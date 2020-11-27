Ну и что, что границы закрыты. Петербург получил «туристический Оскар»

Петербург подтвердил своё звание культурной столицы, получив престижную премию World Travel Awards 2020, которую называют «Оскаром туристской отрасли».

Как сообщает министерство туризма РФ, на торжественной гала-церемонии премии в онлайн-формате Петербургу присудили победу в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление» (World'sLeadingCulturalCityDestination 2020). Он стал лучшим среди 14 городов, включая Париж, Лондон, Рим, Венеция, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и другие.

Губернатор Александр Беглов, комментируя премию, вспомнил об электронной визе, по которой иностранцы могли приехать до пандемии в Петербург, а с 2021 года поездка по ней продлится до 16 дней. «В этом году мы были готовы принять еще больше гостей. После того, как пандемия отступит, мы ждем всех, кто хочет вновь оказаться на берегах Невы или впервые посетить наш гостеприимный город», — сказал он.