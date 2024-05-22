Россияна Марковская больше не пресс-секретарь министра обороны РФ

Россияна Марковская покинула должность пресс-секретаря министра обороны РФ. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Перехожу на другую должность. Почти 7 лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31 . Буду вспоминать это время с гордостью!» — написала Россияна в своем аккаунте в запрещенной сети Instagram* (принадлежит компании Meta**).

