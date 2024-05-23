РИА: начальник главного управления связи ВС Шамарин арестован по делу о крупной взятке

Начальник главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки, сообщает 23 мая РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.



По данным собеседника агентства, Шамарина заключили под стражу. Об этом ходатайствовало следствие. Генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), передает ТАСС.



О задержании Шамарина стало известно утром 23 мая. По данным источника «Ъ», у генерала прошел обыск. По его результатам Шамарина доставили в Главное военное следственное управление СКР на допрос.

