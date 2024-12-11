В Смольном оценили влияние налоговой реформы на бюджет Петербурга

«УСН, по нашим оценкам, серьезно повлияет на наши доходы. Все изменения, которые заложены в федеральном законодательстве, — это минус 22 млрд рублей на наш бюджет», — сказала она. При формировании бюджета на следующий год эти цифры учли, добавила Енилина.

Донастройка налогообложения по «упрощенке» на региональном уровне принесет бюджету города дополнительные 1,5 млрд рублей, сказала она. Всего же эффект от региональных изменений в налоговое законодательство даст эффект в размере 6,8 млн рублей.

Обязанность уплаты НДС с 2025 года не затронет 90 % предпринимателей Петербурга, которые работают по упрощенной системе налогообложения, сообщил глава УФНС по Петербургу Александр Гнедых на Петербургском налоговом форуме 11 декабря. По данным УФНС, всего в Петербурге на УСН работают 93 818 тысяч юридических лиц, из них 84 557 имеют доход до 60 млн рублей, а значит, освобождаются от уплаты НДС.