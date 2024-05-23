СК: следствие просит перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова

Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему
Решение принято «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».
По данным следствия, генерал-майор Иван Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей.
Об аресте Попова стало известно 21 мая. Никаких подробностей дела тогда не приводилось. При этом Z-каналы остро отреагировали на ситуацию с генералом. Военкор Александр Сладков написал, что «никто такого не ожидал». По его мнению, «Попов — не вор. Он — солдат». В телеграм-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», назвали Попова одним из самых уважаемых генералов российской армии. Как сказано в посте, экс-командующий был одним из тех, кто остановил контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении в июне 2023 года.
Генерал-майора Ивана Попова, как стало известно в июле 2023 года, отстранили от командования после доклада о проблемах в армии.
Тогда в закрытом чате Попов разместил аудиосообщение, в котором обратился к подчиненным и рассказал о своем докладе военному руководству. В нем он доложил о проблемах с «боевой работой и обеспечением», а также обратил внимание на отсутствие контрбатарейной борьбы и массовую гибель от артиллерии противника. После «откровенно жесткого» доклада был составлен приказ от имени уже бывшего министра обороны Сергея Шойгу об отстранении, рассказывал он.
Напомним, недавно были задержаны и арестованы обвиняемые в получении взяток замминистра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.