источника «Ъ», у генерала прошел обыск. По его результатам Шамарина доставили в Главное военное следственное управление СКР на допрос. Через несколько часов сообщили об аресте генерала.
Напомним, недавно были задержаны и арестованы обвиняемые в получении взяток замминистра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.