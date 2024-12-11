Замглавы МИД РФ: Россия готова изучить предложение Трампа о мире

Россия настроена изучить предложение избранного 47-го президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Но это не значит, что РФ согласится с идеями американского политика, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет 11 декабря РИА Новости .

«Конечно же, с нашей стороны будет открытая позиция, мы это изучим. Но изучить не равнозначно согласиться. Всё то, что является абсолютно неотъемлемым остовом, фундаментом нашей позиции, многократно излагал президент», — сказал Рябков.

Отметим, что неделю назад в интервью CNN Рябков заявил, что «волшебного решения» конфликта не существует. Глава МИД подчеркнул, что у РФ и США еще не было прямых контактов по вопросу Украины. По словам замминистра, Россия выслушает идеи американского лидера: «…но не в ущерб нашим национальным интересам».