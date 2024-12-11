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Общество Замглавы МИД РФ: Россия готова изучить предложение Трампа о мире

Замглавы МИД РФ: Россия готова изучить предложение Трампа о мире

2 002
16 комментариев

Россия настроена изучить предложение избранного 47-го президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Но это не значит, что РФ согласится с идеями американского политика, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет 11 декабря РИА Новости.

«Конечно же, с нашей стороны будет открытая позиция, мы это изучим. Но изучить не равнозначно согласиться. Всё то, что является абсолютно неотъемлемым остовом, фундаментом нашей позиции, многократно излагал президент», — сказал Рябков.

Отметим, что неделю назад в интервью CNN Рябков заявил, что «волшебного решения» конфликта не существует. Глава МИД подчеркнул, что у РФ и США еще не было прямых контактов по вопросу Украины. По словам замминистра, Россия выслушает идеи американского лидера: «…но не в ущерб нашим национальным интересам».

Напомним, что 11 декабря Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, а также французский лидер Эммануэль Макрон провели беседу, в которой затронули вопрос скорейшего окончания конфликта. Избранный 47-й президент Штатов выразил желание немедленно прекратить боевые действия и отметил важность переговоров.

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Комментарии
17
never mind
46 минут
Интересно заслушать тех же деятелей лет через 10... Будут оправдания в стиле "нас заставляли".
Сила в Правде!!
1 час
чё они там в кремле задёргались так подумаешь трамп чего-то где-то сказал. хе-хе.
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