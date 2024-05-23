СК: следствие просит перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова

Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве, с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба СКР 23 мая.

Решение принято «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».



По данным следствия, генерал-майор Иван Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей.

