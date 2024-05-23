В Кремле прокомментировали аресты в Минобороны России

В России «планомерно» ведется борьба с коррупцией. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщения об арестах в Минобороны РФ.



«Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов... Ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет», — сказал Песков (цитата по ТАСС).



При этом он отказался комментировать какие-либо детали и отвечать на вопрос, было ли Кремлю заранее известно о планах арестов. По словам Пескова, он не имеет на это полномочий.

