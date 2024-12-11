В Смольном оценили влияние налоговой реформы на бюджет Петербурга

Из-за реформы налогообложения бюджет Петербурга недополучит 22 млрд рублей. Об этом рассказала в ходе Петербургского налогового форума 11 декабря глава комитета финансов Светлана Енилина.
«УСН, по нашим оценкам, серьезно повлияет на наши доходы. Все изменения, которые заложены в федеральном законодательстве, — это минус 22 млрд рублей на наш бюджет», — сказала она. При формировании бюджета на следующий год эти цифры учли, добавила Енилина.
Донастройка налогообложения по «упрощенке» на региональном уровне принесет бюджету города дополнительные 1,5 млрд рублей, сказала она. Всего же эффект от региональных изменений в налоговое законодательство даст эффект в размере 6,8 млн рублей.
О том, что изменится для бизнеса Петербурга в результате налоговой реформы, ранее подробно рассказывала «Фонтанка».
Обязанность уплаты НДС с 2025 года не затронет 90 % предпринимателей Петербурга, которые работают по упрощенной системе налогообложения, сообщил глава УФНС по Петербургу Александр Гнедых на Петербургском налоговом форуме 11 декабря. По данным УФНС, всего в Петербурге на УСН работают 93 818 тысяч юридических лиц, из них 84 557 имеют доход до 60 млн рублей, а значит, освобождаются от уплаты НДС.
Также в Петербурге 16 187 организаций, которые работают на общей системе налогообложения и по новым правилам могут перейти на «упрощенку» с 2025 года, сообщила в ходе форума Ирина Панченко, начальник отдела налогообложения юридических лиц и камерального контроля УФНС России по Санкт-Петербургу.
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