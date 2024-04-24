Интерфакс: замминистра обороны Иванову вменяется помощь фирмам в благодарность за безвозмездный ремонт

Арестованному замминистра обороны Тимуру Иванову вменяется помощь фирмам, безвозмездно проводившим для него ремонтно-строительные работы, сообщает 24 апреля Интерфакс. Об этом агентству рассказал адвокат Иванова Мурад Мусаев.
«Согласно обвинению, Иванов оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», — цитирует агентство слова Мусаева.
Напомним, ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Вечером 23 апреля ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления. Это было сделано для получения в особо крупном размере взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.