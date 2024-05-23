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    В Кремле прокомментировали аресты в Минобороны России

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    В России «планомерно» ведется борьба с коррупцией. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщения об арестах в Минобороны РФ.

    «Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов... Ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

    При этом он отказался комментировать какие-либо детали и отвечать на вопрос, было ли Кремлю заранее известно о планах арестов. По словам Пескова, он не имеет на это полномочий.

    23 мая стало известно, что начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки. Недавно были задержаны и арестованы обвиняемые в получении взяток замминистра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

    После инаугурации президент РФ Владимир Путин назначил министром обороны Андрея Белоусова, занимавшего ранее посты первого вице-премьера и министра экономического развития РФ. По словам Путина, это назначение связано не в последнюю очередь с растущими расходами на оборону. Андрей Белоусов прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и МО РФ вписать в общую экономику страны, отмечал президент.

    После этого в ведомстве ожидают серьезную ротацию кадров. 20 мая аудитор Счетной палаты Олег Савельев был назначен заместителем министра обороны РФ, а занимавший пост с 2013 года Юрий Садовенко освобожден от должности. 22 мая Россияна Марковская сообщила, что покинула должность пресс-секретаря министра обороны РФ.

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