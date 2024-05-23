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    «Ъ»: задержан начальник главного управления связи генерал-лейтенант Шамарин

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    Задержан начальник главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который также являлся заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Об этом 23 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным источника, у Шамарина прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях, которое рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. По результатам обыска генерала доставили в Главное военное следственное управление СКР на допрос.

    В 2020 году был арестован прошлый заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в Вооруженные силы, его обвинили в мошенничестве и получении взятки.

    Недавно были задержаны и арестованы обвиняемые в получении взяток замминистра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

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