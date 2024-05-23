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    Генассамблея ООН приняла резолюцию о событиях в Сребренице в 1995 году. Убийства тысяч боснийских мусульман признаны геноцидом

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    Генеральная ассамблея ООН 23 мая проголосовала по проекту резолюции по геноциду в Сребренице: за принятие документа под названием «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» высказались 84 страны, против — 19, включая Россию и Китай, 68 стран воздержались от голосования. О результатах голосования сообщает ТАСС.

    В июле 1995 года в Сребренице (Босния и Герцеговина) в течение нескольких дней были убиты более 8000 боснийских мусульман. Ответственность была возложена на боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал эти события как геноцид. Россия еще в 2015 году наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, в котором убийство боснийских мусульман признавалось геноцидом.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, предложенная Великобританией резолюция была «выдержана в абсолютно антисербском ключе и некорректно трактовала даже с юридической точки зрения то, что произошло».

    Новый проект резолюции по Сребренице, который продвигали представители Боснии и Герцеговины, Руанды и Германии, постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя называл «однобоким, политически заряженным и не имеющим ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 г. для достижения национального примирения». По его словам, «народы Боснии и Герцеговины должны сами прийти к консенсусу в связи с оценкой своей истории».

    Согласно принятой резолюции, Генассамблея ООН «постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно». Документ «безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события» и настоятельно призывает государства ООН «сохранять установленные факты, в том числе действуя через свои системы образования».

    На фоне принятия резолюции президент Республики Сербской Милорад Додик уже предложил разделить Боснию и Герцеговину и сообщил, что в ближайшие 30 дней будет предложено соглашение о мирной демаркации. По его словам, сербский народ «больше не может жить с бошняками — славянами-мусульманами, проживающими в Боснии и Герцеговине». В 1992 году она вышла из состава Югославии, а сербы, проживавшие в Боснии и Герцеговине, провозгласили создание Республики Сербской, на территории которой Сребреница стала анклавом с преимущественно мусульманским населением.

    Милорад Додик посетит Петербургский международный экономический форум в 2024 году.

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    СребреницаГеноцидГенассамблея ООНРезолюция
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