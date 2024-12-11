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Город Суд подтвердил ничтожность конференции, на которой сменили руководство ВООПИиК. Решение вступило в силу

Суд подтвердил ничтожность конференции, на которой сменили руководство ВООПИиК. Решение вступило в силу

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1 комментарий

Городской суд Петербурга 11 декабря оставил в силе решение первой инстанции, которая в силу ничтожности признала недействительными итоги внеочередной конференции делегатов петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), по итогам которой было сменено руководство организации. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.

В Октябрьский районный суд иск подали петербуржцы, ранее входившие в состав руководства городского отделения ВООПИиК: Борис Вишневский*, Анна Капитонова, Александр Кононов, Сергей Васильев, Галина Груздева, Александр Кречмер, Илья Львов, Людмила Семыкина, Петр Сорокин и Михаил Мильчик (в настоящее время является членом президиума отделения).

«Суд признал ничтожным решение конференции Санкт-Петербургского ВООПИиК, то, на котором произошел тот самый „рейдерский“ захват петербургской организации, где было смещено прежнее руководство и избрано другое. Еще суд первой инстанции признал, что в собраниях районных отделений (которые избирали делегатов на конференцию. — Прим. ред.) принимало участие большое количество людей, которые членами ВООПИиК не были», — рассказал «Фонтанке» юрист Александр Кобринский, представляющий в суде интересы группы истцов.

Собеседник уточнил: решение горсуда, которое оставило в силе решение первой инстанции, уже вступило в силу. «Как только дело вернется в суд первой инстанции, то уже можно будет, соответственно, возвращать [бывшего председателя петербургского ВООПИиК Александра] Марголиса в качестве лица, имеющего право подписи. Снова с сегодняшнего дня, кстати, функционирует уже „старое“ руководство — они уже могут заседать. Их срок полномочий не истёк», — пояснил Кобринский.

Внеочередная конференция, на которой было смещено руководство ВООПИиК и избрано новое, состоялась в июне 2022 года. «Фонтанка» рассказывала о предшествующих конференции событиях, по накалу не уступающих политическим выборам. По итогам конференции кресло председателя занял руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванов.

* — признан Минюстом иностранным агентом.

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Комментарии
1
280398653
1 час
Правильное решение. Виновников сажать!
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