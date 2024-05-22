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    Россияна Марковская больше не пресс-секретарь министра обороны РФ

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    Россияна Марковская покинула должность пресс-секретаря министра обороны РФ. Об этом она сообщила в соцсетях.

    «Перехожу на другую должность. Почти 7 лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!» — написала Россияна в своем аккаунте в запрещенной сети Instagram* (принадлежит компании Meta**).

    Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года во Владивостоке. «Обороняша», как девушку прозвали в соцсетях по аналогии с Натальей Поклонской, в 2013 году окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Затем она работала на местном ГТРК, а после в Москве на телеканале «Звезда» и «РЕН ТВ».

    В ноябре 2017 года назначена пресс-секретарем министра обороны Российской Федерации. «Фонтанка» писала об этом здесь. Тут же можно ознакомиться с материалами из журналистского прошлого Марковской.

    Россияна Марковская — государственный советник Российской Федерации 2-го класса. За время работы пресс-секретарем главы оборонного ведомства она неоднократно опровергала предположения о якобы присвоении ей генеральского звания.

    * Соцсеть запрещена на территории РФ.
    ** Компания признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена.

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