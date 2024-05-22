Россияна Марковская больше не пресс-секретарь министра обороны РФ

Россияна Марковская покинула должность пресс-секретаря министра обороны РФ. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Перехожу на другую должность. Почти
Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года во Владивостоке. «Обороняша», как девушку прозвали в соцсетях по аналогии с Натальей Поклонской, в 2013 году окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Затем она работала на местном ГТРК, а после в Москве на телеканале «Звезда» и «
В ноябре 2017 года назначена пресс-секретарем министра обороны Российской Федерации. «Фонтанка» писала об этом здесь. Тут же можно ознакомиться с материалами из журналистского прошлого Марковской.
Россияна Марковская — государственный советник Российской Федерации